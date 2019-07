Bundesliga-Testspiele: Bayer Leverkusen kassiert zwei Niederlagen - Werder mit Remis

Die Vorbereitungen auf die Saison 2019/20 sind bereits in vollem Gange. Am Samstag standen bei einigen Bundesligisten Testspiele auf dem Plan. Während Werder Bremen gegen Darmstadt 98 nicht über ein Remis hinauskam, kassierte Bayer Leverkusen gleich zwei Niederlagen. Der VfL Wolfsburg verpasste ebenfalls einen Sieg, Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin und die TSG Hoffenheim waren siegreich. Außerdem staubten Hertha BSC und der FC Augsburg jeweils eine Turnier-Trophäe ab.

Bayer Leverkusen: Erste Niederlagen in der Vorbereitung

Bayer Leverkusen hat seine ersten beiden Niederlagen der Saisonvorbereitung kassiert. Das Team von Trainer Peter Bosz unterlag am Samstag zunächst dem niederländischen Ehrendivisionär Fortuna Sittard mit 0:1 (0:1), direkt im Anschluss setzte es gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen trotz einer 3:0-Führung ein 3:4 (3:2).

Für Sittard entschied Rasmus Karjalainen (30.) mit einem Kopfballtreffer das Spiel. Gegen Eupen sorgten zunächst Paulinho (7.), ein Eigentor von Gary Magnee (11.) sowie Bayer-Nachwuchsspieler Ayman Azhil (33.) für die Führung.

Flavio Ciampichetti (35./38.), Megane Laurent (57.) und ein Eigentor von Leverkusens Nachwuchsspieler Seymour Fünger (85.) drehten jedoch das Spiel. Leverkusen nahm in beiden Begegnungen zahlreiche Wechsel vor und gab damit vielen Spielern aus der eigenen U19 die Gelegenheit, sich zu zeigen.

© getty

Werder Bremen mit Remis gegen Darmstadt

Werder Bremen hat sich mit einem Unentschieden im Testspiel gegen den SV Darmstadt 98 aus dem Trainingslager in Zell am Ziller verabschiedet. Die Bremer kamen am Samstagmittag zu einem 1:1 (0:1) gegen den Zweitligisten und verpassten damit den zweiten Sieg im dritten Vorbereitungsmatch.

Neuzugang Benjamin Goller (76.) traf für die Bremer, die auf den angeschlagenen Abwehrchef Niclas Moisander (Adduktorenprobleme) verzichten mussten. Darmstadt war durch Patrick Herrmann (37.) in Führung gegangen.

In den vorigen Testpartien hatte Bremen gegen die WSG Swarovski Tirol 1:0 gewonnen und mit einer weitgehend aus U23-Spielern bestehenden Mannschaft 0:3 gegen den Karlsruher SC verloren.

Union Berlin gewinnt drittes Testspiel in Österreich

Aufsteiger Union Berlin hat sein drittes Testspiel innerhalb der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga gewonnen. Das Team von Trainer Urs Fischer besiegte im Rahmen seines Trainingslagers in Windischgarsten den österreichischen Zweitligisten FC Blau-Weiß Linz 3:0 (0:0).

Julius Kade (55.), Sebastian Polter (64.) und Marcel Hartel (73.) trafen für die Berliner. In der Aufstellung gefehlt hat Abwehrspieler Julian Ryerson. Der Norweger zog sich am Freitag beim 3:0 im Testspiel gegen den österreichischen Zweitligisten SV Ried eine Zerrung der linken Wadenmuskulatur zu.

Das erste Vorbereitungsspiel hatte Union gegen den dänischen Erstligisten Bröndby IF 2:1 gewonnen. Am Mittwoch treffen die Köpenicker auf den FC First Vienna aus der 2. Landesliga, Österreichs fünfthöchster Spielklasse.

© getty

Vfl Wolfsburg verpasst Sieg gegen Venlo

Der VfL Wolfsburg ist nach zuvor zwei Siegen in seinem dritten Testspiel innerhalb der Saisonvorbereitung zu einem Remis gekommen. In Gifhorn trennte sich die Mannschaft des neuen Trainers Oliver Glasner vom niederländischen Ehrendivisionär VVV Venlo 2:2 (0:1).

Elia Soriano hatte die Gäste in der 39. Minute in Führung gebracht. Felix Klaus per Strafstoß (51.) und William (53.) drehten zunächst das Spiel für den deutschen Europa-League-Teilnehmer, doch Johnatan Opoku (76.) sorgte für den Endstand.

Sein Pflichtspieldebüt feiert Glasner am 12. August im DFB-Pokal beim Drittligisten Hallescher FC, ehe eine Woche später der Bundesligastart gegen den 1. FC Köln ansteht.

TSG Hoffenheim: Alfred Schreuder feiert Sieg bei Debüt

Die TSG Hoffenheim hat sein erstes Testspiel innerhalb der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Die Kraichgauer besiegten beim Debüt von Cheftrainer Alfred Schreuder den Drittligisten Eintracht Braunschweig 3:0 (1:0).

