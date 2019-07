BVB-Trainingsauftakt in die neue Saison: Die Medikation geändert

Borussia Dortmund stand im Vorjahr zu zwei Drittel der Spielzeit an der Tabellenspitze, hat ziemlich zügig nach Saisonschluss über 100 Millionen Euro in vier Nationalspieler investiert und davon gesprochen, deutscher Meister 2020 werden zu wollen. Eine überraschende Abkehr von der jahrelang praktizierten und teils bis auf die Spitze getriebenen Understatement-Politik.

"Es nervt nicht, es ist nur kindisch", sagte Paul Breitner im August 2012, als er beim FC Bayern noch etwas zu sagen hatte. Borussia Dortmund ging Breitners Herzensklub, für den er damals als Berater tätig war, bereits zwei Jahre lang gehörig auf den Senkel. Zwei Meisterschaften und ein Pokalsieg gingen zu jener Zeit souverän an den BVB, doch die Schwarzgelben taten ständig so, als wäre überhaupt nichts passiert.

Die Borussia verlegte sich in diesen Jahren im öffentlichen Diskurs auf ein Understatement, das teils auf die Spitze getrieben wurde - und nicht nur für Breitner schwer zu ertragen war. Immer schön nach dem Motto: Wir, der Favorit? Nö, die Bayern haben doch viel mehr Geld. Und Ende der Diskussion.

Freilich hatte der BVB in der Anfangszeit der Ära Jürgen Klopp kaum einen triftigen Grund, um diesen überraschend erfolgreichen Weg der permanenten Tiefstapelei zu verlassen. Doch mit den Erfolgen, 2013 schaffte man den Sprung ins Champions-League-Finale (und verlor, genau, gegen die Bayern...), wuchs die (inter-)nationale Reputation und der gesamte Klub zu einem sportlichen wie finanziellen Schwergewicht heran.

Transfers der letzten 20 Jahre: Bei diesen Klubs bediente sich der BVB am häufigsten © getty 1/15 Kehrt Mats Hummels tatsächlich zurück nach Dortmund? Fakt ist: In den vergangenen 20 Jahren sind drei Spieler vom FC Bayern zum BVB gewechselt. © getty 2/15 Es handelt sich dabei um Hummels (2008), Mario Götze und Sebastian Rode. Bei welchen Klubs hat sich der BVB seit der Saison 1999/2000 – also in den vergangenen 20 Jahren - am häufigsten bedient? Ein Überblick… © getty 3/15 Rot Weiss Ahlen (3 Spieler): Bernd Maier, Marcel Höttecke, Kevin Großkreutz. © getty 4/15 Karlsruher SC (3 Spieler): Giovanni Federico, Tamas Hajnal, Antonio da Silva. © getty 5/15 TSV 1860 München (3 Spieler): Sven Bender, Moritz Leitner, Julian Weigl. © getty 6/15 VfL Wolfsburg (3 Spieler): Sead Kapetanovic, Diego Klimowicz, Andre Schürrle. © getty 7/15 Stade Rennes (3 Spieler): Alex Frei, Damien Le Tallec, Ousmane Dembele. © getty 8/15 FC Basel (3 Spieler): Philipp Degen, Mladen Petric, Manuel Akanji. © getty 9/15 FC Barcelona (3 Spieler): Marc Bartra, Sergio Gomez, Paco Alcacer © getty 10/15 Real Madrid (3 Spieler): Flavio Conceicao, Nuri Sahin, Achraf Hakimi. © getty 11/15 Borussia Mönchengladbach (3 Spieler): Marco Reus, Mahmoud Dahoud, Thorgan Hazard. © getty 12/15 Bayer Leverkusen (3 Spieler): Gonzalo Castro, Ömer Toprak, Julian Brandt. © getty 13/15 SC Freiburg (4 Spieler): Matthias Ginter, Roman Bürki, Maximilian Philipp, Sebastian Kehl. © getty 14/15 FSV Mainz 05 (4 Spieler): Neven Subotic, Markus Feulner, Ju-ho Park, Abdou Diallo. © getty 15/15 Werder Bremen (5 Spieler): Torsten Frings, Nelson Valdez, Patrick Owomoyela, Sokratis, Thomas Delaney.

Wer außer der BVB soll Bayern-Herausforderer sein?

Zweiter Leuchtturm des deutschen Fußballs wolle man dauerhaft werden, zu so viel Abteilung Attacke ließ sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in seiner westfälischen Unbeirrbarkeit immerhin hinreißen. Die Erfolge verstetigten sich jedoch mit den Jahren, sechs Saisons in Folge zog Dortmund in ein Finale ein.

