Eintracht Frankfurt - News und Gerüchte: SGE offenbar an U21-Star Nadiem Amiri interessiert

Der personelle Aderlass bei Eintracht Frankfurt ist nach den Abgängen von Luka Jovic und Sebastien Haller groß. Nun hat die SGE offenbar einen deutschen Star der U21-EM in Italien als Ersatz im Visier. Andre Schürrle wird hingegen nicht nach Frankfurt wechseln. Das stellte dessen Berater klar.

Eintracht Frankfurt: Kommt Nadiem Amiri von der TSG 1899 Hoffenheim?

Eintracht Frankfurt beschäftigt sich auf der Suche nach Ersatz für die abgewanderten Sturmstars Luka Jovic und Sebastien Haller offenbar mit Nadiem Amiri von der TSG 1899 Hoffenheim. Das berichtet der Wiesbadener Kurier.

Dem Blatt zufolge ist in Amiris Vertrag bei den Kraichgauern, der noch bis 2020 läuft, eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro verankert. Nicht unbedingt ein Schnäppchen, aber für die SGE nach den Einnahmen durch die Verkäufe von Jovic zu Real (60 Millionen Euro) und Haller zu West Ham United (40 Millionen Euro) eine machbare Summe.

Amiri soll jedoch auch das Interesse von Bayer Leverkusen geweckt haben. In der Werkself soll der 22 Jahre alte Offensivspieler die Lücke schließen, die der Abgang von Nationalspieler Julian Brandt zu Borussia Dortmund gerissen hat.

Nach einer von zahlreichen Verletzungen durchzogegen Saison mit einem Ermüdungsbruch im Fuß und einem Außenbandriss im Sprunggelenk, hinterließ der gebürtige Ludwigshafener bei der U21-EM einen starken Eindruck. Amiri machte aufgrund seiner Verletzungshistorie zwar nur zwei Spiele über die volle Distanz, war jedoch an fünf deutschen Treffern direkt beteiligt (drei Tore, zwei Vorlagen) und hatte somit maßgeblichen Anteil am Einzug ins Finale gegen den späteren Europameister Spanien.

Amiri wechselte 2012 mit 16 Jahren aus der Jugend von Waldhof Mannheim nach Hoffenheim und schaffte dort binnen zwei Jahren den Sprung zu den Profis. Für die TSG machte er in 106 Bundesligaspielen elf Tore und bereitete 13 Treffer vor.

Andre Schürrle zu Eintracht Frankfurt? Berater dementiert Medizincheck

Der Berater von Andre Schürrle hat Medienberichte über einen bevorstehenden Wechsel seines Klienten nach Frankfurt vehement dementiert. "Es gibt keine Gespräche mit Eintracht Frankfurt", stellte Ingo Haspel klar.

Am Dienstag hatten diverse Medien darüber berichtet, dass sich Schürrle in Frankfurt aufhalte, um dort den Medizincheck bei der SGE zu absolvieren. "Andre hat heute in Berlin trainiert, er war jedenfalls nicht in Frankfurt", sagte Haspel dem kicker.

Schürrle war zuvor vom Dortmunder Trainingsauftakt freigestellt worden, um sich nach dem vorzeitigen Ende seines zweijährigen Leihgeschäfts beim FC Fulham aufgrund des Abstiegs der Cottagers einen neuen Verein zu suchen. Nach Angaben des kicker soll es "lose Anfragen" geben, der Wiesbadener Kurier berichtet, dass die Eintracht sich durchaus mit dem 28-Jährigen beschäftige.

Ein konkretes Thema sei Schürrle in der Mainmetropole nach Informationen des kickers "zum jetzigen Zeitpunkt" jedoch nicht.

