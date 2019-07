Bundesliga: Die Trikots der Saison 2019/2020 im Überblick

Rund einen Monat vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison haben alle Vereine ihre Trikots präsentiert. SPOX zeigt einen Überblick über die aktuellen Modelle.

Während noch manche Mannschaften am Kader der kommenden Saison feilschen, sind die Trikots längst auf dem Markt.

Bundesliga: Trikots der Saison 19/20 im Überblick

Die Vereine haben zum Teil schon in den letzten Partie der abgelaufenen Bundesliga-Saison ihre Jerseys präsentiert. Wie die jeweiligen Trikots der Vereine aussehen, könnt ihr hier sehen.

Bundesliga-Saison 2019/20: Die Trikots der 18 Teams 1/36 Die Bundesliga-Saison 2019/20 startet am 16. August. Bereits jetzt haben die 18 Teams ihre Trikots für die kommende Spielzeit vorgestellt. Manche Ausweichtrikots wurden noch nicht veröffentlicht. Erste Leaks gibt's jedoch bereits. SPOX hat die Übersicht. 2/36 FC SCHALKE 04 - Heimtrikot 3/36 Auswärtstrikot 4/36 Ausweichtrikot (Leak) 5/36 FC BAYERN MÜNCHEN - Heimtrikot 6/36 Auswärtstrikot 7/36 Ausweichtrikot (nicht offiziell) 8/36 FC AUGSBURG - Heim- (Mi.), Auswärts- (re.) und Ausweichtrikot (li.) 9/36 WERDER BREMEN - Heimtrikot 10/36 Auswärtstrikot 11/36 BORUSSIA DORTMUND - Heimtrikot 12/36 Auswärtstrikot 13/36 Ausweichtrikot (Leak) © getty 14/36 FORTUNA DÜSSELDORF - Heimtrikot 15/36 Auswärtstrikot 16/36 Ausweichtrikot 17/36 EINTRACHT FRANKFURT - Heimtrikot 18/36 Auswärtstrikot 19/36 Ausweichtrikot 20/36 SC FREIBURG - Heim- (li.), Auswärts (M.) und Ausweichtrikot (re.) 21/36 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - Heimtrikot 22/36 Auswärtstrikot 23/36 HERTHA BSC - Heim- (li.) und Auswärtstrikot (re.) 24/36 TSG 1899 HOFFENHEIM - Heimtrikot 25/36 Auswärtstrikot 26/36 Ausweichtrikot 27/36 1. FC KÖLN - Heim- (M.), Auswärts- (re.) und Ausweichtrikot (li.) 28/36 RB LEIPZIG - Heim- (li.) und Auswärtstrikot (re.) 29/36 BAYER LEVERKUSEN - Heimtrikot 30/36 1. FSV MAINZ 05 - Heim- (li.), Auswärts- (M.) und Ausweichtrikot (re.) 31/36 SC PADERBORN - Heim- (li.), Auswärts- (M.) und Ausweichtrikot (re.) 32/36 1. FC UNION BERLIN - Heimtrikot 33/36 Auswärtstrikot 34/36 Ausweichtrikot 35/36 VFL WOLFSBURG - Heimtrikot 36/36 Auswärtstrikot

Saison 2018/19: Die wichtigsten Termine im Überblick

Die neue Bundesliga-Spielzeit beginnt am Freitag, 16. August, mit der Eröffnungspartie des FC Bayern München gegen Hertha BSC. Das sind die wichtigsten Termine und Eckdaten der neuen Bundesliga-Saison:

Bundesliga , 1. Spieltag: 16.-18.08.2019

, 1. Spieltag: 16.-18.08.2019 Bundesliga , 34. Spieltag: 16.05.2020

, 34. Spieltag: 16.05.2020 2. Bundesliga , 1. Spieltag: 26.-29.07.2019

, 1. Spieltag: 26.-29.07.2019 2. Bundesliga , 34. Spieltag: 17.05.2020

, 34. Spieltag: 17.05.2020 Supercup: 03.08.2019

03.08.2019 DFB-Pokal, 1. Runde: 09.-12.08.2019

Bundesliga: Die Abschlusstabelle 2018/19 im Überblick

Für die Absteiger Stuttgart, Nürnberg und Hannover sind in der Saison 2019/20 folgende Teams in der Bundesliga vertreten: Union Berlin, SC Paderborn und 1.FC Köln.