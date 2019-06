Dan-Axel Zagadou vom BVB und die Wechselgerüchte um Arsenal: Geht’s auch mal normal?

Dan-Axel Zagadou ist kürzlich 20 Jahre jung geworden und geht in seine dritte Saison bei Borussia Dortmund. Seine bisherige BVB-Zeit gleicht einer Achterbahnfahrt - der Transfer von Mats Hummels erhöht seine Chancen auf einen Stammplatz nicht.

Es sollte einfach nur ein simpler Querpass zu seinem Innenverteidiger-Kollegen werden. Als Ergebnis stand aber ein Abspiel, bei dem man dachte, Dan-Axel Zagadou sei von allen guten Geistern verlassen. Anfang April war das, beim Gastspiel von Borussia Dortmund beim FC Bayern.

Mit seinem Blackout legte Zagadou Robert Lewandowski das 2:0 für den FCB auf, nach 17 Minuten schien das Duell um den Spitzenplatz in der Bundesliga bereits entschieden. Zagadou erholte sich von diesem Klops nicht mehr, weder in diesem Spiel, bei dem er vollkommen überfordert und nervös zur Pause erlöst wurde, noch im weiteren Saisonverlauf.

Zwölf Minuten lang durfte Zagadou im anschließenden Heimspiel gegen Mainz noch einen schmeichelhaften 2:1-Sieg nach Hause mitverteidigen, danach fiel er für den Rest der Saison aufgrund einer Knieverletzung aus. Sehr gut möglich, dass ihn BVB-Trainer Lucien Favre ohnehin nicht mehr in die Startelf gestellt hätte.

