FC Schalke 04, News und Gerüchte: Nabil Bentaleb und Hamza Mendyl aus Kabine ausgeschlossen?

Der FC Schalke 04 hat offenbar Nabil Bentaleb und Hamza Mendyl vom Kader ausgeschlossen. Mit Rene Grotus könnte ein Sportkoordinator gefunden worden sein. Cedric Teuchert könnte gehen, Sascha Riether zurückkommen. Salif Sane geht es gut. Hier gibt's alle News und Gerüchte zu S04.

Schalke 04, Gerücht: Hamza Mendyl und Nabil Bentaleb ausgeschlossen?

Der FC Schalke 04 hat bei Nabil Bentaleb und Hamza Mendyl offenbar zu harten Maßnahmen gegriffen, um einen Transfer im Sommer 2019 zu erzwingen. Laut WAZ hat Trainer David Wagner beide Profis aus der Kabine ausgeschlossen und will damit einen Abgang der Problem-Profis beschleunigen.

Beide waren bereits unter Interimstrainer Huub Stevens und teilweise auch Vorgänger Domenico Tedesco negativ aufgefallen. Bentaleb war im Sommer 2017 für 20 Millionen Euro von den Tottenham Hotspur gekommen. Mendyl verpflichtete Königsblau im Sommer 2018 für sieben Millionen Euro von OSC Lille.

Schalke 04, Gerücht: Zweite Chance für Amine Harit?

Der FC Schalke 04 wird Amine Harit hingegen wohl eine weitere Chance einräumen, sich zu beweisen. Dies berichtet ebenfalls die WAZ. Der Marokkaner soll nach einer bislang wechselhaften Zeit in Gelsenkirchen von Trainer David Wagner zugesichert bekommen haben, nicht verkauft zu werden. Zuletzt war er mit einem Abschied in Verbindung gebracht worden.

S04: Mögliche Zu-und Abgänge von Schalke 04 im Sommer © getty 1/14 Ein großer Umbruch steht beim FC Schalke 04 bevor. Mit Sportvorstand Jochen Schneider und dem Technischen Direktor Michael Reschke wollen zwei neue Gesichter die schlechte Saison der Königsblauen vergessen machen. SPOX zeigt euch mögliche Ab-und Zugänge. © getty 2/14 BREEL EMBOLO: Der 22 Jahre alte Stürmer ist auf Schalke nicht unumstritten. Laut WAZ soll sich Borussia Mönchengladbach für Embolo interessieren: Der neue Coach wolle mehr Tempo im Sturm. © getty 3/14 Schalkes Sportvorstand Schneider gibt sich kryptisch: "Fakt ist: Breel Embolo hat bei uns einen Vertrag bis 2021", der Rekordeinkauf sei "Bestandteil der Planungen". Es käme wohl auch auf die Ablösesumme an. © getty 4/14 Schließlich braucht Schalke Geld - wie etwa für den Düsseldorfer BENITO RAMAN. Der Angreifer soll von der Fortuna losgeeist werden, wird aber wohl eine zweistellige Millionensumme kosten. © getty 5/14 Früher oder später dürfte der Deal aber über die Bühne gehen. "Ich glaube schon, dass man sich einigen wird", sagte Fortuna-Trainer Funkel dem EXPRESS. © getty 6/14 BERNARD TEKPETEY: Der Rückkehrer aus Paderborn hängt noch ein bisschen in der Luft - bleibt er oder geht er? Eine wahrscheinliche Option: Er könnte im Rahmen des Raman-Deals nach Düsseldorf gehen. © getty 7/14 BRYAN MBEUMO: Ein ganz frisches Gerücht: Laut L'Equipe ist S04 am 19 Jahre alten Offensivmann vom ES Troyes AC interessiert. Der knipste letzte Saison immerhin zehnmal, verpasste aber den Aufstieg. Achtung: Wolfsburg und Southampton sollen auch dran sein. © getty 8/14 RAFAEL CAMACHO: Vor einigen Tagen meldete der kicker, dass der Deal mit dem Liverpool-Reservisten schon fast fix sei. Laut Bild hat Schalke nun aber andere Prioritäten gesetzt. Ist der Transfer damit vom Tisch? © getty 9/14 ROBIN GOSENS: Der kicker will wissen, dass S04 den Linksverteidiger gerne von Atalanta Bergamo loseisen würde und mit ihm gesprochen hat. Bergamo spielt aber 2019 Champions League und stellt sich quer - Schalke müsste also über Ablöse und Gehalt locken. © getty 10/14 MARKUS SCHUBERT: Dieser Transfer gilt bereits als fix: Schubert hat seinen Vertrag bei Dynamo Dresden nicht verlängert und würde ablösefrei kommen. Als Backup von Alexander Nübel ... © getty 11/14 ... wobei NÜBEL ja zuletzt im Fokus von Bayern München gelandet war. Ein Wechsel in dieser Sommerpause gilt als ausgeschlossen - 2020 wäre Nübel jedoch ablösefrei zu haben. © getty 12/14 Ein alter Hase, den L'Equipe ins Spiel bringt: YOHAN CABAYE. Der 33-Jährige spielte zuletzt ein Jahr in Dubai, wäre jetzt ablösefrei. Ob er Schalke noch weiterhelfen kann, ist die andere Frage. Ein Bundesliga-Konkurrent soll auch an ihm dran sein. © getty 13/14 NABIL BENTALEB: Im Saisonendspurt hatte Bentaleb vor allem Ärger mit Trainer Stevens. Der ist weg - der Spieler auch? Die Bild hatte vor ein paar Tagen gemeldet, dass ein englischer Klub mit S04 verhandelt - auch die Ligue 1 wäre eine Option. © getty 14/14 YEVHEN KONOPLYANKA: Nach sechs Bundesliga-Toren in drei Jahren würde man den Linksaußen nicht vermissen, schließlich ist er einer der Topverdiener. Aber wer zahlt eine ordentliche Ablöse? Fenerbahce wird als Abnehmer gehandelt.

