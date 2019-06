BVB, News und Gerüchte: Skurrile Aktion beschert Cottbus Test gegen Borussia Dortmund

Dank einer skurrilen Aktion trägt Borussia Dortmund im September ein Freundschaftsspiel bei Energie Cottbus aus. Mit dabei ist dann womöglich Mats Hummels: Berichten zufolge plant der BVB eine Rückholaktion. News und Gerüchte zu Borussia Dortmund im Überblick.



BVB testet im September bei Energie Cottbus

Borussia Dortmund wird während der ersten Länderspielpause der kommenden Saison (4. bis 10. September) ein Freundschaftsspiel bei Energie Cottbus austragen. Das Zustandekommen dieser Partie ist durchaus skurril.

Seit einigen Wochen verkauft der finanziell angeschlagene Drittliga-Absteiger Cottbus Tickets für ein imaginäres Spiel im Stadion der Freundschaft. Angelehnt an das Gründungsjahr kosten sie 19,66 Euro. "Trotz der weitreichend zugesicherten Unterstützung unserer langjährigen und treuen Sponsoren ist die finanzielle Situation des FC Energie äußerst schwierig", hieß es in einer Pressemitteilung. Deshalb seien die Ticketeinnahmen existenziell.

Nachdem Dortmund von der Aktion erfahren hatte, bat sich der Klub als Testspielgegner an. Die Einnahmen werden zur Gänze Cottbus zu Gute kommen.

Dortmund plant offenbar Rückkehr von Mats Hummels

Am späten Freitagabend vermeldeten Bild und Sport Bild, dass Borussia Dortmund an einer Rückholaktion von Mats Hummels interessiert sei. Der 30-jährige Innenverteidiger war im Sommer 2016 vom BVB zum FCB gewechselt. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2021. Am Samstag reagierte der BVB - und gab sich bedeckt.

