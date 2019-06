Mats Hummels wechselt vom FC Bayern zum BVB: Alter, Vertragslaufzeit, Ablöse, Statistiken

Mats Hummels verlässt Bayern München und kehrt wieder zu Borussia Dortmund zurück. Hier erfahrt ihr alles zum Wechsel, der Ablöse, der Vertragslaufzeit sowie den Leistungsdaten des Innenverteidigers.

Hummels zum BVB: Wie viel zahlt Dortmund an den FC Bayern?

Die Ablösesumme für Mats Hummels soll nach einer Meldung des kicker bei knapp unter 30 Millionen Euro liegen. Inklusive Bonuszahlungen kann der Betrag noch auf 38 Millionen anwachsen. Mit einer Bekanntgabe der Summe ist nach erfolgreich absolviertem Medizincheck zu rechnen. 2016 zahlte der FC Bayern 35 Millionen für den Innenverteidiger.

© getty

Vertrag: Für diesen Zeitraum unterschreibt Hummels in Dortmund

Vorbehaltlich der medizinischen Untersuchungen läuft der Vertrag des 30-Jährigen bei Borussia Dortmund bis 2022. Demnach handelt es sich um einen Drei-Jahres-Vertrag. Eine offizielle Bestätigung der Vereine über diese Laufzeit gibt es jedoch noch nicht.

Mats Hummel: Steckbrief

Steckbrief Name Mats Hummels Alter 30 Nationalität Deutschland Position Innenverteidiger Starker Fuß links

Mats Hummels: Darum wechselt vom FCB nach Dortmund

Gegenüber den Ruhr Nachrichten erklärte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watztke, dass Hummels und der BVB immer in Kontakt gewesen seien, da Dortmund "sein Herzensverein" sei. Zudem berichtet der Bayrische Rundfunk, dass Hummels von den Bayern-Bossen darüber informiert wurde, dass die Stammplätze in der Innenverteidigung bereits an Niklas Süle und Neuzugang Lucas Hernandez vergeben seien.

Unabhängig von seiner Vorbereitung würde es Hummels schwer haben, beim FCB Stammspieler zu werden, heißt es in dem Bericht. Im Anschluss habe er seinen Wechselwunsch geäußert und dies auch Watzke signalisiert. Beim BVB soll Hummels die talentierte, aber junge Abwehr weiter stabilisieren.

Nach der Rückkehr von Hummels sei das Ziel für die kommende Saison klar: "Wir werden in die Spielzeit mit der Maßgabe gehen, ohne Wenn und Aber um die Deutsche Meisterschaft mitspielen zu wollen", erklärte Watzke.

Mats Hummels: Die Leistungsdaten seiner Karriere