FC Bayern München, News und Gerüchte: Fans protestieren gegen Dauerkartenregelung

Bei der Heimpremiere der U21 in der 3. Liga haben die Fans von Bayern München die neue Dauerkartenregelung kritisiert. Derweil haben der Berater von Timo Werner und Julian Nagelsmann Gerüchte um einen feststehenden Wechsel dementiert Alle News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern München, News: Bayern-Fans protestieren gegen neue Dauerkartenregelung

Die Zweitvertretung des FC Bayern feierte am Freitag in der 3. Liga einen überzeugenden 2:1-Sieg gegen Aufstiegsfavorit KFC Uerdingen. Im Fokus standen dennoch die Fans des Rekordmeisters.

Der Grund: Auf den Rängen wurde gegen die neue Dauerkartenregelung protestiert, die besagt, dass die Jahreskarten für die Bundesligamannschaft nicht mehr zum kostenlosen Besuch der Drittligaspiele berechtigen.

Dies war in der vergangenen Regionalligasaison noch der Fall. Auf den Plakaten stand unter anderem "Zurück zur Jahreskartenregel". Ebenso sorgte die Entscheidung für Sebastian Hoeneß als neuen Trainer für Unmut. Der Neffe von Uli Hoeneß löste vor Saisonbeginn Erfolgstrainer Holger Seitz ab, was einige Fans mit dem Plakat "Kompetenz schlägt Name!" kommentierten.

FC Bayern: Mögliche Zu- und Abgänge des FCB im Sommer © getty 1/26 Welche Spieler verpflichtet der FC Bayern noch? Wer könnte die Münchner verlassen? SPOX gibt einen Überblick über die Gerüchte um den FCB. © getty 2/26 LEROY SANE: Kommt er oder kommt er nicht? Sane ist laut Kovac der "Wunschspieler" der Münchner in diesem Sommer. Und sie dürfen sich durchaus Hoffnungen auf eine Verpflichtung des Nationalspielers machen. © getty 3/26 Nach Angaben der Sport Bild haben die Bayern positive Signale von Sanes Management erhalten. Der Vertrag des Flügelspielers bei Manchester City läuft noch bis 2021. Die Engländer hoffen, dass Sane verlängert. © getty 4/26 City-Coach Pep Guardiola würde Sane allerdings keine Steine in den Weg legen, wie er nach dem 6:1-Testspielsieg der Skyblues gegen Kitchee SC in Hong Kong erklärte. © getty 5/26 "Ich habe schon zwei- oder dreimal gesagt: Ich möchte, dass er bei uns bleibt. Es liegt aber nicht in unseren Händen. Er muss eine Entscheidung treffen. Wenn er gehen will, kann er das tun, aber wir hoffen natürlich, dass er bleibt", so Guardiola. © getty 6/26 Wie die Bild erfahren haben will, hat Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic während der US-Tour des FCB "grundsätzliche Verhandlungen" mit Manchester City aufgenommen. Einen ersten Kontakt zwischen den Klubs habe es demzufolge gegeben. © getty 7/26 OUSMANE DEMBELE: Ein Transfer des ehemaligen BVB-Stars würde nur zu einer Option werden, wenn Sane sich gegen die Bayern entscheidet - und der FC Barcelona Dembele ziehen lässt. © getty 8/26 Wie es mit Dembele weitergeht, hängt vor allem von der Zukunft von Neymar ab, der PSG bekanntlich verlassen möchte. Barca denkt an eine Rückholaktion. Gut möglich, dass Dembele zum Tauschobjekt wird. © getty 9/26 Wie der kicker berichtet, haben die Bayern mittlerweile Abstand von einem Dembele-Transfer genommen. Gründe für diesen Meinungsumschwung nennt das Fachmagazin jedoch nicht. © getty 10/26 CENGIZ ÜNDER: Wird vom kicker mit den Bayern als Perspektivspieler hinter Coman und Gnabry in Verbindung gebracht. Der 22-Jährige gilt als hochveranlagt, hat aber eine wechselhafte Spielzeit bei der AS Rom mit einigen Verletzungen hinter sich. © getty 11/26 Bereits im Oktober 2018 hatte es Gerüchte um Ünder - der links, rechts und zentral in der Offensive spielen kann - und den Rekordmeister gegeben. "Sie beobachten ihn ganz genau", sagte damals Seyit Mehmet Özkan, Präsident von Ünders Ex-Klub Altinordu. © getty 12/26 STEVEN BERGWIJN: Auch der Flügelstürmer von der PSV Eindhoven gehört offenbar zu diesem Kreis. Der Niederländer wird jedoch von mehreren Topklubs umworben. © getty 13/26 Bayern habe Bergwijn laut der Bild bereits im Januar in Doha beobachten lassen, als sich dessen Arbeitgeber PSV Eindhoven wie der FCB auf die Rückrunde vorbereitete. © getty 14/26 BRAIS MENDEZ: Die Bayern haben Kontakt zum spanischen Flügelspieler aufgenommen. Das bestätigte der Berater von Mendez gegenüber SPOX und Goal. Noch spielt der Spanier bei Celta Vigo. © getty 15/26 Der 22-Jährige besitzt aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro. Vigo wollte zuletzt verlängern, aber die Verhandlungen (Vertrag bis 2021) liegen auf Eis. © getty 16/26 Doch es gibt Konkurrenz für die Bayern. Auch der FC Sevilla, Lokalrivale Betis und der FC Villarreal sollen an dem 22-Jährigen interessiert sein. © getty 17/26 GARETH BALE: Real Madrid will Bale unbedingt loswerden, zuletzt wurde auch der FC Bayern als möglicher Interessent genannt. Bei einer PK im Rahmen der USA-Tour äußerte sich FCB-Trainer Niko Kovac zu dieser Personalie. © getty 18/26 "Nein", sagte Kovac auf die Frage, ob Bale in seinen Planungen eine Rolle spiele. Den Waliser zieht es jetzt wohl nach China. Real-Coach Zinedine Zidane plant ohne ihn. © getty 19/26 MARC ROCA: Angeblich besteht Interesse am defensiven Mittelfeldspieler von Espanyol Barcelona. Radio Catalunya berichtete in seiner Sendung "Club de la Mitjanit", dass der FCB mit einem ersten Angebot in Höhe von 18 Millionen Euro gescheitert sei. © getty 20/26 Das dementiert FCB-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge: "Es hat keinen Kontakt und keine Verhandlungen mit dem Klub gegeben. Er hat aber meines Wissens eine Klausel im Vertrag." Diese liegt bei 40 Millionen Euro. © getty 21/26 EMANUEL VIGNATO: Der 18-jährige Mittelfeldspieler wurde häufiger mit dem FCB in Verbindung gebracht, nun soll das Interesse aber konkreter werden. Laut Gazzetta dello Sport soll er ein Angebot zur Vertragsverlängerung bei Chievo abgelehnt haben. © getty 22/26 Demnach strebe das italienische Juwel einen Transfer zum deutschen Rekordmeister FC Bayern an. Dahingehende Gerüchte gab es bereits im Juni. In München würde er wohl erst einmal für die zweite Mannschaft auflaufen. © getty 23/26 BENJAMIN HENRICHS: Soll laut dem kicker in den Fokus des FCB geraten sein, steht aber noch bis 2023 bei Monaco unter Vertrag. War dort nach seinem Wechsel von Bayer 04 erst gesetzt, dann Reservist und am Ende wieder gesetzt. © getty 24/26 Spielte im Sommer jedoch eine gute und konstante U21-EM, wurde von der UEFA in die Mannschaft des Turniers gewählt. Der 22-Jährige ist sowohl links- als auch rechts defensiv einsetzbar. Vor einem Jahr kostete er Monaco 20 Mio. Euro. © getty 25/26 Kurz nachdem der kicker über das Bayern-Interesse an Henrichs berichtet hatte, bestätigte die L'Equipe, dass der 22-Jährige offenbar mit einem Wechsel nach München liebäugele. © getty 26/26 Der Grund sei dem französischen Blatt zufolge die Unzufriedenheit Henrichs' mit seinen Einsatzzeiten. Diese dürften angesichts des Transfers von Aguilar weiter schwinden. Der FCB soll bereit sein 25 Mio. zu bezahlen, Monaco fordere aber 35 Mio.

