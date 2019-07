Freundschaftsspiel heute: Borussia Mönchengladbach gegen Rayo Vallecano

Borussia Mönchengladbach tritt heute zum dritten Freundschaftsspiel in dieser Saisonvorbereitung an. Der Gegner ist kein geringerer als Rayo Vallecano aus der Segunde Division in Spanien. Die wichtigsten Infos zum Spiel bekommt Ihr auf SPOX.

Die Gladbacher Borussia gastiert dieser Tage im Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee. Dort machen die Fohlen nun schon zum achten Mal im Sommer halt. Unter Neu-Trainer Marco Rose tritt man heute zum Testspiel gegen Rayo Vallecano aus Valencia an.

Borussia Mönchengladbach gegen Rayo Vallecano im TV oder Livestream?

Fans der Gladbacher Borussia müssen leider auf eine Liveübertragung des Spiels am Tegernsee, das heute um 17.30 Uhr angepfiffen wird, verzichten. Weder ein TV-Sender noch ein Streamingservice zeigt die Begegnung live.

Einen Liveticker bietet auch niemand an, sodass Anhänger auf den Twitter-Account der Borussia schauen werden, um Updates vom Geschehen zu bekommen.

Borussia Mönchengladbach: Der bisherige Verlauf der Vorbereitung

Die Fohlen-Elf hat bislang zwei Freundschaftsspiele bestritten. Zum Auftakt gab es ein lockeres 8:0 gegen den 1. FC Mönchengladbach. Anschließend, am vergangenen Mittwoch, dann besiegte das Team von Rose auch Basaksehir, den türkischen Vizemeister, mit 5:1.

Die Begegnung gegen Rayo Vallecano ist also der dritte Test für Gladbach, ehe es am kommenden Samstag weitergeht mit einem Duell gegen den französischen Erstligisten Angers.

Die Neuzugänge von Borussia Mönchengladbach

Die Borussia hat bislang vier Neuzugänge präsentiert. Von Red Bull Salzburg kam mit Stefan Lainer ein neuer Rechtsverteidiger, zudem wurde Stürmer Breel Embolo von Schalke 04 losgeeist. Fürs Tor verpflichtete Borussia Max Grün von Darmstadt 98. Hinzu kommt Mittelfeldmann Laszlo Benes, der zuletzt an Holstein Kiel ausgeliehen war.

Der namhafteste Abgang des Teams ist freilich Thorgan Hazard, den es zur anderen Borussia nach Dortmund gezogen hat.

© getty

Borussia Mönchengladbach: die ersten Spiele der neuen Bundesliga-Saison