BVB-Rückkehrer: Nur ein Hummels-Vorgänger überzeugte restlos © imago 1/27 Mats Hummels kehrt nach drei Jahren zum BVB zurück. Die große Frage: Kann er noch einmal an seine vorherigen Leistungen in Dortmund anknüpfen? Vor Hummels holte der BVB acht Spieler zurück. Restlos überzeugen konnte nur einer und der wurde zum Verräter. © imago 2/27 SIEGFRIED HELD: Einer der besten Fußballer in der Geschichte des BVB. Bildete nach seinem Wechsel 1965 von Offenbach nach Dortmund mit Lothar Emmerich eines der gefürchtetsten Angriffs-Duos ("Terrible Twins") der Liga. © imago 3/27 Erzielte beim Europacup-Sieg 1966 das 1:0 gegen Liverpool und assistierte beim 2:1. "Das war sicher der Höhepunkt meiner Karriere", sagte er später. 1971 verließ er den BVB, kehrte 1977 für drei Jahre im hohen Fußballer-Alter noch einmal zurück. © getty 4/27 Held war auch wegen seines fortgeschrittenen Alters nicht mehr der Torjäger, der er noch in seiner ersten Zeit beim BVB gewesen war. Zu seinen 41 Toren kamen nur noch drei Treffer für die Schwarz-Gelben hinzu. Dennoch hat er absoluten Legendenstatus. © imago 5/27 ERDAL KESER: Kam 1980 zum BVB. Machte besonders in seiner dritten Spielzeit mit 12 Toren in 38 Spielen auf sich aufmerksam. Wechselte nach vier Jahren in Dortmund auf Leihbasis zu Galatasaray und kehrte 1986 noch einmal für eine Spielzeit zurück. © getty 6/27 An seine besten Zeiten beim BVB kam er trotz seiner 5 Treffer in 26 Spielen nicht mehr ran. Nach zwei Jahren bei Sariyer kehrte er zu Galatasaray zurück und beendete dort 1995 seine Karriere. Heute ist er Leiter des Europa-Büros des türkischen Verbandes. © imago 7/27 JÜRGEN WEGMAN: Spielte erstmals von 1984 bis 1986 für den BVB und rettete Dortmund mit einem Last-Minute-Treffer gegen Fortuna Köln vor dem Abstieg. Wegmann ging anschließend als "Judas" verschrien zu Schalke 04 und zum FC Bayern. © imago 8/27 1989 kehrte er für 4 Jahre zum BVB zurück. Zwei Spielzeiten war er Stammspieler und überzeugte durchaus. In den letzten beiden Saisons stand er verletzungsbedingt nur jeweils einmal auf dem Platz. Der BVB verewigte ihn dennoch auf dem BVB Walk of Fame. © imago 9/27 ANDREAS MÖLLER: Kam 1987 nach dem Bruch mit Eintracht Frankfurt zum BVB und wurde dort zum Nationalspieler. Nach dem Pokalsieg 1989 versprach er den Fans zu bleiben, ging aber nach dem WM-Triumph 1990 zurück zur Eintracht. © getty 10/27 1993 gewann Möller in den Diensten von Juve den UEFA-Cup – im Finale gegen den BVB. Nach der WM 1994 kehrte er als Mischung aus Weltstar und Persona non grata zum BVB zurück und wurde unter Hitzfeld absoluter Leistungsträger. © getty 11/27 Als verehrter Schlüsselspieler gewann er zwei Meisterschaften und die CL. 2000 ernannte ihn das Vereinsmagazin zum „Borussen der Saison“ und schrieb: "Die Spielkultur bei Borussia Dortmund trägt seinen Namen." Die Rückholaktion war ein voller Erfolg. © getty 12/27 Doch Möllers Vertrag lief aus, der BVB zögerte mit einer Verlängerung wegen seines Alters (32) und der hohen Kosten. Es kam zu einem der spektakulärsten Bundesligatransfers: Möller wechselte völlig überrschend zu Schalke. Bis heute ein Transfer-Sakrileg. © getty 13/27 JÖRG HEINRICH: Kam erst mit 24 in die Bundesliga und sagte in der Winterpause 1995/96 den Bayern ab und ging zum BVB. "Arbeiter passen eben in den Ruhrpott", sagte er im Interview mit SPOX und sprach von einer "absolut richtigen Entscheidung". © getty 14/27 Heinrich wurde mit dem BVB Meister, 1997 Champions-League-Sieger und ganz nebenbei Nationalspieler. 1998 klopfte Florenz an und machte den Rechts- und Linksverteidiger zum mit Abstand teuersten deutschen Spieler (25 Mio. D-Mark). © getty 15/27 Nur zwei Jahre später kehrte er zurück. Der AC hatte sich finanziell brachial übernommen und beim BVB erinnerte sich der neue Trainer Matthias Sammer an Heinrichs Fähigkeiten, die er zumindest phasenweise zeigte. Er wurde 2002 erneut Meister. © getty 16/27 2003 folgte eine Formkrise und eine Knieverletzung. Der BVB sah von einer Vertragsverlängerung ab. Heinrich absolvierte 141 Spiele für Dortmund und machte dabei 18 Tore. © getty 17/27 NURI SAHIN: Ein echtes BVB-Urgestein. In Lüdenscheid geboren, ging er 2001 mit 12 Jahren zum BVB und gab als jüngster Profi der Geschichte sein BL-Debüt für Dortmund. Nach einer Leihe zu Feyenoord kehrte er 2008 zu Dortmund zurück… © getty 18/27 … und war überragender Mittelfeldregisseur beim Meistertitel 2011. Er unterschrieb von großen Träumen getrieben für sechs Jahre bei Real Madrid. © getty 19/27 Nach nur vier Liga-Spielen wurde er zu Liverpool verliehen und als er dort ebenfalls nicht Fuß fassen konnte, kehrte er im Januar 2013 zum BVB zurück. Zur prägende Figur von 2011 wurde er aber nicht mehr. © getty 20/27 Nach eineinhalb guten Spielzeiten prägten Verletzungen sein zweites Stelldichein beim BVB. Sahin machte zwischen 2014/15 und 2018/19 (Wechsel zu Werder Bremen) nur noch 55 Spiele in Schwarz-Gelb. © getty 21/27 SHINJI KAGAWA: Ebenso wie bei Sahin geriet seine zweite Hochzeit mit dem BVB zu einem Missverständnis. Kagawa kam 2010 für 350.000 Euro aus Japan und war auf Anhieb Leistungsträger und eine der großen Überraschungen in der Meistermannschaft von 2011. © getty 22/27 In 71 Spielen war Kagawa an 41 Toren direkt beteiligt. Das weckte Begehrlichkeiten bei Manchester United, wohin Kagawa 2012 für 16 Millionen Euro wechselte, aber dort nie glücklich wurde. © getty 23/27 Nach seiner Rückkehr machte Kagawa nur noch 64 Prozent aller möglichen Pflichtspiele (vorher 79 Prozent). Auch seine Torbeteiligungen gingen zurück. Unter Favre spielte Kagawa keine Rolle mehr und befindet sich auf Vereinssuche. © getty 24/27 MARIO GÖTZE: Das "Jahrhunderttalent" sprühte nach seinem Sprung zu den BVB-Profis 2010 vor Spielwitz, Ideen und Torgefahr. "Er war einfach unglaublich", sagte Förderer Klopp: "Er ist der Beste, den ich je trainiert habe." © getty 25/27 Und doch brach Götze Klopp und den BVB-Fans im April 2013 das Herz. Denn da wurde der Wechsel des Musterschülers zum FC Bayern bekannt – kurz vor dem CL-Halbfinale des BVB gegen Real Madrid. Fan-Plakate wie "Judas" oder "Gotz€" folgten. © getty 26/27 Nach drei Jahren beim FCB, in denen Götze zwar statistisch gesehen gut spielte, aber nie richtig glücklich wurde, kehrte er als Persona non Grata zum BVB zurück. Eine schlimme Stoffwechsel-Erkrankung warf ihn zurück, die Leistungen stimmten nicht. © getty 27/27 Doch er kam zurück und zeigte in der abgelaufenen Saison viele Facetten des "alten" Götze. 14 seiner 26 Torbeteiligungen seit seiner Rückkehr gelangen Götze 2018/19. Gut möglich, dass sich diese Rückholaktion für den BVB noch als Coup herausstellt.

