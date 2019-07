Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Kein Transfer von Anastasios Donis

Eintracht Frankfurt hat das Interesse an einer Verpflichtung von Stürmer Anastasios Donis offenbar verloren, da es Bedenken mit dessen Arbeitseinstellung gebe. Nach der Auslosung der Europa-League-Qualifikationsrunden steht fest, gegen wen die Eintracht in der nächsten Runde spielen könnte. Derweil kursieren wilde Spekulationen um einen Wechsel von Jerome und Kevin-Prince Boateng.

Eintracht Frankfurt: Kein Transfer von Anastasios Donis

Wie der Kicker vermeldet, hat Eintracht Frankfurt kein Interesse mehr an einer Verpflichtung von Anastasios Donis. Der Stürmer soll den VfB Stuttgart noch verlassen, doch angeblich habe der 22-Jährige Probleme mit seiner Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit.

Das soll der Grund sein, warum Frankfurt das eigentliche Interesse zurückgeschraubt habe. Stattdessen hat jedoch nach kicker-Informationen Spartak Moskau Donis auf dem Radar. Die Gespräche zwischen beiden Parteien seien bereits sehr fortgeschritten.

Eintracht Frankfurt in der Europa League: Auslosung zur Qualifikation

In der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League bekommt es Eintracht Frankfurt mit dem estnischen Rekordmeister FC Flora Tallinn zu tun. Die UEFA hat am Montag in Nyon ausgelost, gegen wen es in der möglichen dritten Qualifikationsrunde gehen würde.

Sollte sich Frankfurt durchsetzen, wartet anschließend der Sieger aus dem Duell zwischen dem FC Fehervar aus Ungarn und dem FC Vaduz aus Liechtenstein. Die erste Partie der zweiten Quali-Runde gegen Tallinn findet am kommenden Donnerstag statt (ab 19 Uhr im LIVETICKER). Das Rückspiel findet eine Woche später vor eigenem Publikum statt.

Eintracht Frankfurt, Gerüchte: Boateng-Brüder nach Frankfurt?

Die Zukunft von Jerome Boateng beim FC Bayern München ist weiterhin offen, deshalb bringt das Online-Portal Fußball-News wilde Spekulationen um dessen weitere Karriere in Umlauf. Demnach könnte Jerome Boateng die Lücke in der Innenverteidigung der Frankfurter füllen, nachdem ein Transfer von Martin Hinteregger weiter in der Schwebe ist.

Unter Umständen sei sogar eine Rückkehr von Kevin-Prince Boateng und damit eine Wiedervereinigung der beiden Brüder in Frankfurt denkbar. Der 32-Jährige war bereits in der Saison 2017/18 am Main aktiv, zuletzt war er an den FC Barcelona ausgeliehen, wo er allerdings nur in vier Partien zum Einsatz kam.

