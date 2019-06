RB Leipzig, Transfers 2019/20: Diese Neuzugänge haben die Roten Bullen bereits fix

RB Leipzig hat bereits mehrere Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. SPOX verschafft euch einen Überblick über alle Neuzugänge der Roten Bullen für die Saison 2019/20.

RB Leipzig hat eine höchst erfolgreiche Saison hinter sich. Die Sachsen landeten in der Bundesliga auf dem dritten Platz und standen im DFB-Pokalfinale. Damit werden die Roten Bullen in der Spielzeit 2019/20 also erneut auf drei Hochzeiten tanzen.

RB Leipzig, Transfers 2019/20: Diese Neuzugänge sind fix

RB Leipzig hat bereits kräftig in neue Spieler investiert. Der Transfer von Hannes Wolf, der von RB Salzburg zu den Sachsen kommt, stand bereits im Winter fest. Ab dem 1. Juli hat der Österreicher einen gültigen Vertrag bei den Leipzigern. Zudem kommt mit Luan Candido ein brasilianisches Talent.

RB Leipzigs feststehende Transfers und Zugänge:

Zugänge Ehemaliger Verein Kolportierte Ablöse Hannes Wolf RB Salzburg 12 Mio. Euro Luan Candido Palmeiras U20 8 Mio. Euro Niclas Stierlin RB Leipzig U19 - Frederik Jäkel RB Leipzig U19 -

RB Leipzigs Neuzugang Hannes Wolf

Alter: 20 Jahre

20 Jahre Vertrag bis: 2024

2024 Position: Mittelfeld

Wolf kostet eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro und ist bereits der 18. Spieler, der in den vergangenen sieben Jahren den Weg von Salzburg nach Leipzig einschlägt. Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler gehörte zu den absoluten Wunschspielern von Sportdirektor Ralf Rangnick. Wolf habe "in den letzten Jahren durch starke Leistungen und eine auffällig gute Entwicklung auf sich aufmerksam gemacht", so Rangnick nach der Bekanntgabe des Transfers im Winter.

"Mit seinen Stärken ist er im offensiven Mittelfeld vielseitig einsetzbar", begründete Rangnick den Wechsel. "Ab Sommer kann er hier die nächsten Schritte in seiner Karriere zu machen."

Hannes Wolf: Die Leistungsdaten der Saison 2018/19

Leipzig-Neuzugang Wolf war in der österreichischen Bundesliga in 22 Spielen an 15 Toren direkt beteiligt.

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Bundesliga (Österreich) 22 8 7 Europa League 10 1 3 CL-Quali 4 - 1 ÖFB-Cup 4 2 1

RB Leipzigs Transfer Luan Candido

Alter: 18 Jahre

18 Jahre Vertrag bis: 2023

2023 Position: Verteidigung

Das brasilianische Talent hat bisher noch kein Spiel für die Profis von SE Palmeiras absolviert. Der 18-Jährige spielte lediglich für die U20 seines Klubs. Nichtsdestotrotz lassen sich die Leipziger den linken Außenverteidiger acht Mio. Euro kosten.

"Wir haben Luan Candido fast ein halbes Jahr beobachtet. Der Junge kann auf der linken Seite so gut wie alles spielen. Wir werden mit Luan einen flexiblen und variablen Spieler bekommen. Deswegen bin ich sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat", begründete Ralf Rangnick die Verpflichtung des brasilianischen U20-Nationalspielers.