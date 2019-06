Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin legt als DJ bei Musikfestival auf

Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin nutzt die Sommerpause, um seiner Nebenbeschäftigung als Hobby-DJ nachzugehen. Beim Musikfestival "Tropical Beach Festival" in Landau legte er vor über 5000 Besuchern auf.

Er stand dabei gemeinsam mit House-DJ Steve Norton auf der Bühne. Im Internet kursieren Videos, bei denen Aytekin unter anderem zu "We Will Rock You" tanzen lässt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich habe ein sehr professionelles DJ-Equipment-Set und mache da letztendlich ein bisschen elektronische Musik. Einfach nur für mich, um da ein bisschen Spaß zu haben", hatte Aytekin 2017 in einem DFB-Interview gesagt.