Eintracht Frankfurt gegen FC Wels: Testspiel heute live

Im Vorfeld des Qualifikations-Rückspiels der Europa League gegen Flora Tallinn, testet Eintracht Frankfurt heute während ihrer Sommertournee in den österreichischen Alpen gegen den Regionalligisten FC Wels.

SPOX hat alle Infos rund um die Partie und erklärt Euch, wo das Spiel mitverfolgt werden kann.

FC Wels gegen Eintracht Frankfurt: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Spiel zwischen den beiden Mannschaften findet in der Huber Arena im österreichischen Wels statt. Das Stadion bietet Platz für rund 500 Zuschauer und ist die Heimstätte, des in der Regionalliga beheimateten FC Wels. Der Anpfiff ist um 18 Uhr angesetzt.

FC Wels gegen Eintracht Frankfurt: Das Testspiel live im Stream

Leider hat sich kein TV-Sender die Übertragungsrechte an dem Testspiel gesichert. Die Partie wird deshalb nicht im Free-TV und auch nicht im Pay-TV übertragen.

Für alle Eintracht-Fans gibt es aber trotzdem eine Möglichkeit, das Duell live und in voller Länge mitzuverfolgen. EintrachtTV überträgt das Match komplett und bietet dazu Experten-Interviews und Stimmen von Spielern zum Spiel an.

FC Wels - Eintracht Frankfurt im Test: Die Partie im Überblick

Adi Hütters Elf wird das Trainingsmatch dennoch sinnvoll nutzen zu wissen, denn am Donnerstag steht bereits das Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen FC Flora Tallinn an, bei dem der Klub um jeden Preis weiterkommen will.

Sollte sich das Team vom Main gegen die Estländer durchsetzen, trennt die Mannschaft nur noch eine Quali-Runde vor dem Einzug in die Europa-League-Hauptrunde.

Eintracht Frankfurt im Test: Der Sommerfahrplan

Die Bundesliga-Saison 2019/20 startet für die Frankfurter am 18. August gegen Hoffenheim. Zuvor stehen allerdings mit dem DFB-Pokal und den Qualifikationsspielen für die Europa League bereits einige Pflichtspiele auf dem Programm. Mitte Juli gastierte die Eintracht zu einem Trainingslager in der Schweiz.

Datum Termin 03. Juli 2019 Trainingsauftakt 04. Juli 2019 Testspiel gegen Bad Homburg (14:0) 07. - 13. Juli 2019 Trainingslager in Thun/Schweiz 10. Juli 2019 Testspiel gegen Young Boys Bern (1:5) 12. Juli 2019 Testspiel gegen Luzern (3:1) 25. Juli 2019 Europa League, 2. Quali-Runde gegen FC Flora Tallinn (2:1) 26. Juli - 04. August 2019 Trainingslager in Windischgarten/Österreich 28. Juli 2019 Test gegen FC Wels 01. August 2019 Europa League, 2. Quali-Runde (Rückspiel) 08. August 2019 Europa League, 3. Quali-Runde (Hinspiel)* 11. August 2019 DFB-Pokal, 1. Runde in Mannheim 15. August 2019 Europa League, 3. Quali-Runde (Rückspiel)* 18. August 2019 1. Bundesligaspieltag gegen Hoffenheim (H)

*mögliche Spiele