FC Bayern, Gerüchte: Förster und Nagelsmann dementieren fixen Wechsel von Timo Werner

Karlheinz Förster, Berater von Timo Werner, sowie Julian Nagelsmann haben Gerüchte über einen Wechsel von Timo Werner zum FC Bayern dementiert. "Ich weiß nicht, wo sie die Gerüchte herhaben", sagte der neue RB-Coach am Rande des Training.

Am Freitag sorgte eine Meldung der Südwestpresse für Aufruhr, laut derer der Wechsel von Wener nahezu beschlossene Sache sei. Förster ruderte noch am Abend zurück: "Ich war selbst überrascht, als ich das gelesen habe. Ich weiß nichts davon", sagte Förster bei SPOX und Goal .

Seit Monaten kursieren Wechselspekulationen um den 23-jährigen Angreifer, der nur noch bis 2020 bei den Roten Bullen unter Vertrag steht. RB soll 60 Millionen Euro fordern. Eine solche Summe will Bayern unter keinen Umständen zahlen, weshalb auch ein ablösefreier Wechsel im kommenden Sommer denkbar ist.

FC Bayern, News: Hansi Flick nimmt Stellung zur Situation von Boateng

Zum Abschluss der USA-Reise hat Hansi Flick, neuer Co-Trainer bei den Bayern, ein erstes Resumee gezogen. "Es ist natürlich schon ein Unterschied zu dem, was ich vorher gemacht habe. Ich muss alles erstmal aufsaugen, sehen wie alles hier läuft", sagte Flick, der zuvor unter anderem als Sportdirektor beim DFB und der TSG Hofffenheim tätig war.

Der Kontakt zu Trainer Niko Kovac bestehe bereits, "seitdem wir uns vor der WM 2014 auf einem Workshop von der FIFA getroffen haben. Für mich war es überraschend, wie schnell alles gegangen ist. Die Position passt zu mir. Mit jungen Spielern zusammenzuarbeiten habe ich vermisst."

Mit Jerome Boateng, dessen Zukunft weiterhin nicht endgültig geklärt ist, arbeitete Flick schon beim DFB zusammen und lobt diesen: "Jerome ist für mich ein absolut toller Spieler, einer der besten Innenverteidiger. Er hatte kein leichtes Jahr, aber so ist das manchmal. Er hat sich hier bisher sehr gut verkauft, so kenne ich ihn."

FC Bayern: Die Termine der Sommervorbereitung

Am kommenden Dienstag trifft der FC Bayern beim Audi Cup in der heimischen Allianz Arena auf Fenerbahce Istanbul. Einen Tag später geht es gegen Real Madrid oder Tottenham Hotspur.