BVB-Leihspieler: Wie sie sich schlugen und was aus ihnen wird © getty 1/25 Sieben Spieler hatte Borussia Dortmund in der vergangenen Saison an andere Vereine verliehen. Wie sie sich schlugen und was aus ihnen wird. © getty 2/25 ANDRE SCHÜRRLE: Kam 2016 für 30 Millionen Euro aus Wolfsburg und ist bis heute zweitteuerter BVB-Einkauf aller Zeiten. Rentiert hat sich diese Summe nicht, denn Schürrle musste häufig verletzt passen. Kam in zwei Spielzeiten auf 51 Pflichtspieleinsätze. © getty 3/25 Im Sommer 2018 wechselte er zum FC Fulham und stieg aus der Premier League ab. Traf aber immerhin sechs Mal in 24 Partien und schoss im Januar gegen Burnley das Tor des Monats. © getty 4/25 Durch den Abstieg endete das Leihgeschäft bereits im Sommer und nicht wie geplant erst 2020. Beim BVB hat Schürrle keine Zukunft, aktuell hält er sich mit Einzeltraining fit, vom BVB-Trainingsauftakt wurde er freigestellt. © getty 5/25 Doch die Vereinssuche von Schürrle zieht sich. Die Bild berichtet, dass der BVB dazu bereit sei, Schürrle für 8 Mio. Euro ziehen zu lassen. Verglichen mit dem Einkaufspreis ein echtes Schnäppchen. © getty 6/25 Fotomac berichtete zuletzt vom Interesse von Besiktas an Schürrle. Laut der Bild ist ein Wechsel in die Türkei aber unwahrscheinlich. Viel eher ziehe es Schürrle entweder nach China oder Russland, wo bekanntermaßen immens hohe Gehälter bezahlt werden. © getty 7/25 SHINJI KAGAWA: Kam 2014 nach zwei Jahren bei ManUnited zum BVB zurück. Unter Favre kam er nur in vier Pflichtspielen zum Einsatz und auf 204 Minuten. Ging im Winter zu Besiktas und hat in Dortmund noch bis 2020 Vertrag. © getty 8/25 Einen Stammplatz erkämpfte sich Kagawa jedoch nicht - zum Ende der Saison verabschiedete er sich von den Besiktas-Fans in einem offenen Brief. Doch war das vielleicht kein Abschied für lange Zeit. © getty 9/25 In Istanbul feierte der Japaner ein sensationelles Debüt. Beim 6:2 gegen Antalyaspor kam Kagawa in die Partie, schoss eine Minute später mit seinem ersten Ballkontakt das zwischenzeitliche 5:1 und verwandelte zwei Minuten später einen Freistoß zum 6:1. © getty 10/25 Nachdem Kagawa vom Trainingsstart des BVB freigestellt wurde, um sich einen neuen Klub zu suchen, erklärte Besiktas-Boss Orman den Japaner bei "Fotomac" zum Wunschspieler: "Wir sähen Kagawa in der nächsten Saison gerne bei uns." © getty 11/25 JEREMY TOLJAN: Kam 2017 aus Hoffenheim zum BVB. Durfte anfangs spielen, als es unter Bosz jedoch dahin ging, war auch er außen vor - wie später unter Favre. Toljan wurde im Winter zu Celtic verliehen und besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2022. © getty 12/25 In Glasgow lief es für den 24-Jährigen zunächst gut. Toljan, 2017 U21-Europameister mit dem DFB, erkämpfte sich direkt einen Stammplatz. Bei den beiden abschließenden Ligaspielen kam er jedoch nicht zum Einsatz. © getty 13/25 Toljan kehrte zur neuen Saison zum BVB zurück, eine echte Chance wird er wohl aber zunächst nicht bekommen. Der italienische Journlaist Gianluca Di Marzio will erfahren haben, dass Toljan bei Sassuolo auf dem Zettel steht. © getty 14/25 Auch der kicker berichtet über das Interesse von Sassuolo an Toljan. Im Gespräch sei dem Fachmagazin zufolge soll eine Leihe mit Kaufoption sein. © getty 