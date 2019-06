Suat Serdar vom FC Schalke 04: "Trainerwechsel hat mir gutgetan"

Suat Serdar hat sich am Rande der U21-Europameisterschaft in Italien zu seiner schwierigen Debütsaison beim FC Schalke 04 geäußert und besonders den Wechsel auf dem Trainerstuhl von Domenico Tedesco zu Huub Stevens hervorgehoben.

"Der Trainerwechsel hat mir gutgetan. Ich kam besser in die Mannschaft rein und konnte mich zeigen", sagte Serdar, der in seiner ersten Spielzeit im königsblauen Trikot nach seinem Wechsel im Sommer von Mainz 05 (10,5 Millionen Euro Ablöse) noch einer der besten Schalker Akteure in einer enttäuschenden Saison war und in 27 Pflichtspielen in der Startelf stand (2 Tore).

Mit David Wagner als Trainer auf Schalke sollen in der kommenden Spielzeit wieder die oberen Tabellenplätze anvisiert werden. Eine erneute Pannen-Saison, die S04 im Mai auf Platz 14 mit einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang abschloss, "wird nicht mehr vorkommen", versprach Serdar.

U21-EM: Noten und Einzelkritiken zum DFB-Sieg gegen Dänemark © getty 1/15 Mit einem Doppelpack und einem Assist führt Augsburgs Marco Richter die deutsche U21 zum Auftaktsieg bei der EM. Zwei gestandene Bundesligaspieler bleiben jedoch blass. Das DFB-Team in der Einzelkritik. © getty 2/15 ALEXANDER NÜBEL: Bekam sehr wenig auf den Kasten und wurde immer wieder in den Aufbau eingebunden. Zum Teil wirkten seine Abspiele etwas leichtsinnig. Beim Schuss von Skov (57.) mit den Fingerspitzen zur Stelle, beim Elfmeter machtlos (73). NOTE: 3. © getty 3/15 LUKAS KLOSTERMANN: Hatte es auf der rechten Abwehrseite mit den starken Bruun Larsen und Jensen zu tun. Vor dem Seitenwechsel zum Teil von seinen Mitspielern allein gelassen, agierte Klostermann dennoch clever und verteidigte geschickt. NOTE: 3. © getty 4/15 JONATHAN TAH: Solider Auftritt des Kapitäns. In der Luft durch seine enorme körperliche Präsenz kaum zu bezwingen, am Boden gegen die quirligen Dänen allerdings nicht immer komplett souverän. NOTE: 2,5. © getty 5/15 TIMO BAUMGARTL: Startete mit einem schlimmen Fehlpass, ließ sich dadurch aber kaum verunsichern und überzeugte mit Übersicht und überragender Passquote (95 Prozent). Das Handspiel, was zum Elfmeter führte, trübt seine starke Leistung marginal. NOTE: 2,5. © getty 6/15 BENJAMIN HENRICHS: Interpretierte seine Rolle offensiv, da er vor der Pause kaum gefordert wurde. Zu Beginn der zweiten Hälfte änderte sich das Bild ein wenig, als Skov aufdrehte. Gegen den Rechtsaußen der Dänen hatte der Monegasse Probleme. NOTE: 3,5. © getty 7/15 MAHMOUD DAHOUD: Strahlte im zentralen Mittelfeld Ruhe aus und machte intuitiv viel richtig. Durch geschickte Einzelaktionen verhalf er seinem Team mehrfach zum Raumgewinn. In der Schlussphase wurde er angeschlagen ausgewechselt. NOTE: 2,5. © getty 8/15 ARNE MAIER: Brachte zwar 89 Prozent seiner Pässe an den Mann, leistete sich aber teils unnötige Ballverluste. Er blieb ohne gewonnenen Zweikampf, kassierte Gelb und wurde zur Halbzeit durch Neuhaus ersetzt. Fazit: Mehr Schatten als Licht. NOTE: 4. © getty 9/15 MAXIMILIAN EGGESTEIN: Bereitete mit einem geschickten Pass das 1:0 vor, blieb ansonsten aber unauffällig. Der spielstarke Bremer fand nie wirklich in die Partie, hatte Schwächen sowohl im Zweikampf (37 Prozent) als auch im Passspiel. NOTE: 4. © getty 10/15 LEVIN ÖZTUNALI: Bei seinem starken Distanzschuss in der 62. Minute im Blickpunkt, ansonsten aber ohne Akzente. Speziell in der ersten Halbzeit offenbarte er zudem Probleme in der Defensivarbeit und ließ Klostermann wiederholt allein. NOTE: 3,5. © getty 11/15 LUCA WALDSCHMIDT: Als Mittelstürmer fehlte ihm in der Anfangsphase die Bindung, sodass er sich häufig fallen ließ. Kam im Laufe des Spiels jedoch immer besser rein und vollendete in der 66. Minute eiskalt per Lupfer zum zwischenzeitlichen 3:0. NOTE: 2. © getty 12/15 MARCO RICHTER: Rechtfertigte seine Aufstellung mit einer starken Vorstellung. Richter suchte mit Tempo immer wieder die Tiefe und bereitete den Dänen große Sorgen, was sich in einem Doppelpack und einem Assist widerspiegelte. NOTE: 1,5. © getty 13/15 FLORAN NEUHAUS: Kam zur Pause für Maier und überzeugte mit starkem Zweikampfverhalten. Im Passspiel allerdings noch mit Luft nach oben. NOTE: 3,5. © getty 14/15 NADIEM AMIRI: Der Hoffenheimer kam für den überragenden Richter in die Partie und sollte für Ballsicherheit im deutschen Mittelfeld sorgen. Dabei wusste er durchaus zu gefallen. NOTE: 3. © getty 15/15 SUAT SERDAR: Kam in der Schlussphase für den angeschlagenen Dahoud. NOTE: Keine Bewertung.

S04-Trainer Wagner machte "sympathischen Eindruck"

Kontakt zu Wagner hatte der 22-Jährige bereits - und das obwohl sein Fokus aktuell voll auf der U21-EM in Italien liegt. "Er hat mir zur Nominierung für den U21-Kader gratuliert. Auch nach dem Dänemark-Spiel hat er mir geschrieben. Persönlich gesprochen habe ich noch nicht mit ihm, aber er hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Ich freue mich auf die Saison", erzählte Serdar.

Beim Auftaktsieg der DFB-Junioren gegen Dänemark (3:1) saß er zunächst auf der Bank, kam jedoch in der Schlussphase noch für Mahmoud Dahoud ins Spiel. Neben seinen ersten Eindrücken von Wagner verriet Serdar außerdem, dass sein Lieblingsspieler Paul Pogba sei.

"Seine Videos schaue ich mir gern an. Klar, er hat eine kräftigere Statur und ist viel weiter als ich, aber unsere Spielweisen ähneln sich. Seine Aggressivität und seine Dribblings nach vorn sind ganz besonders. Mein Ziel ist es, irgendwann auf diesem Level anzukommen", erklärte Serdar.