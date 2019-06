RB Leipzig: Pressekonferenz zur zukünftigen Rolle von Ralf Rangnick im Liveticker

Medienberichten zufolge hat sich RB Leipzig offenbar die Dienste des Sportdirektors Markus Krösche vom SC Paderborn gesichert. Interimstrainer und Sportdirektor Ralf Rangnick gibt sein Amt wohl trotz laufendem Vertrag bis 2021 ab. Die Pressekonferenz von RBL mit Rangnick und Geschäftsführer Oliver Mintzlaff ab 11 Uhr im Liveticker.

RB Leipzig: Liveticker zur Pressekonferenz

Mintzlaff über Krösche: "Markus Krösche kennt den Fußball aus verschiedenen Perspektiven und hat nebenbei auch andere Sachen gemacht. Wir hatten zudem ein extremst positives Gespräch. Er will immer 150% und ist sehr ehrgeizig."

Rangnick über Markus Krösche: "Krösche ein begabter und besonderer Mensch. Durch seine Arbeit war uns klar, dass er ein sehr kompetenter Sportdirektor ist. Dass beispielsweise Paderborn mit sehr beschränkten finanziellen Mitteln solche Leistungen abrufen konnte, zeigt uns was für eine gute Arbeit er leistet. Ich habe in einem persönlichen Gespräch mit ihm bereits nach 20 Minuten gewusst, dass er eine hervorragende Option für diesen Posten ist."

Rangnick über den sportlichen Aspekt: "Das Ziel in Brasilien muss ganz klar lauten, das Team so schnell wie möglich in die erste Liga zu führen. Zudem ist es das Ziel in Brasilien eine neue Akademie zu schaffen. Es muss aber auch ganz egoistische gesagt werden, dass RB Leipzig die besten Spieler des Tochtervereins und der Akademie für die erste Mannschaft Leipzigs zu holen."

Rangnick die nächsten Schritte: "Mein Wohnort wird weiterhin Leipzig sein. Ab Juli werde ich dann einige Zeit in Brasilien verbringen, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Meine Arbeit wird Parallelen zu meiner Anfangszeit in Leipzig haben, wo ich mir auch zunächst einen Überblick über den Status Quo schaffen musste."

Rangnick über seine Entscheidung: "Ich habe bereits länger darüber nachgedacht was die Zukunft für mich bringen wird. Ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht, was die Weiterentwicklung von RB Leipzig angeht und was das sinnvollste für meine Aufgabenbereiche sein wird. über die Zeit ist dann für mich der Entschluss gereift, dass ich mich in Zukunft voll und ganz darauf konzentrieren möchte, das internationale Projekt von Red Bull voranzutreiben."

Ralf Rangnicks neue Aufgabe: Der bisherige Sportdirektor wechselt zum 1. Juli auf eigenen Wunsch als "Head of Sport and Development Soccer" zu Red Bull. Rangnick wird in dieser Position in beratender Funktion für die Fußballstandorte in New York, Brasilien und Leipzig tätig sein.

Krösche in der Pressemitteilung über seine neue Aufgabe: "Ich freue mich auf eine neue und spannende Herausforderung bei RB Leipzig sowie die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team. Die Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen haben mich überzeugt und in meiner Entscheidung bestärkt, hier meinen nächsten Schritt machen zu können und mich auch persönlich weiterzuentwickeln. Ich möchte mit meiner Arbeit dazu beitragen, dass wir uns als Klub weiterhin national und auch international etablieren und gemeinsam Erfolge feiern."

Mintzlaff über die Zusammenarbeit mit Krösche: "Wir freuen uns, dass wir Markus Krösche als Sportdirektor für unseren Klub gewinnen konnten. Er ist auch der absolute Wunschkandidat von Ralf Rangnick und mit ihm bekommen wir einen ausgewiesenen Fachmann, der zuletzt sehr erfolgreich beim SC Paderborn gearbeitet hat. Wir sind davon überzeugt, dass er zusammen mit Julian Nagelsmann unseren eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen wird."

Mintzlaff über Markus Krösche: "Wie es bereits öfters in den Medien zu Wort kam: Markus Krösche wird ab dem 15. Juni als Sportdirektor von RB Leipzig fungieren und Ralf Rangnick wird ab dem 1. Juli auf eigenen Wunsch als "Head of Sport and Development Soccer" arbeiten."

Los gehts: Oliver Mintzlaff und Ralf Rangnick eröffnen die Pressekonferenz

Vor Beginn: Die New York Red Bulls spielen bereits seit einigen Jahren in der MLS, den brasilianischen Zweitligisten RB Bragantino hatte Red Bull erst vor zwei Monaten übernommen. Rangnick würde dann als Fußballchef für RB Bragantino und Red Bull New York arbeiten und gleichzeitig beratend für RB Leipzig tätig sein.

Vor Beginn: Durch die wahrscheinliche Verpflichtung von Markus Krösche als künftigen Sportdirektor bei RB Leipzig wird Ralf Rangnick wohl in anderer Position fungieren. Wie der kicker berichtet, hat sich Ralf Rangnick mit seinem Wunsch durchgesetzt, in Zukunft die Vernetzung der Red-Bull-Standorte in Brasilien und den USA stärker voranzutreiben.

Vor Beginn: Die Pressekonferenz beginnt um 11 Uhr. Oliver Mintzlaff und Ralf Rangnick werden sich den Fragen der Journalisten stellen.