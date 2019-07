FC Bayern München, Sommerfahrplan und Trainingslager: Spiele, Tests, Transfers

Nach dem Doublesieg in der vergangenen Spielzeit will der FC Bayern München in der kommenden Saison 2019/20 die Titel verteidigen und zudem in der Champions League voll angreifen. SPOX verrät euch, wo und wann sich der FCB vorbereitet und zeigt euch den kompletten Sommerfahrplan des deutschen Rekordmeisters.

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison setzte sich der FC Bayern nur knapp vor Borussia Dortmund durch. Am Ende waren es zwei Punkte Vorsprung, die der Rekordmeister am 34. Spieltag über die Ziellinie rettete. Zudem gewann der Rekordmeister das Pokalfinale mit 3:0 gegen RB Leipzig, schied allerdings bereits im Achtelfinale der Champions Legaue gegen den späteren Sieger FC Liverpool aus.

Um in der Saison 2019/20 wieder beide nationale Titel zu gewinnen und in der Königsklasse oben angreifen zu können, hat der FCB bereits einige Spieler verpflichtet und beginnt bereits in der nächsten Woche mit der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit.

FC Bayern, Sommerfahrplan: Die Termine im Überblick

Der FC Bayern München beginnt mit der Vorbereitung am 8. Juli. Anschließend folgt eine Reise in die USA, um dort die Audi Sommer Tour zu absolvieren. Im Zuge dieser wird der FCB auch einige Testspiele in den Vereinigten Staaten absolvieren.

Nach der Rückkehr folgt der heimische Audi Cup, das Duell mit Borussia Dortmund im Supercup und ein weiteres Trainingslager.

Datum Programm Ort 8. Juli Trainingsuaftakt München 15.-24. Juli Audi Summer Tour Audi Summer Tour USA 30.-31-Juli Audi Cup München 3. August Supercup gegen Borussia Dortmund Dortmund ab 5. August Trainingslager Rottach-Egern 9.-12. August 1. Runde DFB-Pokal gegen Cottbus Cottbus 16. August 1. Spieltag Bundesliga gegen Hertha BSC München 25. August Fanclub Vilshofen Rot Weiß - FC Bayern Traumspiel gegen Fanclub Vilshofen Rot Weiß Vilshofen

FC Bayern München: Übersicht der Testspiele

Der deutsche Rekordmeister trifft im Rahmen der US-Reise auf den FC Arsenal, Real Madrid und AC Mailand. Zudem wird Ende Juli der Audi Cup in München ausgetragen. Neben dem FC Bayern sind Real Madrid, Tottenham Hotspur und Fenerbahce Istanbul in dem Turnier vertreten.

Datum Anstoß Paarung Ort 18. Juli 05:00 Uhr deutscher Zeit FC Bayern - FC Arsenal Los Angeles 21. Juli 02:00 Uhr deutscher Zeit FC Bayern - Real Madrid Houston 24. Juli 03:00 Uhr deutscher Zeit FC Bayern - AC Mailand Kansas 30.-31.Juli - Audi Cup mit Real Madrid, Tottenham Hotspur, Fenerbahce Istanbul München

FC Bayern: Die festehenden Transfers

Der FC Bayern hat durch die Transfers von Lucas Hernandez und Benjamin Pavard gleich zwei Weltmeister von 2018 verpflichtet. Mit Jann-Fiete Arp und Sarpreet Singh, der vorerst für die zweite Mannschaft vorgesehen ist, kommen zudem zwei Talente an die Säbener Straße.

Fixe Transfers ders FC Bayern:

Spieler Ehemaliger Verein Kolportierte Ablöse Lucas Hernandez Atletico Madrid 80 Millionen Euro Benjamin Pavard VfB Stuttgart 35 Millionen Euro Jann-Fiete Arp Hamburger SV 3 Millionen Euro Sarpreet Singh Wellington Phoenix unbekannt Marco Friedl SV Werder Bremen Leih-Ende

FC Bayern München: Diese Abgänge stehen fest

Mats Hummels verlässt den FC Bayern nach drei Jahren bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere und kehrt zu Borussia Dortmund zurück. Der Verteidiger bringt dem FC Bayern eine Ablösesumme von 30,5 Millionen Euro ein. Inklsuive Boni kann die Summe auf bis zu 38 Millionen Euro wachsen.

Spieler Aufnehmender Verein Kolportierte Ablöse Mats Hummels Borussia Dortmund 38 Millionen Euro (inkl. Boni) Marco Friedl SV Werder Bremen 3,5 Millionen Euro Franck Ribery Unbekannt Ablösefrei Arjen Robben Unbekannt Ablösefrei Rafinha Flamengo Ablösefrei James Rodriguez Real Madrid Leih-Ende

FC Bayern, Spielplan: Die wichtigsten Termine in der Bundesliga

Die ersten fünf Gegner des FC Bayern München in der Bundesliga-Saison 2019/20:

Hertha BSC (16. August)

Schalke 04 (24. August)

Mainz 05 (31. August)

RB Leipzig (14. September)

1. FC Köln (21. September)