15/25 SEBASTIAN RODE: Kam 2016 vom FC Bayern zum BVB und dort in zweieinhalb Jahren aufgrund permanenter Verletzungen lediglich auf 22 Pflichtspiele. Unter Favre vollkommen außen vor. Ging im Winter nach Frankfurt, sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2020. © getty 16/25 Bei der "Höhenflug"-Eintracht blühte Rode als Stammspieler wieder auf. Unter Adi Hütter brachte Rode im defensiven Mittelfeld seine Einsatz- und Laufbereitschaft sowie Zweikampfstärke ein. © getty 17/25 Rode zog sich im Europa-League-Halbfinale zwar eine schwere Knieverletzung zu, doch die Eintracht signalisierte dennoch Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit. Fix ist bisher aber noch nichts. © getty 18/25 FELIX PASSLACK: Von 2012 bis 2017 beim BVB und dort mit 14 BL-Partien, meist als Rechtsverteidiger. Wurde dann nach Hoffenheim ausgeliehen, fand sich unter Nagelsmann aber nicht zurecht und spielte häufiger in der zweiten Mannschaft. © getty 19/25 Die Leihe mit der TSG wurde vorzeitig beendet. Passlack (Vertrag bis 2021) ging leihweise zum englischen Zweitligisten Norwich City und Ex-Dortmund-Trainer Daniel Farke, wo er zwar in die PL aufstieg, aber nur sehr selten zum Einsatz kam. © getty 20/25 Weil Norwich ihn nicht fest verpflichtete und es beim BVB rechts hinten keinen Bedarf gibt, wurde er erneut verliehen. Passlack wechselte Ende Juni auf Leihbasis für ein Jahr zu Fortuna Sittard in die Eredivisie. © getty 21/25 DZENIS BURNIC: Kam 2006 mit acht zu Dortmund und blieb bis 2017. Tuchel verhalf ihm zu seinen einzigen beiden Profieinsätzen im BVB-Dress. Ging anschließend zunächst per Leihe nach Stuttgart, ehe er diesen Winter nach Dresden wechselte. © getty 22/25 In Dresden erkämpfte er sich einen Stammplatz und überzeugte mit guten Leistungen. Am 1. Juli verlieh ihn der BVB erneut zu Dynamo (bis Sommer 2020) - nachdem der Vertrag zuvor bis 2021 verlängert wurde. © imago 23/25 Bei Willem II dreht der Schwede auf: in 16 Ligaspielen gelangen ihm 13 Treffer und sieben Assists. © getty 24/25 ALEKSANDER ISAK: Kam zur Rückrunde 2016/17 zur Borussia, bekam dort aber kaum Einsatzmöglichkeiten. Nachdem er im Winter-Trainingslager in Marbella zwei Treffer im Test gegen Willem II Tilburg erzielte, schloss er sich dem Klub direkt an. © getty 25/25 Zur neuen Saison wechselt der 19-jährige Schwede für eine kolportierte Ablösesumme von zehn Millionen Euro nach Spanien zu Real Sociedad San Sebastian. Isak erhält bei den Basken einen Vertrag bis 30. Juni 2024.

Eintracht Frankfurt: Sommefahrplan, Termine, Vorbereitung

Datum Termin 03. Juli 2019 Trainingsauftakt 04. Juli 2019 Testspiel gegen Bad Homburg (14:0) 07. - 13. Juli 2019 Trainingslager in Thun/Schweiz 10. Juli 2019 Testspiel gegen Young Boys Bern (1:5) 12. Juli 2019 Testspiel gegen Luzern (3:1) 25. Juli 2019 Europa League, 2. Quali-Runde (Hinspiel) 26. Juli - 04. August 2019 Trainingslager in Windischgarten/Österreich 28. Juli 2019 Test gegen FC Wels 01. August 2019 Europa League, 2. Quali-Runde (Rückspiel) 08. August 2019 Europa League, 3. Quali-Runde (Hinspiel)* 11. August 2019 DFB-Pokal, 1. Runde in Mannheim 15. August 2019 Europa League, 3. Quali-Runde (Rückspiel)* 18. August 2019 1. Bundesligaspieltag gegen Hoffenheim (H)

*mögliche Spiele