Die gestiegenen Umsätze ließen die Budgets im Vergleich zu den Vorjahren explodieren und so steht es schon seit Jahren schwarz auf weiß, dass neben dem FC Bayern eben der BVB am meisten Geld in seine Mannschaft steckt. Wer also sonst außer der Borussia soll der legitime Herausforderer des Rekordmeisters im Kampf um die Schale sein?

Selbst im Sommer 2018, nachdem der BVB ein in vielerlei Hinsicht desaströses Jahr hinter sich hatte und dieses trotzdem mit Bundesligaplatz vier abschloss, wäre es berechtigt gewesen, diese Frage zu stellen. Dass der neu aufgestellte BVB in der vergangenen Saison dann tatsächlich aus dem Stand wieder zu alter Dominanz zurückfand und die Meisterschaft im Endspurt letztlich aus eigenem Verschulden in den Sand setzte, war natürlich kein Automatismus. Aber es war ein tabellarisches Spiegelbild der seit Jahren beinahe zementierten Einnahmen-Rangliste innerhalb der Bundesliga.

Watzke will die BVB Kommunikationsstrategie akzentuieren

"Es gibt keine andere zweite Kraft im deutschen Fußball als uns. Wir haben im gesamten Jahrzehnt nur 2018 am letzten Spieltag nicht mehr um einen Titel gekämpft," resümierte Watzke nun nach Saisonende und folgerte daraus: "Wir wollen den nächsten Evolutionsschritt machen. Ich habe mich entschieden, dass wir die Kommunikationsstrategie etwas mehr akzentuieren. Wir werden noch ambitionierter auftreten. Vielleicht muss auch ich wieder ein bisschen aggressiver sein."

Dortmunds Boss möchte, dass durch diese Änderung der jahrelang sich selbst verschriebenen Medikation "auch ein bisschen der Druck auf alle Beteiligten erhöht" wird - "natürlich, ohne in Wahnsinn zu verfallen". Und Watzke wurde noch konkreter, was die Abkehr von der bisherigen Linie, gerade zu diesem Zeitpunkt zwischen zwei Spielzeiten, noch einmal verdeutlicht: "Wir werden in die Spielzeit mit der Maßgabe gehen, dass wir ohne Wenn und Aber um die deutsche Meisterschaft spielen wollen", sagte er den Ruhr Nachrichten.

Der Paradigmenwechsel hat vor allem mit den Erfahrungen der vergangenen Saison zu tun. Lange Zeit hatte Tabellenführer Dortmund wieder abgewiegelt, bis sich die Balken bogen. Zunächst angesichts des schnellen, plötzlichen Erfolgs zu Saisonbeginn die richtige Taktik. Watzke moniert nun jedoch zu Recht, dass er die Titelambitionen "vielleicht nach dem Leipzig-Sieg Mitte Januar offensiver formulieren" hätte sollen - "aber davon hätten auch alle überzeugt sein müssen".

Neue Strategie bedeutet neuen Druck nach außen

Mit "alle" dürfte hier vor allem Dauer-Zauderer Lucien Favre gemeint sein, der zu diesem Zeitpunkt wohl weiterhin keinen Grund sah, von seiner Von-Spiel-zu-Spiel-Philosophie abzurücken. Ein weiterer Knackpunkt dürfte gewesen sein, dass man es vermeiden wollte, den Druck auf die junge, unerfahrene Mannschaft zu frühzeitig zu erhöhen.

Denn als man sich Mitte März, nach einer 1:2-Pleite beim abstiegsbedrohten FC Augsburg, schließlich doch entschied, die intern längst verabschiedete Marschroute auch nach außen zu kommunizieren (Michael Zorc: "Wenn ich am 24. Spieltag Erster bin, kann ich ja nicht zufrieden sein, wenn ich Vierter werde."), passierte unter dem Strich genau das: Das Team scheiterte im Schlussspurt an den Drucksituationen und verlor die am Ende entscheidenden drei Punkte ausgerechnet gegen eine zuvor leblos auftretende Mannschaft des Rivalen Schalke 04.

Die neue Strategie bedeutet somit vor allem, mit einem neuen Druck in der Öffentlichkeit umzugehen, mit dem man sich ab der nächsten Saison vom Fleck weg konfrontiert sehen wird. Denn im Verein selbst wird die Zielsetzung Meisterschaft ja in erster Linie von den ambitionierten Spielern selbst verfolgt.