Zagadous Patzer versinnbildlichte Dortmunds defensive Naivität

Dabei war Zagadou in der abgelaufenen Spielzeit statistisch gesehen Dortmunds bester Abwehrspieler. Mit einer Zweikampfquote von 67 Prozent gewonnener Duelle liegt er weit vor Manuel Akanji, dem nächsten Innenverteidiger in dieser Liste (56 Prozent). Auch in der Luft war kein Borusse besser als der 20-Jährige (74,7 Prozent), Akanji kann hier nur eine Quote von 58,2 Prozent vorweisen.

Auch Mats Hummels, in wenigen Tagen Zagadous neuer Teamkollege, reicht im Luftzweikampf mit 68,4 Prozent nicht an die Werte des Franzosen heran. Dass die Dortmunder bei Hummels aber die Chance am Schopfe ergriffen und einen gestandenen Mann für die Abwehrzentrale verpflichteten, hat gewissermaßen auch mit Zagadou zu tun.

Dessen grober Patzer in München versinnbildlichte nämlich die defensive Anfälligkeit, Naivität und die zahlreichen individuellen Fehler, die zu Gegentoren führten und der Borussia im Kampf um die Meisterschale das Genick brachen. Es überrascht daher nicht, wenn der kicker behauptet, Zagadous Standing bei Favre habe gelitten.

Zagadou beim BVB: Eine Achterbahnfahrt

Dass einem in einer Top-Liga unbedarften Spieler wie Zagadou, physisch ein Schrank wie Bayerns Niklas Süle und technisch ähnlich begabt, in seiner Entwicklung Fehler zugestanden werden müssen, weiß natürlich auch Favre. Zumal man, wenn man auf das große Ganze blickt, Zagadou zugutehalten muss, dass seine bisherigen zwei Spielzeiten beim BVB einer Achterbahnfahrt glichen.

Deren Verlauf ist schnell erzählt: Zagadou kam nach seinem Wechsel zu den Westfalen unter Peter Bosz anfangs aushilfsmäßig als Linksverteidiger zum Zug, dann immer seltener und unter Peter Stöger auch verletzungsbedingt gar nicht mehr. Beim erfolgreichen Saisonstart im Vorjahr unter Favre dauerte es bis zum 5. Spieltag, ehe das Verletzungspech Zagadou wieder in die Startelf spülte - und er in einem überzeugenden Team überzeugend spielte. Es folgte eine weitere Verletzung, daraufhin die nächsten Spielanteile, doch nach der Bayern-Partie war der Ofen wieder aus.

All dies sind wertvolle Erfahrungen für ein vielversprechendes Talent, das Zagadou zweifelsohne ist. Nicht nur in direkten Duellen, sondern auch in Sachen Ruhe am Ball und in der Spieleröffnung unterstrich er immer wieder sein Potential. Jedoch handelt es sich hier um einen blutjungen Spieler, der sich nicht nur an ein neues sportliches, sondern auch privates Umfeld gewöhnen und mit einer Sprachbarriere klarkommen musste.

© getty

Zorc: BVB hat Überangebot an Abwehrspielern

Es wäre daher unsinnig, würde der BVB über einen Verkauf des Franzosen nachdenken. In diesen Tagen sind Spekulationen aufgekommen, der FC Arsenal werfe nach Informationen der französischen Fußball-Zeitschrift France Football ein Auge auf den bis 2022 gebundenen Zagadou. Allerdings wisse man bei den Gunners, dass ein permanenter Wechsel des Dortmunders das eigene Transferbudget sprengen könnte.

