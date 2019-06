FC Schalke 04, News und Gerüchte: Alexander Nübel zu RB Leipzig?

Der FC Schalke 04 muss dabei zusehen, wie sich bei Torhüter Alexander Nübel immer mehr potentielle Abnehmer in Position bringen. Breel Embolo steht vor einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Benito Raman könnte endlich kommen. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum S04.

Schalke 04, Gerücht: Auch RB Leipzig mit Interesse an Alexander Nübel?

Der FC Schalke 04 muss offenbar auch RB Leipzig als möglichen Abnehmer von Torwart-Talent Alexander Nübel fürchten. Dies berichtet die SportBild. Die Roten Bullen sollen sich demnach zur Pokerrunde um Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, dem FC Chelsea, dem FC Bayern und den Tottenham Hotspur gesellt haben.

Dabei bringt RB allerdings einen besonderen Trumpf mit. Sportdirektor Markus Krösche, der lange auch beim FC Schalke 04 als Kandidat galt, kennt Nübel noch aus gemeinsamen Zeiten beim SC Paderborn. Schalke will derweil den 2020 auslaufenden Vertrag mit dem 22-Jährigen möglichst bald verlängern.

Auf Schalke verdient Nübel bislang 600.000 Euro jährlich und wird damit noch immer bezahlt wie der Ersatztorhüter, der er war, als der Vertrag im September 2017 ausgehandelt wurde. Inzwischen ist Nübel allerdings zum Stammtorhüter aufgestiegen. Derzeit hütet er das Tor der deutschen U21 bei der EM in Italien.

S04: Mögliche Zu-und Abgänge von Schalke 04 im Sommer © getty 1/14 Ein großer Umbruch steht beim FC Schalke 04 bevor. Mit Sportvorstand Jochen Schneider und dem Technischen Direktor Michael Reschke wollen zwei neue Gesichter die schlechte Saison der Königsblauen vergessen machen. SPOX zeigt euch mögliche Ab-und Zugänge. © getty 2/14 BREEL EMBOLO: Der 22 Jahre alte Stürmer ist auf Schalke nicht unumstritten. Laut WAZ soll sich Borussia Mönchengladbach für Embolo interessieren: Der neue Coach wolle mehr Tempo im Sturm. © getty 3/14 Schalkes Sportvorstand Schneider gibt sich kryptisch: "Fakt ist: Breel Embolo hat bei uns einen Vertrag bis 2021", der Rekordeinkauf sei "Bestandteil der Planungen". Es käme wohl auch auf die Ablösesumme an. © getty 4/14 Schließlich braucht Schalke Geld - wie etwa für den Düsseldorfer BENITO RAMAN. Der Angreifer soll von der Fortuna losgeeist werden, wird aber wohl eine zweistellige Millionensumme kosten. © getty 5/14 Früher oder später dürfte der Deal aber über die Bühne gehen. "Ich glaube schon, dass man sich einigen wird", sagte Fortuna-Trainer Funkel dem EXPRESS. © getty 6/14 BERNARD TEKPETEY: Der Rückkehrer aus Paderborn hängt noch ein bisschen in der Luft - bleibt er oder geht er? Eine wahrscheinliche Option: Er könnte im Rahmen des Raman-Deals nach Düsseldorf gehen. © getty 7/14 BRYAN MBEUMO: Ein ganz frisches Gerücht: Laut L'Equipe ist S04 am 19 Jahre alten Offensivmann vom ES Troyes AC interessiert. Der knipste letzte Saison immerhin zehnmal, verpasste aber den Aufstieg. Achtung: Wolfsburg und Southampton sollen auch dran sein. © getty 8/14 RAFAEL CAMACHO: Vor einigen Tagen meldete der kicker, dass der Deal mit dem Liverpool-Reservisten schon fast fix sei. Laut Bild hat Schalke nun aber andere Prioritäten gesetzt. Ist der Transfer damit vom Tisch? © getty 9/14 ROBIN GOSENS: Der kicker will wissen, dass S04 den Linksverteidiger gerne von Atalanta Bergamo loseisen würde und mit ihm gesprochen hat. Bergamo spielt aber 2019 Champions League und stellt sich quer - Schalke müsste also über Ablöse und Gehalt locken. © getty 10/14 MARKUS SCHUBERT: Dieser Transfer gilt bereits als fix: Schubert hat seinen Vertrag bei Dynamo Dresden nicht verlängert und würde ablösefrei kommen. Als Backup von Alexander Nübel ... © getty 11/14 ... wobei NÜBEL ja zuletzt im Fokus von Bayern München gelandet war. Ein Wechsel in dieser Sommerpause gilt als ausgeschlossen - 2020 wäre Nübel jedoch ablösefrei zu haben. © getty 12/14 Ein alter Hase, den L'Equipe ins Spiel bringt: YOHAN CABAYE. Der 33-Jährige spielte zuletzt ein Jahr in Dubai, wäre jetzt ablösefrei. Ob er Schalke noch weiterhelfen kann, ist die andere Frage. Ein Bundesliga-Konkurrent soll auch an ihm dran sein. © getty 13/14 NABIL BENTALEB: Im Saisonendspurt hatte Bentaleb vor allem Ärger mit Trainer Stevens. Der ist weg - der Spieler auch? Die Bild hatte vor ein paar Tagen gemeldet, dass ein englischer Klub mit S04 verhandelt - auch die Ligue 1 wäre eine Option. © getty 14/14 YEVHEN KONOPLYANKA: Nach sechs Bundesliga-Toren in drei Jahren würde man den Linksaußen nicht vermissen, schließlich ist er einer der Topverdiener. Aber wer zahlt eine ordentliche Ablöse? Fenerbahce wird als Abnehmer gehandelt.