BVB-Rückkehrer: Nur ein Hummels-Vorgänger überzeugte restlos © imago 1/27 Mats Hummels kehrt nach drei Jahren zum BVB zurück. Die große Frage: Kann er noch einmal an seine vorherigen Leistungen in Dortmund anknüpfen? Vor Hummels holte der BVB acht Spieler zurück. Restlos überzeugen konnte nur einer und der wurde zum Verräter. © imago 2/27 SIEGFRIED HELD: Einer der besten Fußballer in der Geschichte des BVB. Bildete nach seinem Wechsel 1965 von Offenbach nach Dortmund mit Lothar Emmerich eines der gefürchtetsten Angriffs-Duos ("Terrible Twins") der Liga. © imago 3/27 Erzielte beim Europacup-Sieg 1966 das 1:0 gegen Liverpool und assistierte beim 2:1. "Das war sicher der Höhepunkt meiner Karriere", sagte er später. 1971 verließ er den BVB, kehrte 1977 für drei Jahre im hohen Fußballer-Alter noch einmal zurück. © getty 4/27 Held war auch wegen seines fortgeschrittenen Alters nicht mehr der Torjäger, der er noch in seiner ersten Zeit beim BVB gewesen war. Zu seinen 41 Toren kamen nur noch drei Treffer für die Schwarz-Gelben hinzu. Dennoch hat er absoluten Legendenstatus. © imago 5/27 ERDAL KESER: Kam 1980 zum BVB. Machte besonders in seiner dritten Spielzeit mit 12 Toren in 38 Spielen auf sich aufmerksam. Wechselte nach vier Jahren in Dortmund auf Leihbasis zu Galatasaray und kehrte 1986 noch einmal für eine Spielzeit zurück. © getty 6/27 An seine besten Zeiten beim BVB kam er trotz seiner 5 Treffer in 26 Spielen nicht mehr ran. Nach zwei Jahren bei Sariyer kehrte er zu Galatasaray zurück und beendete dort 1995 seine Karriere. Heute ist er Leiter des Europa-Büros des türkischen Verbandes. © imago 7/27 JÜRGEN WEGMAN: Spielte erstmals von 1984 bis 1986 für den BVB und rettete Dortmund mit einem Last-Minute-Treffer gegen Fortuna Köln vor dem Abstieg. Wegmann ging anschließend als "Judas" verschrien zu Schalke 04 und zum FC Bayern. © imago 8/27 1989 kehrte er für 4 Jahre zum BVB zurück. Zwei Spielzeiten war er Stammspieler und überzeugte durchaus. In den letzten beiden Saisons stand er verletzungsbedingt nur jeweils einmal auf dem Platz. Der BVB verewigte ihn dennoch auf dem BVB Walk of Fame. © imago 9/27 ANDREAS MÖLLER: Kam 1987 nach dem Bruch mit Eintracht Frankfurt zum BVB und wurde dort zum Nationalspieler. Nach dem Pokalsieg 1989 versprach er den Fans zu bleiben, ging aber nach dem WM-Triumph 1990 zurück zur Eintracht. © getty 10/27 1993 gewann Möller in den Diensten von Juve den UEFA-Cup – im Finale gegen den BVB. Nach der WM 1994 kehrte er als Mischung aus Weltstar und Persona non grata zum BVB zurück und wurde unter Hitzfeld absoluter Leistungsträger. © getty 11/27 Als verehrter Schlüsselspieler gewann er zwei Meisterschaften und die CL. 2000 ernannte ihn das Vereinsmagazin zum „Borussen der Saison“ und schrieb: "Die Spielkultur bei Borussia Dortmund trägt seinen Namen." Die Rückholaktion war ein voller Erfolg. © getty 12/27 Doch Möllers Vertrag lief aus, der BVB zögerte mit einer Verlängerung wegen seines Alters (32) und der hohen Kosten. Es kam zu einem der spektakulärsten Bundesligatransfers: Möller wechselte völlig überrschend zu Schalke. Bis heute ein Transfer-Sakrileg. © getty 13/27 JÖRG HEINRICH: Kam erst mit 24 in die Bundesliga und sagte in der Winterpause 1995/96 den Bayern ab und ging zum BVB. "Arbeiter passen eben in den Ruhrpott", sagte er im Interview mit SPOX und sprach von einer "absolut richtigen Entscheidung". © getty 14/27 Heinrich wurde mit dem BVB Meister, 1997 Champions-League-Sieger und ganz nebenbei Nationalspieler. 