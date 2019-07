Borussia Mönchengladbach heute live: Testspiel gegen Istanbul Basaksehir im TV und Livestream

Am heutigen Mittwoch steht für Borussia Mönchengladbach in der Sommervorbereitung das Duell mit dem türkischen Topklub Istanbul Basaksehir FK an. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Standortbestimmung für die Fohlen im TV und Livestream sehen könnt.

Mönchengladbach gegen Basaksehir: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Freundschaftsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Basaksehir Istanbul findet am heutigen Mittwoch im Rahmen des Trainingslagers der Fohlen statt. Anstoß in der Kufstein-Arena in Kufstein/Österreich ist um 18 Uhr.

Beim Vizemeister der türkischen Süper Lig stehen zahlreiche bekannte Spieler unter Vertrag: Arda Turan, Robinho, Eljero Elia oder Demba Ba. Zudem verpflichtete der Bosporus-Klub Fredrik Gulbrandsen von Red Bull Salzburg, an dem auch die Borussen Interesse gezeigt hatten.

© getty

Borussia vs. Basaksehir Istanbul: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das Duell der Borussia mit Basaksehir Istanbul ist nicht im Free-TV zu sehen. Lediglich der vereinseigene Stream FohlenTV überträgt das Testpiel der Elf vom Niederrhein. Hierfür ist jedoch eine kostenpflichtige Registrierung notwendig.

Wollt ihr die beiden abschließenden Testspiele gegen Bilbao und Chelsea sehen, seid ihr bei DAZN gut aufgehoben: Beide Begegnungen zeigt der Streamingdienst live und exklusiv. Ihr habt die Möglichkeit, DAZN für einen Monat kostenlos zu testen und zahlt anschließend nur 9,99 Euro pro Monat.

Borussia Mönchengladbach: Testspiele, Trainingslager, Gegner

Im Laufe der Vorbereitung trifft die Borussia auf weitere hochkarätige Gegner. Nach einem Aufeinandertreffen mit Athletic Bilbao messen sich die Fohlen bei der Generalprobe im heimischen Borussia-Park mit dem FC Chelsea.

Datum/Uhrzeit Event 30. Juni Trainingsauftakt 14. bis 21. Juli Trainingslager in Rottach-Egern (Bayern) 10. Juli Testspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach (8:0) 13. Juli ab 15 Uhr Schauinsland-Cup (1:0 gegen 1860 München, 0:1 gegen Augsburg) 17. Juli, 18 Uhr Testspiel gegen Istanbul Basaksehir (in Kufstein) 20. Juli, 17.30 Uhr Testspiel gegen Rayo Vallecano (in Rottach-Egern) 27. Juli, 16 Uhr Testspiel gegen den OSC Angers (in Straelen) 28. Juli, 16 Uhr Testspiel gegen Athletic Bilbao (in Velbert) 3. August, 17 Uhr Testspiel gegen den FC Chelsea (in Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach, Saisonstart: DFB-Pokal und Bundesliga

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison ist die Borussia im DFB-Pokal beim SV Sandhausen gefordert. Zum Bundesligaauftakt begrüßen die Fohlen Schalke 04 in der heimischen Arena.