Andrej Kramaric (33.), Pavel Kaderabek (59.) und Neuzugang Vincenzo Grifo (81.) trafen für die Hoffenheimer. Nach zwei intensiven Trainingswochen trifft die Mannschaft am Mittwoch im nächsten Test auf den Zweitligisten Jahn Regensburg.

© getty

Hertha BSC gewinnt Jubiläumsturnier beim KSC

Hertha BSC hat das Blitzturnier zum 125-jährigen Bestehen des Karlsruher SC gewonnen. In den Spielen über jeweils 45 Minuten setzten sich die Berliner am Samstag zunächst gegen den österreichischen Erstligisten Sturm Graz mit 1:0 durch. Salomon Kalou (26.) traf per Foulelfmeter.

Anschließend bezwang die Mannschaft von Trainer Ante Covic auch den Zweitliga-Aufsteiger Karlsruhe mit 6:4 im Elfmeterschießen. Vedad Ibisevic (19.) hatte die Hertha zunächst per Fallrückzieher in Führung gebracht, Marco Djuricin (35.) glich vor 2592 Zuschauern im Wildparkstadion für die Gastgeber aus.

Zudem gewann Graz gegen den KSC mit 7:6 im Elfmeterschießen, nach 45 Minuten hatte es 0:0 gestanden.

FC Augsburg gewinnt Blitzturnier gegen Gladbach

Der FC Augsburg hat das Blitzturnier gegen Liga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt besiegte die Fohlen im Finale über 45 Minuten mit 1:0.

Den Siegtreffer erzielte der junge Mittelstürmer Maurice Malone (14.). Augsburg hatte sich im ersten Halbfinale gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth (1:0) durchgesetzt, die Borussia behielt gegen den Drittligisten 1860 München (1:0) die Oberhand.

Transfer-News: Die besten Gerüchte und Top-Deals am 13. Juli © getty 1/10 Der Transfermarkt hat bis zum 2. September geöffnet und bis dahin wird wohl noch der ein oder andere große Deal über die Bühne gehen. Die heißesten Wechselgerüchte und -deals vom 13. Juli. © getty 2/10 Mario Mandzukic (Juventus): Laut Sky ist ein Wechsel zum BVB kein Thema mehr. Der Kroate könnte aber zum FC Bayern zurückkehren. © getty 3/10 Kostas Manolas (Roma): Der Wechsel des Griechen zu Napoli ist beschlossene Sache. Der Innenverteidiger absolviert heute seinen Medizincheck. © getty 4/10 Gonzalo Higuain (Juventus): West Ham soll nach Sky-Infos Interesse am Argentinier haben. Der würde jedoch lieber bei Juventus bleiben und sich dort durchsetzen. © getty 5/10 Sebastien Haller (Eintracht Frankfurt): Sollte der Higuain-Deal platzen, wäre auch Haller ein Kandidat für West Ham. Zu den Transfergerüchten sagt Eintracht-Trainer Hütter allerdings "alles noch in der Schwebe". © getty 6/10 Nabil Fekir (Lyon): Laut Le Parisien soll der Weltmeister kurz vor einem Transfer zu Betis Sevilla stehen. Der Franzose würde Betis rund 30 Millionen Euro kosten und nach Angaben des Blatts einen Fünfjahresvertrag bekommen. © getty 7/10 Fabian Delph (Manchester City): Der englische Nationalspieler steht laut übereinstimmenden Berichten vor einem Wechsel zu Everton. Die Ablöse dürfte bei rund zehn Millionen Euro liegen. © getty 8/10 Mauro Icardi (Inter): Der Argentinier hat das Trainingslager von Inter verlassen. Vereinsboss Marotta kündigte bei Sky Italia bereits an, nicht mehr mit Icardi zu planen. © getty 9/10 Nicolas Pepe (Lille): Der Berater des Spielers äußerte sich bei L'Equipe Mercato: "Nicolas ist für alles offen. PSG ist eine Möglichkeit." Pepe gilt nach wie vor auch als ein Wunschspieler des FC Bayern. © getty 10/10 Elseid Hysaj (Napoli): Laut AS und Gazzetta dello Sport steht der Albaner vor einem Wechsel zu Atletico Madrid. Ablöse: zwischen 20 und 25 Millionen. Wohl zu viel für Schalke, denen auch Interesse an Hysaj nachgesagt wurde.

Mainz 05 gewinnt bei Oberligist Gonsenheim

Der FSV Mainz 05 hat auch den dritten lockeren Test der Saisonvorbereitung deutlich gewonnen. Die Rheinhessen setzten sich beim Mainzer Oberliga-Aufsteiger SV Gonsenheim mit 8:0 (3:0) durch. Cyrill Akono (18.), Alex Hack (36.), Jean-Paul Boetius (55./70.), Jonathan Burkardt (57./69.), Niklas Kölle (67.) sowie ein Eigentor der Gonsenheimer sorgten für den klaren Sieg gegen den Fünftligisten.

