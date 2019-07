Bundesliga live auf DAZN: Diese Kracher kannst du sehen

Im Rahmen der neuen Kooperation mit Eurosport wird DAZN ab der Saison 2019/20 Bundesliga-Spiele live übertragen. Neben allen Freitagsspielen könnt ihr auf DAZN auch die Partien sonntags um 13.30 Uhr sowie montags um 20.30 Uhr sehen. SPOX verschafft euch einen Überblick, welche Bundesligaspiele ihr zu Beginn der Saison auf DAZN seht.

Bundesliga auf DAZN - Das ist alles dabei

Durch den Deal erweitert sich das Angebot von DAZN signifikant. Sowohl alle Freitags- als auch Montagsspiele könnt ihr live auf DAZN sehen. Zudem überträgt der Streaming-Dienst die Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden.

Außerdem hat DAZN vier Relegationsspiele (Bundesliga/2.Liga und 2. Liga/3.Liga) im Programm. Und das erste Highlight lässt nicht lange auf sich warten: DAZN zeigt den DFL-Supercup zwischen dem BVB und dem FC Bayern am 3. August live.

Bundesliga, Spielplan: 1. Spieltag - Termine und TV

Traditionell eröffnet der Deutsche Meister die neue Saison. Zum Start in die Spielzeit 2019/20 empfängt der FC Bayern Hertha BSC. Da dieses Spiel an einem Freitag ausgetragen wird, seid ihr auf DAZN live dabei.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung Freitag, 16. August 20.30 Uhr FC Bayern München Hertha BSC DAZN / Eurosport / ZDF Samstag, 17. August 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Augsburg Sky Samstag, 17. August 15.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen SC Paderbon Sky Samstag, 17. August 15.30 Uhr SV Werder Bremen Fortuna Düsseldorf Sky Samstag, 17. August 15.30 Uhr VfL Wolfsburg 1. FC Köln Sky Samstag,17. August 15.30 Uhr SC Freiburg FSV Mainz 05 Sky Samstag, 17. August 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 Sky Sonntag, 18. August 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt TSG 1899 Hoffenheim Sky Sonntag 18. August 18 Uhr Union Berlin RB Leipzig Sky

Bundesliga, Spielplan: 2. Spieltag - Termine und TV

Am zweiten Spieltag wartet auf die Fußball-Fans am Freitag ein richtiger Kracher! Der 1. FC Köln empfängt beim ersten Heimspiel nach der Rückkehr in das Oberhaus den BVB.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung Freitag, 23. August 20.30 Uhr 1.FC Köln Borussia Dortmund DAZN / Eurosport Samstag, 24. August 15.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim SV Werder Bremen Sky Samstag, 24. August 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Bayer 04 Leverkusen Sky Samstag, 24. August 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 Borussia Mönchengladbach Sky Samstag 24. August 15.30 Uhr FC Augsburg Union Berlin Sky Samstag, 24. August 15.30 Uhr SC Paderborn SC Freiburg Sky Samstag, 24. August 18.30 Uhr FC Schalke 04 FC Bayern München Sky Sonntag, 25. August 15.30 Uhr RB Leipzig Eintracht Frankfurt Sky Sonntag, 25. August 18 Uhr Hertha BSC VfL Wolfsburg Sky

Bundesliga, Spielplan: 3. Spieltag - Termine und TV

Den 3. Spieltag eröffnen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig - und auf DAZN seid ihr live dabei.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung Freitag, 30. August 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach RB Leipzig DAZN / Eurosport Samstag, 31. August 15.30 Uhr FC Bayern München FSV Mainz 05 Sky Samstag, 31. August 15.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen TSG 1899 Hoffenheim Sky Samstag, 31. August 15.30 Uhr VfL Wolfsburg SC Paderborn Sky Samstag, 31. August 15.30 Uhr SC Freiburg 1. FC Köln Sky Samstag, 31. August 15.30 Uhr FC Schalke 04 Hertha BSC Sky Samstag, 31. August 18.30 Uhr Union Berlin Borussia Dortmund Sky Sonntag, 1. September 15.30 Uhr SV Werder Bremen FC Augsburg Sky Sonntag, 1. September 18 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund Sky

Bundesliga, Spielplan: 4. Spieltag - Termine und TV

Am 4. Spieltag hat DAZN das Gastspiel der Wölfe in Düsseldorf im Programm.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung Freitag, 13. September 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf VfL Wolfsburg DAZN / Eurosport Samstag, 14. September 15.30 Uhr Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen Sky Samstag, 14. September 15.30 Uhr FSV Mainz 05 Hertha BSC Sky Samstag, 14. September 15.30 Uhr FC Augsburg Eintracht Frankfurt Sky Samstag, 14. September 15.30 Uhr 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach Sky Samstag, 14. September 15.30 Uhr Union Berlin SV Werder Bremen Sky Samstag, 14. September 18.30 Uhr RB Leipzig FC Bayern München Sky Sonntag, 15. September 15.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim SC Freiburg Sky Sonntag, 15. September 18 Uhr SC Paderborn FC Schalke 04 Sky

