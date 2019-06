Hoffenheim: Chelsea-Talent Martell Taylor-Crossdale wohl auf dem Sprung zur TSG

Der 19-jährige Stürmer Martell Taylor-Crossdale vom FC Chelsea steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die Bundesliga zur TSG Hoffenheim. Bereits im Mai hatten SPOX und Goal von dem Interesse der Kraichgauer berichtet.

Laut Informationen von Sky ist der Engländer nun bereits auf dem Weg nach Deutschland, um den obligatorischen Medizincheck abzuleisten. Taylor-Crossdales Vertrag bei Chelsea läuft zum Ende des Monats aus, wodurch der Offensivmann ablösefrei wäre.

In der abgelaufenen Spielzeit spielte Taylor-Crossdale für Chelseas U23 in der Premier League 2 und erzielte ein Tor in 15 Pflichtspielen. Außerdem kommt der gebürtige Londoner auf zwei Tore in zwei Spielen für die englische U20-Auswahl.

Er wäre nach Arsenals Reiss Nelson das nächste englische Talent, das nach Hoffenheim kommt. Nelson war vergangene Saison an die TSG ausgeliehen und kehrt nun wieder zum FC Arsenal zurück.