Bundesliga-Testspiele heute live: Übertragung im LIVESTREAM

Vor Beginn der neuen Saison testen die Bundesligisten wieder fleißig. Nachdem am gestrigen Donnerstag zwei Bundesliga-Klubs im Einsatz waren, steht heute nur ein Testspiel eines Bundesliga-Vereins auf dem Programm. Welche Teams der 2. Bundesliga heute noch testen, erfahrt ihr hier. Außerdem liefert euch SPOX alle Infos zur Übertragung der heutigen Freundschaftsspiele im Livestream.

Neben einem Verein aus der 1. Bundesliga, stehen heute zwei weitere Klubs aus der 2. Bundesliga auf dem Platz. Der morgige Tag wird aus Sicht der Bundesliga-Fans weitaus ereignisreicher. Immerhin gehen morgen gleich fünf Erstligisten an den Start.

Bundesliga-Testspiele: Heutige Partien der Erst- und Zweitligisten

Wie es bei den meisten Testduellen gängige Praxis ist, steigen die Top-Klubs meist gegen unterklassige Teams in die Saison-Vorbereitung ein. Am heutigen Freitag sieht es diesbezüglich nicht viel anders aus: Alle drei Bundesliga-Klubs treffen heute auf Gegner, die nicht erst- oder zweitklassig spielen.

Diese Bundesliga-Freundschaftsspiele stehen am heutigen Freitag auf dem Spielplan:

18 Uhr: Alemannia Haibach - SV Darmstadt 98

18 Uhr: Spvg Frechen - 1. FC Köln

19 Uhr: TSG Backnang - VfB Stuttgart

Testspiele heute live: Die Test-Duelle im TV/LIVESTREAM

Für alle Fans des 1. FC Köln und des SV Darmstadt 98 gibt es bezüglich der Live-Übertragung erfreuliche Neuigkeiten. Denn die anstehenden Testbegegnungen beider Klubs werden live und in voller Länge im Stream übertragen. Anhänger des VfB Stuttgart müssen heute wohl auf Live-Bilder vom Testduell ihrer Mannschaft gegen Backnang verzichten.

Die Partie SV Alemannia Haibach - SV Darmstadt 98 können Lillien-Fans im exklusiven Livestream von Sporttotal.tv mitverfolgen. Dieser strahlt das Spiel in voller Länge im kostenfreien Livestream aus. Der Livestream zum Spiel ist ab 18 Uhr abrufbar.

Das Vorbereitungsspiel des Effzeh bei der Spvg Frechen wird ebenfalls im Netz gestreamt. Hierfür stellt der 1. FC Köln jeweils Livestreams auf den vereinseigenen Kanälen bereit. Der Bundesligist strahlt die Begegnung sowohl auf YouTube als auch via Facebook-Live aus, sodass das Live-Spiel über alle mobilen Endgeräte abrufbar ist. Zudem wird die Partie auch auf NetCologne FC-TV live übertragen.

Spvg Frechen 20 - 1. FC Köln: Alles Wichtige zum Kölner Testderby

Das Stadt-Derby zwischen Frechen und dem 1. FC Köln wird heute Abend um 18 Uhr angepfiffen. Schauplatz ist der Kurt-Bonhoff-Sportpark in Köln. Im normalen Liga-Betrieb ist die Spvg Frechen in der Mittelrheinliga zu Hause und ist mit der fünfthöchsten Liga des Landes gleichzusetzen. Wie die Spvg Frechen am Mittwoch bekanntgab, wird das Restkontingent an Tickets ab 16 Uhr an den Stadionkassen verkauft.

1. FC Köln - Sommerfahrplan und Vorbereitungsspiele

Nach dem gestrigen Trainingsauftakt ist die anstehende Begegnung gegen Frechen auch das erste Testduell der Vorbereitung auf die neue Saison. Schon am 8. Juli bezieht der Effzeh sein Trainingslager in Donaueschingen.

Datum Event 4. Juli Trainingsauftakt 5. Juli Testspiel gegen Frechen 20 8.-14. Juli Trainingslager in Donaueschingen 10. Juli Testspiel gegen FC Bad Dürkheim 12. Juli Testspiel gegen Delbrücker SC 14. Juli Testspiel gegen SSV Reutlingen 20. Juli Interwetten-Cup mit Werder Bremen und VfL Osnabrück 23.-30. Juli Trainingslager in Scheffau (AUT) 26. Juli Testspiel (Gegner noch offen) 3. August Testspiel gegen Southampton 4. August Saisoneröffnung