Bundesliga, Spielplan: 5. Spieltag - Termine und TV

Erstmals zwei Partien eines Spieltags zeigt DAZN am 5. Spieltag. Neben dem Freitagsspiel zwischen Schalke und Mainz zeigt DAZN auch das Aufeinandertreffen von Wolfsburg und Hoffenheim am Montag.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung Freitag, 20. September 20.30 Uhr FC Schalke 04 FSV Mainz 05 DAZN / Eurosport Samstag, 21. September 15.30 Uhr FC Bayern München 1. FC Köln Sky Samstag, 21. September 15.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen Union Berlin Sky Samstag, 21. September 15.30 Uhr Hertha BSC SC Paderborn Sky Samstag, 21. September 15.30 Uhr SC Freiburg FC Augsburg Sky Samstag, 21. September 18.30 Uhr SV Werder Bremen RB Leipzig Sky Sonntag, 22. September 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf Sky Sonntag, 22. September 18 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund Sky Montag, 23. September 20.30 Uhr VfL Wolfsburg TSG 1899 Hoffenheim DAZN / Eurosport

Bundesliga, Spielplan: 6. Spieltag - Termine und TV

Am 6 Spieltag zeigt DAZN das Duell zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung Freitag, 27. September 20.30 Uhr Union Berlin Eintracht Frankfurt DAZN / Eurosport Samstag, 28. September 15.30 Uhr RB Leipzig FC Schalke 04 Sky Samstag, 28. September 15.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim Borussia Mönchengladbach Sky Samstag, 28. September 15.30 Uhr FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg Sky Samstag, 28. September 15.30 Uhr FC Augsburg Bayer 04 Leverkusen Sky Samstag, 28. September 15.30 Uhr SC Paderborn FC Bayern München Sky Samstag, 28. September 18.30 Uhr Borussia Dortmund SV Werder Bremen Sky Sonntag, 29. September 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf SC Freiburg Sky Sonntag, 29. September 18 Uhr 1. FC Köln Hertha BSC Sky

Die Bundesliga live im TV und Livestream

Zur Saison 2019/20 verändert sich die Bundesliga-Übertragung in Deutschland, denn erstmals zeigt DAZN Spiele aus dem Oberhaus live. Möglich ist das dank einer Kooperation mit Eurosport.

Diese beinhaltet alle Bundesliga-Spiele am Freitagabend um 20.30 Uhr, sonntags um 13:30 Uhr sowie montags um 20:30 Uhr. Außerdem hat DAZN damit das Recht, den Supercup und die vier Relegationsspiele (Bundesliga/2. Bundesliga und 2. Bundesliga/3. Liga) live zu zeigen. Diese Partien werden alle ebenfalls von Eurosport übertragen.

Sky überträgt weiterhin alle Partien des Samstages sowie die Spiele am Sonntag um 15.30 Uhr und 18 Uhr übertragen.



Außerdem überträgt das ZDF drei Freitagsspiele: Das Saisoneröffnungsspiel des FC Bayern gegen Hertha BSC, den Hinrundenabschluss am 17. Spieltag und die Rückrundeneröffnung am 18. Spieltag.

DAZN, Kosten: Das ist der Preis

Neben der Bundesliga überträgt DAZN auch Spiele der Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1. Aber nicht nur Fußball-Fans kommen auf ihre Kosten, denn DAZN wird durch die Kooperation mit Eurosport nicht nur deutschen Spitzenfußball übertragen, sondern bringt auch weiteren Premium-Sport, der auf den TV-Sendern von Eurosport zu sehen ist, wie die Olympischen Spiele, drei Tennis-Grand-Slams, die Tour de France oder den FIS Ski Alpine World Cup, direkt in die Wohnzimmer.

Weiterhin hat DAZN Livestreams aus der NBA, NFL, NHL, Darts, Boxen und vieles mehr im Programm.

DAZN kostet monatlich 11,99 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich für 119,99 Euro ein Jahresabo zu sichern (ca. 10 Euro/Monat).

Die Highlights der Bundesliga auf DAZN und SPOX

Zu allen Partien der Bundesliga könnt ihr die Highlights bei DAZN und SPOX verfolgen. Beim Streamingdienst DAZN seht ihr die Zusammenfassungen bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Bei SPOX sind die Highlights am Montag ab 0 Uhr abrufbar.

Neben den Highlights zur Bundesliga und 2. Liga überträgt mehrere europäische Top-Ligen sowie die UEFA Champions League und UEFA Europa League live. Außerdem hat der Streamingdienst unter anderem die NBA, NFL, Tennis, Boxen, UFC-Events, jede Menge Darts und noch vieles mehr im Programm.