1998 klopfte Florenz an und machte den Rechts- und Linksverteidiger zum mit Abstand teuersten deutschen Spieler (25 Mio. D-Mark). © getty 15/27 Nur zwei Jahre später kehrte er zurück. Der AC hatte sich finanziell brachial übernommen und beim BVB erinnerte sich der neue Trainer Matthias Sammer an Heinrichs Fähigkeiten, die er zumindest phasenweise zeigte. Er wurde 2002 erneut Meister. © getty 16/27 2003 folgte eine Formkrise und eine Knieverletzung. Der BVB sah von einer Vertragsverlängerung ab. Heinrich absolvierte 141 Spiele für Dortmund und machte dabei 18 Tore. © getty 17/27 NURI SAHIN: Ein echtes BVB-Urgestein. In Lüdenscheid geboren, ging er 2001 mit 12 Jahren zum BVB und gab als jüngster Profi der Geschichte sein BL-Debüt für Dortmund. Nach einer Leihe zu Feyenoord kehrte er 2008 zu Dortmund zurück… © getty 18/27 … und war überragender Mittelfeldregisseur beim Meistertitel 2011. Er unterschrieb von großen Träumen getrieben für sechs Jahre bei Real Madrid. © getty 19/27 Nach nur vier Liga-Spielen wurde er zu Liverpool verliehen und als er dort ebenfalls nicht Fuß fassen konnte, kehrte er im Januar 2013 zum BVB zurück. Zur prägende Figur von 2011 wurde er aber nicht mehr. © getty 20/27 Nach eineinhalb guten Spielzeiten prägten Verletzungen sein zweites Stelldichein beim BVB. Sahin machte zwischen 2014/15 und 2018/19 (Wechsel zu Werder Bremen) nur noch 55 Spiele in Schwarz-Gelb. © getty 21/27 SHINJI KAGAWA: Ebenso wie bei Sahin geriet seine zweite Hochzeit mit dem BVB zu einem Missverständnis. Kagawa kam 2010 für 350.000 Euro aus Japan und war auf Anhieb Leistungsträger und eine der großen Überraschungen in der Meistermannschaft von 2011. © getty 22/27 In 71 Spielen war Kagawa an 41 Toren direkt beteiligt. Das weckte Begehrlichkeiten bei Manchester United, wohin Kagawa 2012 für 16 Millionen Euro wechselte, aber dort nie glücklich wurde. © getty 23/27 Nach seiner Rückkehr machte Kagawa nur noch 64 Prozent aller möglichen Pflichtspiele (vorher 79 Prozent). Auch seine Torbeteiligungen gingen zurück. Unter Favre spielte Kagawa keine Rolle mehr und befindet sich auf Vereinssuche. © getty 24/27 MARIO GÖTZE: Das "Jahrhunderttalent" sprühte nach seinem Sprung zu den BVB-Profis 2010 vor Spielwitz, Ideen und Torgefahr. "Er war einfach unglaublich", sagte Förderer Klopp: "Er ist der Beste, den ich je trainiert habe." © getty 25/27 Und doch brach Götze Klopp und den BVB-Fans im April 2013 das Herz. Denn da wurde der Wechsel des Musterschülers zum FC Bayern bekannt – kurz vor dem CL-Halbfinale des BVB gegen Real Madrid. Fan-Plakate wie "Judas" oder "Gotz€" folgten. © getty 26/27 Nach drei Jahren beim FCB, in denen Götze zwar statistisch gesehen gut spielte, aber nie richtig glücklich wurde, kehrte er als Persona non Grata zum BVB zurück. Eine schlimme Stoffwechsel-Erkrankung warf ihn zurück, die Leistungen stimmten nicht. © getty 27/27 Doch er kam zurück und zeigte in der abgelaufenen Saison viele Facetten des "alten" Götze. 14 seiner 26 Torbeteiligungen seit seiner Rückkehr gelangen Götze 2018/19. Gut möglich, dass sich diese Rückholaktion für den BVB noch als Coup herausstellt.

BVB-Boss forsch: "Wann, wenn nicht jetzt?"

"In den nächsten zwei, drei Jahren muss es jetzt dann aber auch mal klappen", sagte etwa der weiterhin meisterschaftslose Kapitän Marco Reus. Welches nationale Ziel sollte man als Profi des BVB denn sonst verfolgen?

Dass Watzke nun ein "Wir wollen Meister werden!" via Bild in die Welt posaunt, hängt dazu noch mit der berechtigten Frage zusammen, die er direkt hinterher schob: "Wann, wenn nicht jetzt?" Nicht nur beim BVB wissen sie schließlich spätestens seit der Vorsaison, dass der im Umbruch befindliche FC Bayern derzeit am ehesten zu knacken ist.

Die neuen forschen Worte aus Dortmund sowie die kostspieligen und schnell nach Saisonschluss verkündeten Transfers der vier Nationalspieler Thorgan Hazard, Nico Schulz, Julian Brandt und Mats Hummels unterstreichen die Maßgabe, die Watzke schon 2015 ausgab: "Wir wollen da sein, wenn die Bayern mal schwächeln."