"Uns ist bewusst, dass wir ein Überangebot an Abwehrspielern haben", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc kürzlich den Ruhr Nachrichten und betonte, momentan sei "alles ruhig" auf dem Transfermarkt.

Genau deshalb steht derzeit auch fest, dass durch die Hummels-Rückkehr und den noch nicht offiziell verkündeten Transfer von Barcelona-Talent Mateu Morey satte 13 Verteidiger beim BVB unter Vertrag stehen werden. Es wird sich auf Abgabenseite also einiges tun müssen, um dieses Wirrwarr zu entflechten.

Zagadou und Diallo Verkaufskandidaten?

Zagadou soll wie Abdou Diallo, erst im Vorjahr für stolze 28 Millionen Euro aus Mainz gekommen, Informationen des kicker zufolge möglicher Verkaufskandidat sein. Klar ist, dass sich beide fürs Erste hintenanstellen müssten, da neben Hummels der bereits in der Vorsaison als Ersatzkapitän aufgetretene Akanji als gesetzt gilt.

Im Falle von Zagadou wäre dieser Umstand weder etwas Neues, noch bedenklich. So ging es für ihn schließlich bislang in jede Saison in schwarzgelb. Man möchte nicht unken, doch in beider dieser Spielzeiten plagten die Borussia beinahe durchgehend Verletzungsprobleme im Abwehrbereich, sodass Zagadou auch im kommenden Jahr sicherlich auf seine Einsätze käme. Schließlich hat er unter Favre zweifelsohne noch einmal einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Regelmäßige Spielpraxis und das Gefühl, dauerhaft wichtig zu sein, wären zum jetzigen Zeitpunkt für seine Entwicklung allerdings der Idealfall. Der wird in Dortmund wie für ihn gehabt weiterhin nicht eintreten. Ein Leihgeschäft, bei dem diese Faktoren dagegen gegeben wären, könnte für Dortmund womöglich eher eine Option darstellen.

Egal, wie es kommen mag: Einen ganz "normalen", geradlinigen Saisonverlauf würde Zagadou wohl am ehesten für sich unterschreiben.

Transfers der letzten 20 Jahre: Bei diesen Klubs bediente sich der BVB am häufigsten © getty 1/15 Kehrt Mats Hummels tatsächlich zurück nach Dortmund? Fakt ist: In den vergangenen 20 Jahren sind drei Spieler vom FC Bayern zum BVB gewechselt. © getty 2/15 Es handelt sich dabei um Hummels (2008), Mario Götze und Sebastian Rode. Bei welchen Klubs hat sich der BVB seit der Saison 1999/2000 – also in den vergangenen 20 Jahren - am häufigsten bedient? Ein Überblick… © getty 3/15 Rot Weiss Ahlen (3 Spieler): Bernd Maier, Marcel Höttecke, Kevin Großkreutz. © getty 4/15 Karlsruher SC (3 Spieler): Giovanni Federico, Tamas Hajnal, Antonio da Silva. © getty 5/15 TSV 1860 München (3 Spieler): Sven Bender, Moritz Leitner, Julian Weigl. © getty 6/15 VfL Wolfsburg (3 Spieler): Sead Kapetanovic, Diego Klimowicz, Andre Schürrle. © getty 7/15 Stade Rennes (3 Spieler): Alex Frei, Damien Le Tallec, Ousmane Dembele. © getty 8/15 FC Basel (3 Spieler): Philipp Degen, Mladen Petric, Manuel Akanji. © getty 9/15 FC Barcelona (3 Spieler): Marc Bartra, Sergio Gomez, Paco Alcacer © getty 10/15 Real Madrid (3 Spieler): Flavio Conceicao, Nuri Sahin, Achraf Hakimi. © getty 11/15 Borussia Mönchengladbach (3 Spieler): Marco Reus, Mahmoud Dahoud, Thorgan Hazard. © getty 12/15 Bayer Leverkusen (3 Spieler): Gonzalo Castro, Ömer Toprak, Julian Brandt. © getty 13/15 SC Freiburg (4 Spieler): Matthias Ginter, Roman Bürki, Maximilian Philipp, Sebastian Kehl. © getty 14/15 FSV Mainz 05 (4 Spieler): Neven Subotic, Markus Feulner, Ju-ho Park, Abdou Diallo. © getty 15/15 Werder Bremen (5 Spieler): Torsten Frings, Nelson Valdez, Patrick Owomoyela, Sokratis, Thomas Delaney.

Dan-Axel Zagadou: Seine BVB-Bilanz in der Saison 2018/19