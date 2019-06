Schalke-04-Presserunde mit Wagner und Reschke heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Schalke 04 stellt am heutigen Donnerstag seine neue sportliche Führung vor. Hier erfahrt ihr wo ihr die Pressekonferenz mit David Wagner, Michael Reschke, Sascha Riether und Jochen Schneider live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Schalke-Pressekonferenz: Termin, Beginn, Grund

Schalke hat im Sommer seine sportliche Führungsriege zu einem großen Teil umgekrempelt. Mit David Wagner hat Sportvorstand Jochen Schneider einen neuen Trainer verpflichtet. Außerdem wurde Michael Reschke als Technischer Direktor geholt und Sascha Riether nach seinem Karriereende im Verein als Koordinator der Lizenzspielerabteilung weiterbeschäftigt.

Vor dem Trainingsstart am 1. Juli stellen die Königsblauen am heutigen Donnerstag die neuen Entscheidungsträger auf sportlicher Ebene vor. Alle drei sowie auch Schneider werden in der Veltins-Arena den Fragen der Reporter Rede und Antwort stehen.

Schalke 04: Pressekonferenz im TV und Livestream

Der Klub überträgt die Pressekonferenz selbst auf dem vereinseigenen Portal: Bei Schalke TV können Abonnenten den kompletten Pressetalk live verfolgen.

Zudem ist Sky Sport News HD mit einem Team vor Ort und sendet die Vorstellungsrunde von Wagner, Reschke und Riether live im Free-TV. Die Übertragung beginnt jeweils mit Start der Pressekonferenz um 12 Uhr.

Schalke 04: Fixe Transfers für die kommende Saison

Zugänge Abgänge Bernard Tekpetey (SC Paderborn) Benjamin Goller (Werder Bremen) Jonjoe Kenny (FC Everton) Sascha Riether (Karriereende) Jonas Carls (Schalke II) Jeffrey Bruma (VfL Wolfsburg) Pablo Insua (SD Huesca) Fabian Reese (Greuther Fürth)

S04: Pressekonferenz im Liveticker

Bei SPOX verpasst ihr ebenfalls nichts von der Presserunde. Wir tickern ab 12 Uhr den Medientermin live für Euch mit.

Hier geht es zum Liveticker.

Außerdem haben wir die neusten Gerüchte rund um die Knappen für Euch zusammengefasst. Breel Embolo steht vor den Absprung zu Gladbach, der Benito-Raman-Wechsel wird konkreter und die Interessentenliste für Alexander Nübel wächst immer mehr. Die News und Gerüchte zu S04 findet ihr hier.

Schalke 04 schnappt sich wohl Ozan Kabak

Ein Thema bei der Pressekonferenz dürften die möglichen Neuzugänge sein. Mit Ozan Kabak soll nach Angaben der Bild ein weiterer Transfer unter Dach und Fach sein.

S04 hat sich offenbar mit dem Innenverteidiger geeinigt und zieht die Ausstiegsklausel des 19-Jährigen. 15 Millionen Euro fließen dafür an den VfB Stuttgart. Zuletzt hatte auch der FC Bayern Interesse an Kabak angemeldet.

