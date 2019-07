1. FSV Mainz 05 - SF Eisbachtal: Alle Infos zum Testspiel und FSV-Sommerfahrplan

Vor dem Start der Pflichtspiel-Saison, trifft Mainz 05 heute auf die SF Eisbachtal. SPOX informiert euch über die Live-Übertragung, die Spieldaten und anstehende Termine des FSV Mainz 05.

Heute steht für die Mannschaft von Sandro Schwarz das zweite Testspiel der Sommer-Vorbereitung auf dem Programm.

Mainz 05 gegen SF Eisbachtal heute live: Gibt es eine Live-Übertragung?

Nach dem erfolgreichen Vorbereitungs-Auftakt und 12:0-Sieg gegen die Fupa-Allstars Rheinhessen trifft der FSV Mainz 05 heute Abend auf die Sportfreunde Eisbachtal. Zum Leidwesen aller Mainz-Anhänger wird die anstehende Testbegegnung zwischen ihrer Mannschaft und den SF Eisbachtal weder im TV noch im Livestream übertragen.

FSV Mainz 05 - SF Eisbachtal: Eckdaten und Infos zum Testspiel

Erst am Montag ließ der Bundesligist verlauten, dass das anstehende Testspiel gegen Eisbachtal nicht wie vorgesehen in Nentershausen, sondern am Mainzer Bruchweg stattfindet. Grund hierfür ist der schlechte Zustand des Rasens und die daraus resultierende Unbespielbarkeit des Eisbachtalstadions.

Der Spielbeginn verzögert sich um eine halbe Stunde, sodass sich die ursprüngliche Anstoßzeit von 18.30 Uhr auf 19 Uhr verschiebt.

Austragungsort ist das Mainzer Bruchwegstadion, welches seit 2011 den Werbenamen Opel Arena trägt. Die Tore des Stadions öffnen bereits ab 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Ins Stadion am Bruchweg passen insgesamt 7.134 Zuschauer.

1. FSV Mainz 05, Sommerfahrplan - Anstehende Termine des Bundesligisten

Schon am 30. Juni gab Mainz 05 den Startschuss für die Bundesliga-Vorbereitung. Knapp zwei Wochen nach dem offiziellen Trainingsauftakt steht dem FSV Mainz 05 das einwöchige Trainingslager in Grassau am Chiemsee bevor.

Bis die Bundesliga-Saison wieder ins Rollen kommt, absolvieren die Mainzer noch insgesamt sechs Testspiele. Hier alle Testbegegnungen und Termine vor Saison-Beginn im Überblick:

Datum/Uhrzeit Event 30. Juni Trainingsauftakt 15. bis 22. Juli Trainingslager in Grassau am Chiemsee 10. Juli um 18.30 Uhr Testspiel: FSV Mainz 05 - SF Eisbachtal 13. Juli um 17.00 Uhr Testspiel: SV Gonsenheim - FSV Mainz 05 21. Juli um 16.00 Uhr Testspiel: FSV Mainz 05 - Jahn Regensburg 27. Juli ab 12.00 Uhr Opel-Cup: Mit FC Everton und FC Sevilla 03. August um 11.00 Uhr und 13.30 Uhr Testspiel-Doppelpack: FC Metz - FSV Mainz 05

Bundesliga, Saison 2019/20: Liga-Spiele von Mainz 05 im Überblick

Diese Aufgaben kommen zum Start in die neue Bundesliga-Saison auf den FSV Mainz 05 zu: