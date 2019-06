Gladbachs Max Eberl über Transfergespräche: "Sind schon sehr weit"

Max Eberl ist nach eigener Aussage auf einem guten Weg, namhafte Spieler zu Borussia Mönchengladbach zu locken. "Wir sind dabei und befinden uns in intensiven Gesprächen mit unseren Wunschspielern, da sind wir schon sehr weit", sagte der Sportdirektor der Fohlenelf der Rheinischen Post. Die Zeitung nannte außerdem einige der Transferkandidaten.

40 Millionen Euro soll Max Eberl als Transferbudget zur Verfügung haben, wobei der Wechsel von Thorgan Hazard zu Borussia Dortmund viel Geld in die Kasse gespült hat. Bis Eberl, Rose und Co. den Fans der Elf vom Niederrhein einen Neuzugang vorstellen können, wird es aber wohl noch dauern: "Wir müssen noch viele Gespräche führen, vor allem mit den Vereinen", gab Eberl zu.

Seine Spieler sind aktuell mit ihren Nationalmannschaften unterwegs oder bereits im Urlaub. Für Eberl ist dieser keine Option: "Mein Ziel als Sportdirektor ist natürlich, so zügig wie möglich umzusetzen, was wir uns vorstellen." Besonders bemüht er sich laut Rheinischer Post dabei um vier Spieler: Neben Maximilian Philipp (BVB), Dodi Lukebakio (FC Watford, war an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen) und Valentino Lazaro (Hertha Berlin) geht es auch um Xaver Schlager.

Bundesliga-Profis haben gewählt: Das ist das Team der Saison © getty 1/15 Die Bundesligaprofis haben ihr Team der Saison 2018/2019 gewählt. Hier gibt es das Ergebnis, das die Spielergewerkschaft VdV veröffentlicht hat. © getty 2/15 TORWART - Peter Gulacsi, RB Leipzig (24,8 Prozent der Stimmen). © getty 3/15 ABWEHR - Joshua Kimmich, FC Bayern München (64,1 Prozent der Stimmen). © getty 4/15 Makoto Hasebe, Eintracht Frankfurt (20,9 Prozent der Stimmen). © getty 5/15 Niklas Süle, FC Bayern München (74,5 Prozent der Stimmen). © getty 6/15 Nico Schulz, TSG Hoffenheim (26,8 Prozent der Stimmen). © getty 7/15 MITTELFELD - Axel Witsel, Borussia Dortmund (52,9 Prozent der Stimmen). © getty 8/15 Jadon Sancho, Borussia Dortmund (64,7 Prozent der Stimmen). © getty 9/15 Marco Reus, Borussia Dormtund (65,3 Prozent der Stimmen). © getty 10/15 Kai Havertz, Bayer Leverkusen (65,3 Prozent der Stimmen). © getty 11/15 ANGRIFF - Luka Jovic, Eintracht Frankfurt (75,8 Prozent der Stimmen). © getty 12/15 Robert Lewandowski, FC Bayern München (57,5 Prozent der Stimmen). © getty 13/15 Außerdem wurde auch der sogenannte "Silberne Pfeil" für den VDV-Newcomer der Saison ausgezeichnet. Dortmunds Außenstürmer Jadon Sancho (51,0 Prozent) setzte sich dabei deutlich gegen Luka Jovic (16,3 Prozent) und Kai Havertz (13,7 Prozent) durch. © getty 14/15 Zum VDV-Trainer der Saison wählten die Profis Adi Hütter (41,8 Prozent). Im Rennen um die „Silberne Trainerbank“ ließ er Florian Kohfeldt (15,0 Prozent) und Friedhelm Funkel (9,8 Prozent) hinter sich. © getty 15/15 Die Bundesligaauswahl VDV 11 im Überblick: Peter Gulacsi – Joshua Kimmich, Makoto Hasebe, Niklas Süle, Nico Schulz – Axel Witsel - Jadon Sancho, Marco Reus - Kai Havertz – Luka Jovic, Robert Lewandowski.

Der Österreicher von RB Salzburg soll dem Bericht zufolge der Spieler sein, bei dem die Verhandlungen am Weitesten fortgeschritten sind, die festgeschriebene Ablösesumme des Spielers beläuft sich auf zwölf Millionen Euro. Die von der Bild ins Spiel gebrachten Jeremy Toljan (Borussia Dortmund) und Benito Raman (Fortuna Düsseldorf) sollen bei Gladbach kein Thema sein.