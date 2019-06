Bayer Leverkusen wohl vor Transfer von Daley Sinkgraven - kommt auch Martin Ödegaard?

Bayer Leverkusen steht offenbar kurz vor dem Transfer von Daley Sinkgraven von Ajax Amsterdam. Derweil könnte mit Martin Ödegaard auch ein Talent von Real Madrid kommen.

Wie der kicker berichtet, sind die Gespräche zwischen Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes und dem Lager von Sinkgraven weit fortgeschritten. Der 23-Jährige könnte demnach bald die Planstelle hinten links bei der Werkself schließen. Wieviel Ablöse der Niederländer kosten wird, ließ das Magazin unerwähnt.

In der vergangenen Saison fehlte Sinkgraven lange verletzt, sein Vertrag läuft im Sommer 2020 aus. Trainer Peter Bosz, der den Spieler noch aus seiner Zeit bei Ajax kennt, ist aber von Sinkgraven überzeugt. "Für mich war Daley eine Offenbarung. Er hat großartig gespielt in der Zeit als ich bei Ajax war", sagte der Trainer im Februar.

Die teuersten Transfers der Bundesligageschichte: Wo reiht sich Jovic ein? © getty 1/17 Luka Jovic wechselt für kolportierte 60 bis 65 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid. Wo reiht er sich im Ranking der teuersten Transfers der Bundesligageschichte ein? Der Überblick. © getty 2/17 16. Mats Hummels (Deutschland): 38 Millionen Euro, 2016 von Borussia Dortmund zu Bayern München © getty 3/17 14. u.a. Javi Martinez (Spanien): 40 Millionen Euro, 2012 von Athletic Bilbao zu Bayern München © getty 4/17 14. u.a. Julian Draxler (Deutschland): 40 Millionen Euro, 2016 vom VfL Wolfsburg zu Paris St. Germain © getty 5/17 13. Roberto Firmino (Brasilien): 41 Millionen Euro, 2015 von 1899 Hoffenheim zum FC Liverpool © getty 6/17 12. Corentin Tolisso (Frankreich): 41,5 Millionen Euro, 2017 von Olympique Lyon zu Bayern München © getty 7/17 11. Henrikh Mkhitaryan (Armenien): 42 Millionen Euro, 2016 von Borussia Dortmund zu Manchester United © getty 8/17 10. Granit Xhaka (Schweiz): 45 Millionen Euro, 2016 von Borussia Mönchengladbach zum FC Arsenal © getty 9/17 9. Douglas Costa (Brasilien): 46 Millionen Euro, 2018 von Bayern München zu Juventus Turin © getty 10/17 8. Leroy Sane (Deutschland): 50 Millionen Euro, 2016 von Schalke 04 zu Manchester City © getty 11/17 7. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun): 63,75 Millionen Euro, Winter 2018 von Borussia Dortmund zum FC Arsenal © getty 12/17 6. Christian Pulisic (USA): 64 Millionen Euro, Sommer 2019 von Borussia Dortmund zum FC Arsenal © getty 13/17 5. Luka Jovic (Serbien): Bis zu 65 Millionen Euro, 2019 von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid © getty 14/17 4. Naby Keita (Guinea): 70 Millionen Euro, 2018 von RB Leipzig zum FC Liverpool © getty 15/17 3. Kevin De Bruyne (Belgien): 75 Millionen Euro, 2015 vom VfL Wolfsburg zu Manchester City © getty 16/17 2. Lucas Hernandez (Frankreich): 80 Millionen Euro, 2019 von Atletico Madrid zu Bayern München © getty 17/17 1. Ousmane Dembele (Frankreich): 105 Millionen Euro (plus Boni bis 42 Millionen), 2017 von Borussia Dortmund zum FC Barcelona

Bayer Leverkusen: Martin Ödegaard oder Dani Olmo?

Neben Sinkgraven könnte dem kicker zufolge auch Martin Ödegaard nach Leverkusen kommen. Die Gerüchte um den Norweger halten sich bereits seit einigen Wochen hartnäckig. "Er ist für uns ein interessanter Spieler", sagte Sportchef Simon Rolfes der Bild.

Der Offensivspieler war Anfang 2015 als 16-Jähriger aus seiner Heimat von Strömsgodset IF zu Real Madrid gewechselt. Ödegaard konnte sich aber nicht durchsetzen, der Nationalspieler wurde erst an den SC Heerenveen und in der vergangenen Saison an Vitesse Arnheim verliehen.

Real strebt wohl nur eine erneute Ausleihe des 20-Jährigen an. Das spricht für Dani Olmo von Dinamo Zagreb, der ebenfalls seit einiger Zeit gehandelt wird. Der Spanier könnte für rund 25 Millionen Euro fest verpflichtet werden. "Er ist ein großes Talent", sagte Sportchef Rudi Völler der Sport Bild.