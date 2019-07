Eintracht Braunschschweig gegen Hertha BSC heute live: Das Testspiel im TV und Livestream

Die Vorbereitungen auf die kommende Saison haben die meisten Bundesliga-Klubs bereits aufgenommen. Darunter auch Hertha BSC, die Berliner bestreiten zudem am heutigen Sonntag ein Testspiel gegen Eintracht Braunschweig. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Hertha BSC ist bereits am 1.Juli ins Training einstiegen, um sich auf die Saison 2019/20 vorzubereiten. Derzeit befinden sich die Berliner in einem Trainingslager in der Brandenburger Kreisstadt Neuruppin. Herthas neuer Trainer Ante Covic, der Nachfolger von Pal Dardei, feiert bei der anstehenden Partie zudem sein Debüt.

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC: TV-Übertragung und Livestream

Die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Hertha BSC wird nicht im Free-TV gezeigt. Stattdessen zeigt sporttotal.tv den Testkick kostenfrei live und in voller Länge. Anpfiff in Neuruppin ist um 15 Uhr. Im Anschluss zeigt der Streaminganbieter zudem das Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Rot-Weiß Oberhausen.

Hertha BSC: Der Sommerfahrplan

Die Berliner sind bereits am 1. Juli ins Training eingestiegen und reisten zwei Tage später ins Trainingslager nach Neuruppin.

Datum Programm 1. Juli Trainingsauftakt 3. Juli bis 10. Juli Trainingslager in Neuruppin 7. Juli Testspiel gegen Eintracht Braunschweig 13. Juli Jübiläumsturnier in Karlsruhe 17. Juli Testspiel in Aue 20. Juli Testspiel in Bochum 24. Juli bis 1. August Trainingslager in Stegersbach 3. August Testspiel bei Crystal Palace 11. August 1. Runde, DFB-Pokal beim VfB Eichstätt

Bundesliga: 1. Spieltag im Überblick

Hertha BSC eröffnet die Bundesliga-Saison 2019/20 am 16. August auswärts gegen den amtierenden deutschen Meister FC Bayern München.

Der erste Spieltag der Bundesliga im Überblick: