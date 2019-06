FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Amine Harit äußert sich zu tödlichem Unfall in Marokko

Schalke-Profi Amine Harit hat sich erstmals detailliert zu seinem Autounfall vor einem Jahr in Marokko geäußert, in dessen Folge ein Mann ums Leben gekommen war. Harit sprach vom "schlimmsten Moment" seines Lebens. Fortuna Düsseldorf dementiert den Wechsel von Benito Raman zu den Königsblauen. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04.



S04-Profi Harit über tödlichen Unfall: "Ein Drama, das schwer zu vergessen ist"

Amine Harit hat sich zum ersten Mal detailliert zum Ablauf des tödlichen Autounfalls geäußert, in den er vor rund einem Jahr in Marokko verwickelt war, und vom "schlimmsten Moment meines Lebens" gesprochen. Der Unfall in Marrakesch, bei dem ein Fußgänger zu Tode gekommen war, sei "ein Drama, das schwer zu vergessen ist", sagte Harit gegenüber der L'Equipe.

Er sei mit seinem Bruder "gegen 22 Uhr" nach einem Essen "nicht außergewöhnlich schnell" unterwegs gewesen, "aber wohl 10 bis 15 km/h über der Geschwindigkeitsbegrenzung. Da war diese Person, die die Straße überquerte", schildert Harit die Ereignisse vom 29. Juni 2018: "Dann der Schock! Ich hielt 100 bis 150 Meter vom Unfallort entfernt an, weil ich es kaum realisieren konnte. Ich habe auf die Polizei gewartet, stand unter Schock, der schlimmste Moment meines Lebens."

Harit wurde nach dem Unfall mit Todesfolge zu vier Monaten auf Bewährung verurteilt, zahlte außerdem ein Bußgeld und nach Bild-Angaben 10.000 Euro Blutgeld an die Hinterbliebenen des Opfers.

S04: Mögliche Zu-und Abgänge von Schalke 04 im Sommer © getty 1/14 Ein großer Umbruch steht beim FC Schalke 04 bevor. Mit Sportvorstand Jochen Schneider und dem Technischen Direktor Michael Reschke wollen zwei neue Gesichter die schlechte Saison der Königsblauen vergessen machen. SPOX zeigt euch mögliche Ab-und Zugänge. © getty 2/14 BREEL EMBOLO: Der 22 Jahre alte Stürmer ist auf Schalke nicht unumstritten. Laut WAZ soll sich Borussia Mönchengladbach für Embolo interessieren: Der neue Coach wolle mehr Tempo im Sturm. © getty 3/14 Schalkes Sportvorstand Schneider gibt sich kryptisch: "Fakt ist: Breel Embolo hat bei uns einen Vertrag bis 2021", der Rekordeinkauf sei "Bestandteil der Planungen". Es käme wohl auch auf die Ablösesumme an. © getty 4/14 Schließlich braucht Schalke Geld - wie etwa für den Düsseldorfer BENITO RAMAN. Der Angreifer soll von der Fortuna losgeeist werden, wird aber wohl eine zweistellige Millionensumme kosten. © getty 5/14 Früher oder später dürfte der Deal aber über die Bühne gehen. "Ich glaube schon, dass man sich einigen wird", sagte Fortuna-Trainer Funkel dem EXPRESS. © getty 6/14 BERNARD TEKPETEY: Der Rückkehrer aus Paderborn hängt noch ein bisschen in der Luft - bleibt er oder geht er? Eine wahrscheinliche Option: Er könnte im Rahmen des Raman-Deals nach Düsseldorf gehen. © getty 7/14 BRYAN MBEUMO: Ein ganz frisches Gerücht: Laut L'Equipe ist S04 am 19 Jahre alten Offensivmann vom ES Troyes AC interessiert. Der knipste letzte Saison immerhin zehnmal, verpasste aber den Aufstieg. Achtung: Wolfsburg und Southampton sollen auch dran sein. © getty 8/14 RAFAEL CAMACHO: Vor einigen Tagen meldete der kicker, dass der Deal mit dem Liverpool-Reservisten schon fast fix sei. Laut Bild hat Schalke nun aber andere Prioritäten gesetzt. Ist der Transfer damit vom Tisch? © getty 9/14 ROBIN GOSENS: Der kicker will wissen, dass S04 den Linksverteidiger gerne von Atalanta Bergamo loseisen würde und mit ihm gesprochen hat. Bergamo spielt aber 2019 Champions League und stellt sich quer - Schalke müsste also über Ablöse und Gehalt locken. © getty 10/14 MARKUS SCHUBERT: Dieser Transfer gilt bereits als fix: Schubert hat seinen Vertrag bei Dynamo Dresden nicht verlängert und würde ablösefrei kommen. Als Backup von Alexander Nübel ... © getty 11/14 ... wobei NÜBEL ja zuletzt im Fokus von Bayern München gelandet war. Ein Wechsel in dieser Sommerpause gilt als ausgeschlossen - 2020 wäre Nübel jedoch ablösefrei zu haben. © getty 12/14 Ein alter Hase, den L'Equipe ins Spiel bringt: YOHAN CABAYE. Der 33-Jährige spielte zuletzt ein Jahr in Dubai, wäre jetzt ablösefrei. Ob er Schalke noch weiterhelfen kann, ist die andere Frage. Ein Bundesliga-Konkurrent soll auch an ihm dran sein. © getty 13/14 NABIL BENTALEB: Im Saisonendspurt hatte Bentaleb vor allem Ärger mit Trainer Stevens. Der ist weg - der Spieler auch? Die Bild hatte vor ein paar Tagen gemeldet, dass ein englischer Klub mit S04 verhandelt - auch die Ligue 1 wäre eine Option. © getty 14/14 YEVHEN KONOPLYANKA: Nach sechs Bundesliga-Toren in drei Jahren würde man den Linksaußen nicht vermissen, schließlich ist er einer der Topverdiener. Aber wer zahlt eine ordentliche Ablöse? Fenerbahce wird als Abnehmer gehandelt.

"Das war der Anfang einer sehr komplizierten Zeit. Meine Eltern sind zuerst zur Familie des Opfers gegangen, mir ging es nicht gut, also habe ich mit ihnen telefoniert", sagte Harit: "Ich habe mich ein bisschen besser gefühlt, als ich mit der Mutter und der Familie gesprochen hatte. Das war das, was mich am meisten belastete."

Nach dem Unglück habe er zwar versucht, an die guten Leistungen seiner ersten Saison beim FC Schalke 04 anzuknüpfen, "aber als ich auf dem Platz stand, sagte ich mir, dass ich keinen Erfolg haben werde. Es fühlte sich in meinem tiefsten Inneren einfach nicht richtig an."

Der 22 Jahre alte marokkanische Nationalspieler hatte mit Verletzungen, Formkrisen und Undiszipliniertheiten zu kämpfen und wurde zeitweise sogar aus dem Kader gestrichen. Im Gespräch mit der L'Equipe gab er jedoch an, geläutert zu sein. "Als ich erfuhr, dass ich Vater werde, hat es bei mir Klick gemacht. Im Fußball kannst du Blödsinn machen, aber mit einem Kind hast du nicht das Recht, Fehler zu machen. Ich habe verstanden, dass ich mich ändern muss."

Er hoffe, dass er in der kommenden Saison "einhundert Prozent herausholen" könne, und dass es "kein Problem mehr geben wird."

© getty

Benito Raman zum FC Schalke 04? Fortuna Düsseldorf dementiert Einigung

Der schon als fix vermeldete Wechsel von Benito Raman von Fortuna Düsseldorf zum FC Schalke 04 ist nach Informationen von SPOX und Goal nach wie vor noch nicht unter Dach und Fach. Die Bild hatte am späten Samstagabend über eine Einigung zwischen beiden Vereinen berichtet.

Dem Blatt zufolge hätten sich die Fortuna und die Königsblauen auf eine Ablöse in Höhe von rund neun Millionen Euro plus Bonuszahlungen für Raman verständigt.

Im Gegenzug soll Bernard Tekpetey, der zuletzt für den Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn stürmte und für 2,5 Millionen Euro zurück zu den Königsblauen wechselte, für zwei Jahre auf Leihbasis in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt kommen.

Auf Nachfrage von SPOX und Goal dementierte Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel jedoch eine eine solche Einigung. "Ich bin überrascht über die Meldungen. Von einer Einigung kann überhaupt keine Rede sein", sagte Pfannenstiel später in einer Stellungnahme des Vereins: "Stand heute ist, dass wir Benito pünktlich zum ersten Training hier bei der Fortuna erwarten."

© getty

FC Schalke 04: Trainingsauftakt, Testspiele, Saisonstart