Freundschaftsspiel heute: Bayer Leverkusen gegen FC Watford

Bayer Leverkusen empfängt heute im Trainingslager den FC Watford zum Freundschaftsspiel. SPOX liefert die Infos zum Spiel und verrät, ob Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Bayer Leverkusen bittet zu seinem vierten Testspiel in dieser Saisonvorbereitung. Gegner ist Watford, das in der Premier League im Vorjahr Platz 11 belegte. Die Werkself dagegen wurde in der Bundesliga Vierter und tritt daher in dieser Saison in der Champions League an.

Wo kann ich Bayer Leverkusen gegen FC Watford live sehen?

Das Testspiel zwischen Leverkusen und Watford wird leider nirgends übertragen. Weder im TV noch im Livestream können Fans der Werkself den Vergleich zwischen Bundesliga und Premier League live mitverfolgen. Auch ein Liveticker wird nicht bereit gestellt.

Es lohnt jedoch sicher ein Blick auf den Twitter-Account von Bayer Leverkusen, der auch von Testspielen meist aktuelle Updates liefert. Anpfiff in Zell am See Kaprun ist heute um 15 Uhr.

Bayer Leverkusen: Die Neuzugänge 2019/20

Die Werkself war schon richtig fleißig auf dem Transfermarkt. Besonders die Offensive stand dabei im Fokus. Gerade der Abgang von Julian Brandt riss eine Lücke ins Konstrukt der Mannschaft von Trainer Peter Bosz. Als Ersatz wurde daher Kerem Demirbay von 1899 Hoffenheim verpflichtet. Ebenso offensiv einsatzbar ist der Franzose Moussa Diaby, der auf dem Flügel zuhause ist. Er kam von Paris St.-Germain.

Damit nicht genug, denn Bayer 04 holte auch noch einen neuen Linksverteidiger. Von Ajax Amsterdam kam Boszs Landsmann Daley Sinkgraven zum Vierten der Bundesliga.

Bayer Leverkusen: Der Saisonauftakt in der Bundesliga