Schalke 04, Gerücht: Breel Embolo vor Wechsel zu Borussia Mönchengladbach

Der FC Schalke 04 und Breel Embolo könnten ab dem heutigen Mittwoch getrennte Wege gehen. Dies berichtet die WAZ. Demnach hat der Schweizer seinen Urlaub unterbrochen, um sich in Mönchengladbach der medizinischen Untersuchung zu unterziehen. Am Sonntag könnte er am Trainingsauftakt der Fohlen teilnehmen.

Embolo wurde in den vergangenen Tagen immer wieder bei Gladbach gehandelt. Er soll einer der Wunschspieler von Neu-Trainer Marco Rose sein. Der 22-Jährige ist in Gelsenkirchen noch bis 2021 gebunden, nachdem er im Sommer 2016 für 27 Millionen Euro, Rekord-Ablöse für den S04, verpflichtet wurde.

Nachdem Verletzungen den Stürmer immer wieder zurückwarfen, konnte er sich auch in der vergangenen Saison nicht endgültig durchsetzen. Allerdings war er mit sechs Toren in 28 Spielen der effektivste Stürmer im Kader von Königsblau. Welche Ablöse für seinen Transfer zu erwarten ist, ist bislang nicht bekannt.

FC Schalke 04: Trainingsauftakt, Testspiele, Saisonstart

Datum Termin 01. Juli Trainingsauftakt 26. - 03. August Trainingslager in Mittersil (Österreich) 07. Juli Testspiel gegen RW Oberhause 12. Juli Testspiel gegen Stadtauswahl Bottrop 14. Juli Testspiel gegen SG Wattenscheid 09 23. Juli Testspiel gegen FC Twente 09. - 12. August DFB-Pokal (1. Runde) gegen Drochtersen/Assel 16. - 18. August Bundesliga (1. Spieltag)

Schalke 04, Gerücht: Offenbar Einigkeit mit Benito Raman und Fortuna Düsseldorf erzielt

Der FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf haben nach langen Verhandlungen offenbar Einigkeit über einen Transfer von Benito Raman erzielt. "Schalke ist auf alle Forderungen eingegangen. Sämtliche Bedingungen von Fortuna wurden 1:1 erfüllt", zitiert die Bild Ramans Berater Mohamed Al Faiech.

Dass der Transfer dennoch nicht abgeschlossen ist, ist demnach auf den Aufsichtsrat der Fortuna zurückzuführen, berichtet die Tageszeitung. Raman selbst wird ungeduldig: "Meine Entscheidung ist gefallen. Ich möchte Freitag auf Schalke meinen Medizincheck machen. Ich kann für 5 Jahre unterschreiben und damit die Zukunft meiner Familie sichern."

Die Ablöse für den 24-Jährigen soll sich letztlich auf die geforderten zwölf Millionen Euro belaufen. Dafür würde der Vertrag bis 2022 in Düsseldorf vorzeitig aufgelöst. Der Profi ist sich selbst schon lange mit S04 einig, wie er gegenüber Het Nieuwsblad betonte: "Ich möchte für Schalke spielen, daran kann nichts und niemand etwas ändern!"