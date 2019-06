Transfer von BVB-Angreifer Alexander Isak zu Real Sociedad vor Abschluss

Borussia Dortmunds Angreifer Alexander Isak steht angeblich kurz vor einem Wechsel zum spanischen Erstligisten Real Sociedad. Wie der spanische Radiosender Cadena SER berichtet, soll am Dienstag der Medizincheck in Madrid stattfinden.

Dem Bericht zufolge werde der Klub dem BVB eine Ablöse in Höhe von rund 10 Millionen Euro zahlen, um sich die Dienste des 19-Jährigen zu sichern.

Zuletzt hatte Sociedad-Sportdirektor Roberto Olabe bereits bestätigt, dass sich die Vereinsführung mit einer Verpflichtung des sechsfachen schwedischen Nationalspieler beschäftigt. Der Mittelstürmer war in der Rückrunde der abgelaufenen Saison an Willem II verliehen und machte dort mit 13 Toren in 16 Eredivisie-Einsätzen auf sich aufmerksam.

Isak war Anfang 2017 von AIK Solna zum BVB gewechselt. Für die erste Mannschaft der Dortmunder absolvierte der Nationalspieler bislang 13 Pflichtspieleinsätze (ein Tor).