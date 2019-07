BVB gegen Udine Calcio heute live im TV, Stream und Live-Ticker

Heute trifft der BVB in seinem vierten Testspiel des Sommers auf den italienischen Erstligisten Udine Calcio. Wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt, hat SPOX für Euch zusammengetragen.

Bisher gewann der BVB alle seine vier Vorbereitungsspiele (u.a. gegen Liverpool). Heute testet die Favre-Elf gegen Udine Calcio, den Zwölften der vergangenen Serie-A-Saison.

BVB gegen Udine Calcio: Spielort und -termin in der Übersicht

Gespielt wird in der Cashpoint-Arena im österreichischen Altach, die ganz in der Nähe vom Trainingslager der Borussia in Bad Ragaz liegt.

Anstoß wird am heutigen Samstag um 17:00 Uhr sein. Die große Hitze soll zu der Zeit bereits vorbei sein, laut Wetterbericht werden die Profis lauschige 26 Grad erwarten.

© getty

Testpiel LIVE: So verfolgt Ihr BVB - Udine Calcio im TV, Stream und Live-Ticker

Das Testspiel der beiden Erstligisten könnt Ihr, wie auch Highlights und Live-Spiele der Bundesliga, bei DAZN im Stream verfolgen. Als Kommentator wird Max Gross durch die Partie führen.

Unseren Liveticker zum Testspiel in Altach findet ihr hier. Auch dort verpasst Ihr natürlich nichts und seid immer auf dem aktuellen Stand.

Bundesliga: Die BVB-Testspiele im Überblick

Datum Gegner Ort Ergebnis 12.07.2019 FC Schweinberg Sportplatz in Hardheim 10:0 18.07.2019 Seattle Sounders CenturyLink Field (Seattle, WA) 3:1 20.07.2019 FC Liverpool Notre Dame Stadium (South Bend, IN) 3:2 27.07.2019 Udine Calcio Cashpoint-Arena (Altach) 30.07.2019 FC St. Gallen Kybunpark (St. Gallen)

Borussia Dortmund: Gegner des BVB zu Saisonstart

Die ersten drei Bundesliga-Spieltage aus Sicht von Borussia Dortmund im Überblick: