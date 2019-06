BVB-Stürmer Alexander Isak wechselt zu Real Sociedad

Alexander Isak kehrt trotz einer überragenden Rückserie bei Willem II Tilburg in der niederländischen Fußball-Ehrendivision nicht zu Vizemeister Borussia Dortmund zurück. Der 19-Jährige wechselt zu Real Sociedad San Sebastian, das gab der BVB am Mittwoch bekannt. Isak erhält bei den Basken einen Vertrag bis 30. Juni 2024.

"Wir wünschen Alex Isak in Spanien den größtmöglichen Erfolg und werden seine Leistungen genau beobachten", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Zuletzt hatte der Schwede auf Leihbasis für Willem II gespielt. Über die Details des Vertragswerks wurde Stillschweigen vereinbart.

Spanische Medien hatten über eine mögliche Ablöse von zehn Millionen Euro für die Skandinavier berichtet. Für Tilburg erzielte er in 29 Pflichtspielen 19 Treffer. Im Januar 2017 war der Schwede für 8,6 Millionen Euro Ablöse von AIK Solna zu den Schwarz-Gelben gewechselt, allerdings konnte er sich im Profikader nicht durchsetzen.

In Tilburg hingegen zeigte Isak als Leihspieler seine Torjäger-Qualitäten und stand zuletzt sogar im Kader der schwedischen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation. Beim 0:3 in Madrid gegen Spanien am Montagabend wurde Isak in der 82. Minute eingewechselt.