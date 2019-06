Bundesliga: Gladbach kämpft wohl um Franzosen Alexis Claude-Maurice

Borussia Mönchengladbach zeigt offenbar Interesse am Franzosen Alexis Claude-Maurice. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler vom französischen Zweitligisten FC Lorient wurde in dieser Saison in die Elf des Jahres der 2. Liga gewählt.

"Ich möchte nach Mönchengladbach wechseln", sagte der Profi der L'Equipe, "das ist ein Verein, der auf die Jugend baut, der gute Strukturen hat und der in der Europa League spielt." Claude-Maurice steht noch bis 2022 unter Vertrag, hat aber eine Ausstiegsklausel, weil die Bretonen nicht in die Ligue 1 aufgestiegen sind.

Das Problem: Der Verein will Kasse machen und drängt den Spieler dazu, zu West Ham United nach England zu wechseln. Die Engländer haben 15 Millionen Euro Ablöse geboten. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl soll angeblich nur bereit sein, acht Millionen locker zu machen.