FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: DFL-Supercup live im TV und Stream

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund im DFL-Supercup 2019. Der deutsche Klassiker ist gleich zu Beginn der Saison ein prestigeträchtiger Kampf um die begehrte Trophäe. SPOX zeigt, wo das Spiel live im TV und Livestream mitverfolgt werden kann.

DFL-Supercup 2019: Wann findet FC Bayern München gegen Borussia Dortmund statt?

DFL-Supercup 2019: Wann findet FC Bayern München gegen Borussia Dortmund statt?

Wie die DFL bereits vor einigen Wochen bekannt gab, findet der deutsche Klassiker im Supercup am Samstag, den 3. August statt. Die Anstoßzeit ist um 20.30 Uhr angesetzt. Beste Fußball-Primetime also.

DFL-Supercup 2019: Hier spielt FC Bayern München gegen Borussia Dortmund

Letzte Saison duellierten sich der FC Bayern und Eintracht Frankfurt im DFL-Supercup in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Die Bayern gewannen damals mit 5:0. Auch in diesem Jahr spielen die Bayern nicht vor heimischer Kulisse.

Der diesjährige DFL-Supercup findet in keinem geringeren Fußballstadion statt, als im Signal Iduna Park von Dortmund. Das letzte Mal, dass der DFL-Supercup in Dortmund ausgetragen wurde, war 2017. In das Stadion mit der "Gelben Wand" passen 81.365 Zuschauer.

DFL-Supercup live: FC Bayern gegen BVB im TV

Das DFL-Supercup-Finale 2019 findet zwar in Dortmund statt, wird jedoch in mehr als 200 FIFA-Mitgliedsstaaten übertragen.

In Deutschland sorgt sich das öffentlich-rechtliche ZDF auch in diesem Jahr wieder um eine Live-Übertragung des DFL-Supercups im Free-TV. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Oliver Kahn führen durch das Abendprogramm, während Bela Rethy das Spektakel kommentieren wird.

Außerdem überträgt der Sender Eurosport 2 HD Xtra die Partie, für den allerdings gezahlt werden muss.

DFL-Supercup live: FC Bayern gegen BVB im Stream

All diejenigen, die kein TV-Endgerät besitzen müssen nicht traurig sein. Das ZDF bietet neben der TV-Übertragung einen Livestream an, mit dem das Spiel auch von unterwegs aus mitverfolgt werden kann.

Das Spiel könnt Ihr aber ebenso gut auf DAZN und im Eurosport Player sehen. Durch die Kooperation mit Eurosport, wird DAZN ab dieser Spielzeit neben dem Supercup insgesamt 40 Bundesligaspiele übertragen und hat auch die Rechte an den Relegations-Partien.

Für 11,99 Euro monatlich oder alternativ 119,99 Euro im Jahr, seht Ihr auf DAZN neben der Bundesliga alle Spiele der Serie A, Primera Division und Ligue 1 live und in voller Länge.

FC Bayern - Borussia Dortmund im DFL-Supercup:

Seit 2012 trafen der FC Bayern und der BVB bereits ganze fünf Mal im Supercup aufeinander, von denen die Münchner insgesamt drei für sich entscheiden konnten. 2013 und 2014 gewannen jeweils die Dortmunder.