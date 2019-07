Eintracht Frankfurt - Transfers: Fixe Neuzugänge und Abgänge bei der SGE

Nach einer herausragenden Saison besonders in der Europa League muss Eintracht Frankfurt den Abgang mehrerer Leistungsträger verkraften, investierte jedoch auch selbst, um für die kommende Spielzeit gut aufgestellt zu sein. SPOX gibt einen Überblick über die Zu- und Abgänge der SGE.

Halbfinale in der Europa League, Platz sieben in der Bundesliga und damit die erneute Qualifikation für den internationalen Wettbewerb: Eintracht Frankfurt hat eine überaus erfolgreiche Saison hinter sich.

Die starken Leistungen weckten Begehrlichkeiten bei den europäischen Spitzenteams, sodass sich zahlreiche Transfergerüchte um die Topspieler der Eintracht ranken. Bei zwei Stars steht der Abgang bereits fest, spült aber gleichzeitig ordentlich Geld in die Vereinskassen.

Eintracht Frankfurt: Diese Abgänge stehen bereits fest

Neben Luka Jovic, dessen Wechsel zu Real Madrid für circa 60 Millionen Euro bereits seit geraumer Zeit fix ist, steht nun fest, dass auch Sebastien Haller die Eintracht verlassen wird. Für eine Ablöse von mindestens 40 Millionen schließt sich der Franzose West Ham United an.

Abgänge Aufnehmender Verein Kolportierte Ablöse Luka Jovic Real Madrid 60 Mio. Euro Sebastien Haller West Ham United ca. 40 Mio. Euro Andersson LDU Quito 450.000 Euro Danny Blum VfL Bochum 250.000 Euro Branimir Hrgota unbekannt ablösefrei Rodrigo Zalazar Korona Kielce Leihe

Eintracht Frankfurt: Diese Neuzugänge sind fix

Auf die Abgänge im Angriff hat die Eintracht reagiert und das serbische Sturmtalent Dejan Joveljic unter Vertrag genommen. Für das zentrale Mittelfeld kommen Djibril Sow und Dominik Kohr für zusammen 17,5 Millionen Euro an den Main. Noch offen ist, ob die in der vergangenen Saison ausgeliehenen und zu Leistungsträgern aufgestiegenen Sebastian Rode und Martin Hinteregger fest verpflichtet werden können.

Zugänge Ehemaliger Verein Kolportierte Ablöse Djibril Sow Young Boys Bern 9 Mio. Euro Dominik Kohr Bayer Leverkusen 8,5 Mio. Euro Luka Jovic Benfica Lissabon 7 Mio. Euro Filip Kostic Hamburger SV 6 Mio. Euro Dejan Loveljic Roter Stern Belgrad 4 Mio. Euro Erik Durm Huddersfield Town ablösefrei Rodrigo Zalazar FC Malaga ablösefrei Nicolai Müller Hannover 96 Ende Leihe

© getty

Eintracht Frankfurt: Djibril Sow wechselt zu Förderer Hütter

Alter: 22

22 Vertrag bis: 2024

2024 Position: Zentrales Mittelfeld

Königstransfer Djibril Sow, der für neun Millionen Euro aus Bern kommt, erwischte einen denkbar ungünstigen Start bei der Eintracht. Im Trainingslager zog sich der 22-Jährige einen Einriss der Sehne des hinteren rechten Oberschenkelmuskels zu und fällt für acht bis zehn Wochen aus.

Frankfurt-Coach Adi Hütter holte Sow bereits 2017 von Borussia Mönchengladbach zu den Young Boys Bern, ein Jahr später gewannen beide gemeinsam die Schweizer Meisterschaft. Nun folgt der zentrale Mittelfeldspieler seinem Förderer zur Eintracht.

"Djibril Sow ist ein Spieler, der zuletzt international die Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte. Er war durchaus begehrt und umso schöner ist es, dass er sich für Eintracht Frankfurt entschieden hat", sagte Sportvorstand Fredi Bobic.

Eintracht Frankfurt: Dominik Kohr verstärkt die Zentrale

Alter: 25

25 Vertrag bis: 2024

2024 Position: Zentrales Mittelfeld

Ebenfalls für die Mittelfeldzentrale kommt Dominik Kohr in die Finanzmetropole. Kohr stand in der vergangenen Saison bei Bayer Leverkusen nur zu Beginn der Spielzeit in der Startelf und kam 18 Mal in der Bundesliga zum Einsatz.

Insgesamt bringt es der zweikampfstarke und 8,5 Millionen teure Kohr auf 145 Bundesligaspiele und 13 Einsätze in der Europa League. Von 2014 bis 2017 lief er für den FC Augsburg auf, der ihn nach einjähriger Leihe fest verpflichete.

"Dominik Kohr ist eine echte Bereicherung für unser Spiel. Es gehört zu den positiven Entwicklungen in den vergangenen Jahren, dass deutsche Spieler auf diesem Niveau zu uns kommen. Er passt von seiner Spielweise und seinem Charakter ideal zu uns", freut sich Bobic auf Kohr.

© getty

Eintracht Frankfurt: Erik Durm als Alternative für Rebic

Alter: 27

27 Vertrag bis: 2023

2023 Position: Linker Verteidiger

Als mögliche Alternative im Falle eines Abschieds von Ante Rebic schließt sich Erik Durm der Eintracht an. Durm spielte zuletzt für Premier-League-Absteiger Huddersfield Town, der Wechsel erfolgt ablösefrei. Für die Terriers bestritt der Pfälzer 28 PL-Spiele.

Der Weltmeister von 2014 spielte von 2013 bis 2018 für Borussia Dortmund und kam in dieser Zeit als flexibel einsetzbarer Außenverteidiger auf 64 Partien in der Bundesliga. Dabei erzielte er zwei Tore und legte sieben Treffer auf. Zwar spielte Durm häufig als Außenverteidiger, kann jedoch auch offensiv die Flügel besetzen.

"Mit Erik Durm haben wir einen starken Spieler verpflichtet, der auf beiden Flügeln spielen kann. Er hat sein Herz am rechten Fleck. Und er erhöht auch unsere taktische Variabilität", sagte Eintracht-Trainer Hütter.