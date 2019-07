BVB - News und Gerüchte: PSG prüft wohl Financial-Fairplay-Auflagen wegen Guerreiro-Transfer

Paris Saint-Germain ist offenbar weiterhin sehr an einer Verpflichtung von Raphael Guerreiro interessiert. Nach Angaben der Bild-Zeitung soll PSG derzeit die eigenen Financial-Fairplay-Auflagen prüfen, um festzustellen, ob ein Transfer realisierbar ist. Ein Frankreich-Juwel aus der zweiten Liga spricht offen über seinen Wechselwunsch nach Dortmund. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB: PSG prüft offenbar Auflagen wegen Guerreiro-Transfer

Paris Saint-Germain ist offenbar weiterhin an einer Verpflichtung von Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund interessiert. Wie die Bild-Zeitung berichtet, prüft der französische Meister aktuell die eigenen Financial-Fairplay-Auflagen um festzustellen, inwiefern ein Transfer des 25 Jahre alten Mittelfeldspielers noch realisierbar ist, ohne ins Fadenkreuz der UEFA zu gelangen.

Das Financial Fairplay wurde 2013 eingeführt und soll die "finanzielle Gesundheit des europäischen Klubfußballs verbessern". Es richtet sich an alle Mannschaften, die an der Champions League oder der Europa League teilnehmen wollen. Der heutige Kernpunkt der Regelung bedeutet, dass sich die Ausgaben von Vereinen stark an ihren Einnahmen orientieren müssen. Eine Regel, die besonders PSG in den vergangenen Jahren mehrfach umgangen wurde. Lediglich 2014 wurde der Klub jedoch mit einer hohen Geldstrafe bedacht.

Nach Angaben der Bild könnte der Wechsel von Guerreiro PSG bis zu 20 Millionen Euro kosten. Anfang Juli hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc einen nahenden Wechsel des Portugiesen in die französische Hauptstadt jedoch noch dementiert. "Ich war überrascht, das entbehrt jeder Grundlage. Es hat keinerlei Gespräche gegeben", sagte Zorc der WAZ.

Dass es Guerreiro jedoch im Sommer vom BVB wegziehen wird, gilt als wahrscheinlich, weil der 25-Jährige seit Wochen keine Anstalten macht, seinen noch bis 2020 laufenden Vertrag in Dortmund zu verlängern. Neben PSG wurden unter anderem auch der FC Barcelona und der FC Sevilla als mögliche Interessenten ins Gespräch gebracht.