In den vergangenen Tagen hatte das Team von Trainer Sandro Schwarz gegen Oberligist Sportfreunde Eisbachtal (9:0) und eine Rheinhessen-Auswahl (12:0) gewonnen. Mainz trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Drittligist 1. FC Kaiserslautern (10. August), genau eine Woche später steht zum Liga-Auftakt das Spiel beim SC Freiburg an.

SC Freiburg gewinnt zweites Testspiel souverän

Der SC Freiburg hat auch sein zweites Testspiel innerhalb der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich besiegte den Sechstligisten Offenburger FV am Samstag mit 6:1 (3:1).

Lucas Höler (19.), Brandon Borrello (13.), Yoric Ravet (39.), Roland Sallai (64.) und Nils Petersen (85.,88.) trafen für die Breisgauer. Fabian Herrmann (23.) erzielte den Treffer für die Mannschaft aus der Verbandsliga Südbaden. Der SC Freiburg hatte eine Woche zuvor seinen ersten Test beim Oberligisten SV Linx (2:0) relativ knapp gewonnen.

De Jong, van der Vaart und Co. - Die teuersten Abgänge des HSV © getty 1/17 Der HSV hat Douglas Santos für bis zu 15 Millionen Euro an Zenit St. Petersburg verkauft - damit ist er der sechstteuerste HSV-Abgang. Wer übertrifft ihn? Das Ranking im Überblick. © getty 2/17 Platz 16: Walace - Saison: 18/19, Verein: Hannover 96, Ablösesumme: 6 Millionen Euro. © getty 3/17 15: Gökhan Töre - Saison: 12/13, Verein: Rubin Kazan, Ablösesumme: 6 Millionen Euro. © getty 4/17 14: Thiago Neves - Saison: 09/10, Verein: Hilal, Ablösesumme: 7 Millionen Euro. © imago 5/17 11: Thomas Doll - Saison: 91/92, Verein: Lazio Rom, Ablösesumme: 7,5 Millionen Euro. © getty 6/17 11: Tomas Ujfalusi - Saison: 04/05, Verein: AC Florenz, Ablösesumme: 7,5 Millionen Euro. © getty 7/17 11: Jonathan Tah - Saison: 15/16, Verein: Leverkusen, Ablösesumme: 7,5 Millionen Euro. © getty 8/17 10: Daniel Van Buyten - Saison 06/07, Verein: Bayern München, Ablösesumme: 7,5 Millionen Euro. © getty 9/17 9: Vincent Kompany - Saison 08/09, Verein: Manchester City, Ablösesumme: 8,5 Millionen Euro. © getty 10/17 8: Eljero Elia - Saison: 11/12, Verein: Juventus Turin, Ablösesumme: 9 Millionen Euro. © getty 11/17 7: Heung-Min son - Saison: 13/14, Verein: Leverkusen, Ablösesumme: 10 Millionen Euro. © getty 12/17 6. Douglas Santos - Saison: 19/20, Verein: Zenit St. Petersburg, Ablösesumme: 12 Millionen Euro (kann sich durch Prämienzahlungen auf 15 Mio. erhöhen). © getty 13/17 5: Jerome Boateng - Saison: 10/11, Verein: Manchester City, Ablösesumme: 12,5 Millionen Euro. © getty 14/17 4: Khalid Boulahrouz - Saison: 06/07, Verein: FC Chelsea, Ablösesumme: 13,2 Millionen Euro. © getty 15/17 3: Hakan Calhanoglu - Saison: 14/15, Verein: Leverkusen, Ablösesumme: 14,5 Millionen Euro. © getty 16/17 2: Rafael van der Vaart - Saison: 08/09, Verein: Real Madrid, Ablösesumme: 15 Millionen Euro. © getty 17/17 1: Nigel de Jong - Saison: 08/09, Verein: Manchester City, Ablösesumme: 18 Millionen Euro.

2. Liga: HSV verliert Test gegen Ex-Wagner-Klub Huddersfield

Auch der Hamburger SV war am Samstag aktiv, wenn auch nicht erfolgreich. Gegen Huddersfield Town, die in der vergangenen Saison von Schalke-Trainer David Wagner trainiert wurde und inzwischen unter der Leitung von Jan Siewert stehen, kassierte der HSV eine 0:1-Niederlage in Langau. Nach den Siegen gegen Meiendorf (8:0), Buchholz (13:1) und dem 2:2 gegen den dänischen Erstligisten Aarhus FG war es für Dieter Hecking die erste Niederlage als HSV-Coach.

"Wir hatten acht bis neun gute Chancen, machen aber das Tor nicht. Das ist genau das, was mir fehlt: Diese absolute Gier auf ein Tor", haderte Hecking nach der Partie. Das Tor des Tages erzielte Adama Diakhaby in der 23. Minute.

Um 20.15 steht noch ein anderer Testkick eines Zweitligisten an, Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart testet gegen den FC Basel, die in der abgelaufenen Saison in der Schweizer Super League Zweiter wurden.