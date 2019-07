FC Schalke 04 - Testspiele von S04: Termine, Gegner, Übertragung

Für den FC Schalke 04 stehen in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit noch einige Testspiele gegen hochkarätige Gegner sowie zwei Trainingslager an. SPOX verrät Euch, wann die Königsblauen auf wen treffen und wo Ihr die Spiele im TV und Livestream sehen könnt.

Schalke 04, Testspiele: Termine und Gegner

In der bisherigen Vorbereitung trat S04 lediglich gegen unterklassige Gegner an. Nach zwei Siegen gegen Rot-Weiß Oberhausen und eine Bottroper Stadtauswahl musste sich das Team von David Wagner mit einem 2:2 gegen die SG Wattenscheid begnügen. Nun warten ausschließlich Härtetests auf die Schalker.

Datum Gegner 19. Juli, 18.30 Uhr Norwich City (in Lotte) 23. Juli, 19 Uhr Twente Enschede (in Enschede) 29. Juli, 18 Uhr AC Bologna (in Kitzbühel) 2. August, 18 Uhr Villarreal FC (in Saalfelden)

Schalke 04, Vorbereitung: Testspiele im TV und Livestream

Die oben gelisteten Testspiele von Schalke 04 werden auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte gesichert und berichtet somit live von den Partien gegen Norwich, Twente, Bologna und Villarreal.

Ihr habt die Möglichkeit, den Streamingdienst für einen Monat kostenlos zu testen. Im Anschluss zahlt Ihr nur 9,99 Euro pro Monat und könnt monatlich kündigen. Auch in der kommenden Saison zeigt DAZN zahlreiche Spiele aus Europas Topligen sowie der Champions League und der Europa League.

S04-Sommerfahrplan: Trainingsauftakt und Trainingslager

Nach dem Trainingauftakt am 1. Juli bereiteten sich die Schalker zwei Wochen intensiv in der Heimat vor, ehe zwei Trainingslager anstehen. Vier Tage verbringen die Königsblauen in Niedersachsen, dann geht es für eine Woche nach Österreich.

Termin Ereignis Ort 1. Juli Trainingsauftakt Vereinsgelände Berger Feld 16.-19. Juli Kurztrainingslager Herzlake (Niedersachsen) 26. Juli - 3. August Trainingslager Mittersill (Österreich)

Schalke 04 ohne Sane und Konoplyanka nach Mittersill

Ihr Trainingslager in Mittersill ab dem 26. Juli werden die Königsblauen wohl ohne Salif Sane bestreiten. Dieser steht mit dem Senegal im Finale des Afrika-Cups, welches erst am 19. Juli über die Bühne geht. Gegner ist Algerien. Anschließend steht für Sane Urlaub an, sodass der Innenverteidiger wahrscheinlich erst nach dem Trainingslager zur Mannschaft stoßen wird.

Während die Zukunft von Sane in Gelsenkirchen liegt, suchen andere nach einem neuen Verein. Yevhen Konoplyanka, Hamza Mendyl und Nabil Bentaleb stehen vor dem Abschied, bisher gibt es jedoch keinen Abnehmer. An Konoplyanka ist der türkische Erstligist Fenerbahce interessiert.

Schalke 04, Saisonstart: DFB-Pokal und Bundesliga

Am 10. August wird es wieder ernst: In der 1. Runde des DFB-Pokal gastiert Schalke 04 bei Regionalligist Drochtersen/Assel. Eine Woche später geht es zum Bundesliga-Auftakt zu Borussia Mönchengladbach.