BVB-Transfers: Mögliche Zu- und Abgänge von Borussia Dortmund © getty 1/30 Der BVB ist den vielzitierten "Umbruch Teil zwei" aggressiv angegangen und hat bereits vier hochkarätige Neuzugänge vorgestellt. War es das jetzt? Oder stoßen noch weitere Spieler zum BVB? Und wer muss noch gehen? SPOX gibt einen Überblick der Gerüchte. © getty 2/30 Über 100 Millionen Euro hat der BVB bereits investiert. Für Aufsehen sorgte besonders die Rückkehr von Mats Hummels, doch auch die Transfers von Nico Schulz, Thorgan Hazard und Julian Brandt können sich sehen lassen. © getty 3/30 JEREMY TOLJAN: Der Youngster spielt in der neuen Saison sicher nicht für den BVB. Für ihn geht es leihweise zu US Sassuolo nach Italien. © getty 4/30 MAXIMILIAN PHILIPP: Der Angreifer ist sich nach Bild-Informationen mit dem VfL Wolfsburg einig. Bei den Niedersachsen soll er wie auch in Dortmund drei Millionen Euro im Jahr kassieren. © getty 5/30 In Wolfsburg bekommt Philipp wohl mehr Einsatzzeit als beim BVB - der Wechsel würde also durchaus Sinn machen. Und Dortmund würde von den Wölfen die geforderten 18 Millionen Euro Ablöse erhalten. © getty 6/30 Noch hakt der Transfer aber und das liegt laut der Bild an Josip Brekalo. Wolfsburg plant mit seinem Verkauf Einnahmen von rund 20 Millionen Euro ein - die dann in Philipp investiert werden sollen. © getty 7/30 ÖMER TOPRAK: Wie Toljan soll es auch den Türken in die Serie A ziehen. US Sassuolo soll sich die Dienste von Toprak sichern, wie Sky Italia vermeldet. © getty 8/30 Trotz der vier hochkarätigen Neuzugänge, kursieren immer noch Gerüchte um weitere Verstärkungen für den BVB. © getty 9/30 IANIS HAGI: Übereinstimmenden rumänischen Medienberichten zufolge verhandelte Dortmund mit Ianis' Vater, dem ehemaligen Weltstar Gheorghe Hagi, über einen Wechsel zum BVB. Dafür sei Sportdirektor Michael Zorc extra nach Italien gereist ... © getty 10/30 ... dort war Hagi bei der U21-EM bis zum Aus gegen die DFB-Elf mit der rumänischen U21 im Einsatz. In vier Spielen gelangen dem 20-jährigen Mittelfeldspieler des FC Viitorul zwei Tore und ein Assist. © getty 11/30 Nun berichten der rumänische TV-Sender Pro TV und die belgische Zeitung Het Nieuwsblad übereinstimmend, dass Hagi beim KRC Genk anheuern wird. Dort wird er am Freitag den Medizincheck absolvieren. © getty 12/30 PATRICK SCHICK: Der kicker berichtet, dass der BVB an Patrik Schick von der AS Rom interessiert ist. Der 23-Jährige ist noch bis 2022 gebunden und soll zunächst ausgeliehen werden. Allerdings hält auch Schicks Ex-Klub Sampdoria Genua Transferrechte. © getty 13/30 Auch Olympique Marseille und Olympique Lyon sollen an Schick dran sein. In der abgelaufenen Saison erzielte der Tscheche in 32 Pflichtspielen fünf Tore. © getty 14/30 ABDOU DIALLO: Der zweitteuerste Neuzugang der Klubgeschichte stellte gegenüber der L'Equipe seine Zukunft beim BVB in Frage: "Wir müssen sehen, ob die Vision noch die gleiche ist", sagte Diallo. © getty 15/30 Aufgrund des Transfers von Mats Hummels besteht beim BVB ein Überangebot an Innenverteidigern. Dass der BVB ohne Diallo plane sei ihm allerdings "nicht klar gesagt" worden. © getty 16/30 Nach Informationen von transfermarkt.de hat Diallo auch keinen Wechselwunsch gegenüber den BVB-Verantowrtlichen geäußert. Das hatte zuvor Sky berichtet. Allerdings gebe es nach Angaben des Portals einige Interessenten. © getty 17/30 Unter anderem soll PSG ein Auge auf den 23-jährigen Innenverteidiger geworfen haben. "Ein junger Spieler in Europa, der Ihnen sagt, dass das Projekt von PSG nicht interessant ist, ist nicht glaubwürdig. Es ist ein schönes Projekt", sagte Diallo dazu. © getty 18/30 RAPHAEL GUERREIRO: Der 25-Jährige wird seinen bis 2020 laufenden Vertrag offenbar nicht verlängern und müsste also verkauft werden, um noch Geld einzunehmen. Zorc meinte dazu lediglich: "Das ist momentan eine ungeklärte Situation." © getty 19/30 Laut der Bild steht Guerreiro vor einem Wechsel zu PSG. Die Ablösesumme soll 15 Millionen Euro betragen. © getty 20/30 Sportdirektor Michael Zorc demnetierte dies jedoch umgehend. "Ich war überrascht, das entbehrt jeder Grundlage", sagte er den Funke-Medien, "es hat keinerlei Gespräche gegeben." © getty 21/30 JACOB BRUUN LARSEN: Gehen könnte auch der 20-jährige Däne Bruun Larsen. Laut der englischen Sun sind Manchester United, der FC Arsenal sowie der FC Liverpool interessiert. © getty 22/30 ANDRE SCHÜRRLE: "Mir fällt spontan keiner ein, der eine Option für uns wäre", hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke über die verliehenen Spieler der Dortmunder kürzlich gesagt - damit hat auch Schürrle keine Zukunft beim BVB. © getty 23/30 Schürrle selbst trainiert intensiv individuell, um sich für einen neuen Klub fit zu machen. Jüngstes Gerücht: Lazio Rom soll nicht abgeneigt sein. Schürrle wurde vom Trainingsauftakt freigestellt für die Vereinssuche. © getty 24/30 JULIAN WEIGL: Der Mittelfeldspieler, der bei der Borussia noch bis 2021 unter Vertrag steht, ist unter anderem im Visier von Paris Saint-Germain. PSG-Coach Thomas Tuchel bestätigte sein grundsätzliches Interesse. © getty 25/30 Nach der Hummels-Verpflichtung wird der Platz für Weigl, der weite Teile der Rückrunde als Innenverteidiger agiert und überzeugt hatte, in der Startelf jedoch nicht größer. Gut möglich, dass er nun umso mehr einen Wechsel forciert. © getty 26/30 Sportdirektor Michael Zorc stellte zuletzt zwar, dass ein Abgang Weigls nicht zur Debatte steht. "Julian hat einen langfristigen Vertrag bei uns, und wir haben überhaupt keine Intention, irgendetwas daran zu ändern", sagte der BVB-Sportdirektor der "WAZ". © getty 27/30 Allerdings berichteten die Ruhr Nachrichten Ende Juni, dass es kein kategorisches Nein zu einem Weigl-Abschied gebe. 30 Millionen Euro soll die Schmerzgrenze bei Weigl sein. © getty 28/30 DAN-AXEL ZAGADOU: Spätestens seit dem Hummels-Transfer verfügt der BVB über zu viele Innenverteidiger. Gehen könnte der 20-jährige Zagadou. Laut France Football ist Arsenal interessiert. © getty 29/30 MAHMOUD DAHOUD: Auch bei Dahoud gab es Spekulationen um einen möglichen Abschied. Laut "kicker" plant die Borussia aber auch in der kommenden Saison mit dem 23-Jährigen. © getty 30/30 Als sicher gelten hingegen die Abgänge von SEBASTIAN RODE und SHINJI KAGAWA. Während der Wechsel von Rode zu Frankfurt kurz vor dem Abschluss stehen soll (5 Mio.), ist noch unklar, wo es für Kagawa hingeht. Fest steht aber Kagawas Abschied.

