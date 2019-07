Freundschaftsspiel heute live: Fortuna Düsseldorf gegen Basaksehir

Fortuna Düsseldorf setzt seine Saisonvorbereitung fort. Heute empfängt der Bundesligist den Istanbuler Klub Basaksehir aus der türkischen Süper Lig. Infos zum Spiel erhaltet Ihr auf SPOX.

Die Düsseldorfer Fortuna weilt dieser Tage fast schon traditionell in Maria Alm (Österreich) im Trainingslager. Dort steigt heute das erste Testspiel in dieser Zeit in Leongang. Gegner ist der türkische Klub Basaksehir, seines Zeichens Vizemeister der Saison 2018/19 in der Süper Lig.

Wo kann ich Fortuna Düsseldorf gegen Basaksehir live verfolgen?

Leider Gottes gibt es den Kracher zwischen Düsseldorf und Basaksehir nicht im TV zu sehen. Auch einen Livestream gibt es nicht.

Und nein, ein Liveticker wird auch nicht zur Verfügung stehen. Vielleicht gibt es jedoch wenigstens Updates vom offiziellen Twitter-Account der Fortuna. Anstoß ist jedenfalls um 15 Uhr in Leongang.

Fortuna Düsseldorf: Neuzugänge im Fokus

Im gesamten Trainingslager gehen die Blicke vor allem auf die Neuzugänge der Fortuna. Sechs neue Leute nämlich begrüßt Trainer Friedhelm Funkel auf dem Trainingsplatz. Neu dabei sind Linksaußen Nana Ampomah (Waasland-Beveren), Mittelfeldspieler Thomas Pledl (Ingolstadt), Torwart Florian Kastenmeier (Stuttgart II) sowie die Leihgaben Rechtsaußen Bernard Tekpetey (Schalke), Flügelspieler Erik Thommy (Stuttgart) und Torwart Zack Steffen (Manchester City).

In Düsseldorf wird gehofft, dass sich der eine oder andere aus dieser Gruppe schnell durchsetzt und ähnlich einschlägt wie etwa Dodi Lukebakio im Vorjahr.

Fortuna Düsseldorf: Erste Spiele der Saison in der Bundesliga