Schalke 04, News: Rene Grotus kommt von RB Leipzig als Hilfe für Jochen Schneider

Der FC Schalke 04 hat sich laut Bild mit Rene Grotus verstärkt. Der 34-Jährige kommt demnach von RB Leipzig und soll zukünftig als Assistent von Sportvorstand Jochen Schneider für die Umsetzung von Verträgen und Transfers zuständig sein. Schneider und Grotus kennen sich aus gemeinsamer Zeit in Leipzig.

Schneider bestätigte de Verpflichtung bereits: "Er ist ein absoluter Fußball-Fachmann, den ich aus Düsseldorf nach Leipzig geholt habe. Wir werden ganz eng zusammenarbeiten."

Schalke 04, Gerücht: Sascha Riether oder Fabio Morena als Teammanager?

Der FC Schalke 04 sondiert offenbar die Optionen Sascha Riether und Fabio Morena als zukünftigen Teammanager der Profis. Während die Bild berichtet, dass Morena mit Vertragsende bei Hannover 96 zum 1. Juli nach Gelsenkirchen wechseln wird, hat die WAZ Ex-Profi Riether im Auge.

Demnach soll Riether seine Zukunftspläne für S04 etwas verändern. Ursprünglich wollte er sich wohl als Trainer versuchen, könnte nun allerdings vorerst hinter den Kulissen für die Mannschaft verantwortlich werden. Die Bild entgegnet dem WAZ-Bericht, dass es schon seit Saisonende keine Gespräche mehr stattgefunden hätten.

Schalke 04, News: Leichte Entwarnung bei Salif Sane

Salif Sane vom FC Schalke 04 hat sich beim Afrika Cup nicht wie befürchtet schwerer verletzt. Der Verteidiger musste beim Auftaktspiel des Senegal gegen Tansania zwar vom Platz getragen werden, kam aber mit einem verstauchten Knöchel davon.

Der Fußball-Verband seiner Heimat geht von einer Ausfalldauer von zehn bis 15 Tagen aus. Damit verpasst Sane zwar die restliche Gruppenphase, könnte aber bei einer Qualifikation für die K.o.-Spiele wieder mit an Bord sein. Schalke bliebe damit von der Verletzung Sanes unberührt.

FC Schalke 04: Trainingsauftakt, Testspiele, Saisonstart

Datum Termin 01. Juli Trainingsauftakt 26. - 03. August Trainingslager in Mittersil (Österreich) 07. Juli Testspiel gegen RW Oberhause 12. Juli Testspiel gegen Stadtauswahl Bottrop 14. Juli Testspiel gegen SG Wattenscheid 09 23. Juli Testspiel gegen FC Twente 09. - 12. August DFB-Pokal (1. Runde) gegen Drochtersen/Assel 16. - 18. August Bundesliga (1. Spieltag)

Schalke 04, Gerücht: Cedric Teuchert vor Wechsel zum VfB Stuttgart?

Der FC Schalke 04 könnte Cedric Teuchert im Sommer 2019 einen Tapetenwechsel ermöglichen. Der Bild zufolge hat Absteiger VfB Stuttgart großes Interesse an einer Ausleihe des 22-jährigen Mittelstürmers. Weitere Interessenten sollen existieren, werden allerdings nicht namentlich im Bericht erwähnt.

Teuchert wechselte im Januar 2018 nach Gelsenkirchen, konnte sich allerdings nie durchsetzen. In der vergangenen Saison gelang ihm kein Tor für die Profis, in neun Spielen blieb er ungefährlich. Für die zweite Vertretung des FC Schalke 04 aber erzielte er drei Tore in zwei Spielen der Oberliga Westfalen.