Financial Fairplay: Welche Strafen drohen bei Verstoß gegen die Regel?

Ermahnung

Verweis

Geldstrafe

Punktabzug

Einbehaltung von Einnahmen aus dem UEFA-Wettbewerb

Verbot der Meldung von neuen Spielern für den Wettbewerb

Beschränkung der Anzahl der Spieler, die ein Verein zur Teilnahme an UEFA-Wettbewerben registrieren darf, einschließlich einer Beschränkung der Gesamtpersonalausgaben für in der Liste A von UEFA-Klubwettbewerben eingetragene Spieler

Ausschluss aus dem laufenden und/oder künftigen Wettbewerben;

Widerruf von Titeln oder Auszeichnungen.

BVB-Engagement "ein Traum" für Frankreich-Juwel Tramoni

Matteo Tramoni hat sich in einem Interview mit dem Pariser Fußballmagazin Onze Mondial zu seinen Karrierezielen geäußert und offenbart, dass ein Wechsel zu Borussia Dortmund auf seiner Wunschliste ganz oben steht.

"Ich möchte die Bundesliga entdecken. Mein Traum wäre es, eines Tages für Dortmund zu spielen. Diesen Verein mag ich sehr", sagte Tramoni. Dem 19 Jahre alten Mittelfeldspieler gelang in der Ligue 2 bei Ajaccio in der vergangenen Spielzeit der Durchbruch. 36 Pflichtspiele absolvierte der Linksaußen für die "Bären" und schoss dabei drei Tore.

Tramoni schwärmte besondersn von den "unglaublichen" Fans des BVB, aber auch vom Spielstil der Dortmunder. Ein weiteres Argument für einen Wechsel zum BVB sei außerdem die Tatsache, dass die Schwarzgelben jungen Spielern Chancen einräumen. Junge Spieler hätten "Spaß in der Bundesliga", vor allem die jungen Franzosen des BVB würden seine "Lust" auf einen Wechsel nach Deutschland schüren.

Zunächst könnte es Tramoni dem Vernehmen nach jedoch in die Ligue 1 zu Girondins Bordeaux führen. Sein Agent, Nicolas Bonnet, erklärte unlängst, es habe im Januar bereits "fortgeschrittene Gespräche" gegeben, es seien jedoch auch andere Klubs interessiert.

