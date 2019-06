Bundesliga-Saison 2018/19: Die Veröffentlichung des Spielplans heute live

Die neue Bundesliga-Saison beginnt im August und einige Teams haben mit den Vorbereitungen bereits begonnen. Ab 12 Uhr gibt die DFL den Spielplan zur neuen Spielzeit 2018/19 bekannt.

Bundesliga-Spielplan 2018/19: Wann findet die Bekanntgabe statt?

Die Bekanntgabe der Terminierung zur neuen Bundesliga-Saison findet am Freitag, den 28. Juni, in einer eigens anberaumten Pressekonferenz statt. SPOX verfolgt die Geschehnisse live und tickert für euch ab 12 Uhr mit.

Bundesliga: Spielplan-Veröffentlichung live verfolgen

Wer das Ereignis lieber live im Bewegtbild mitverfolgen will, der wird auf Sky Sport News HD fündig. Der Sender bietet außerdem einen eigenen Livestream an.

Bundesliga-Saison 2018/19: Wann geht die Saison los?

Einige Teams sind bereits in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet. Alles wird darauf ausgelegt, am 16. August auf Betriebstemperatur zu sein. Dann nämlich beginnt die neue Bundesliga-Spielzeit 2018/19. Das Eröffnungsspiel wird wieder Meister FC Bayern München in der heimischen Allianz-Arena austragen.

Der Start in Saison in der 2. Bundesliga erfolgt am 28. Juli.

Saison 2018/19: Die wichtigsten Termine im Überblick

Die neue Bundesliga-Spielzeit beginnt am Freitag, den 16. August. Das sind die wichtigsten Termine und Eckdaten der neuen Bundesliga-Saison:

Bundesliga , 1. Spieltag: 16.-18.08.2019

, 1. Spieltag: 16.-18.08.2019 Bundesliga , 34. Spieltag: 16.05.2020

, 34. Spieltag: 16.05.2020 2. Bundesliga , 1. Spieltag: 26.-29.07.2019

, 1. Spieltag: 26.-29.07.2019 2. Bundesliga , 34. Spieltag: 17.05.2020

, 34. Spieltag: 17.05.2020 Supercup: 03.08.2019

03.08.2019 DFB-Pokal, 1. Runde: 09.-12.08.2019

Bundesliga 2018/19: Die Highlights auf DAZN

Auch in der kommenden Spielzeit werden die Highlights der 1. Und 2. Bundesliga wieder auf DAZN zu sehen sein. Schon 40 Minuten nach Spielabpfiff sind die wichtigsten Spielausschnitte und alles Wissenswertes zu den Begegnungen des Spieltags auf der Plattform abrufbar.

Bundesliga: Die Abschlusstabelle 2017/18 im Überblick