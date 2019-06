BVB, News und Gerüchte: Weder Angebote noch Freigabe für Julian Weigl?

Borussia Dortmunds Julian Weigl könnte wohl doch bleiben. Raphael Guerreiro derweil soll verkauft werden, Dan-Axel Zagadou sucht wohl ebenfalls einen Abnehmer. Shinji Kagawa hat ein Ziel gefunden, sucht aber noch weiter. Und der BVB bedient sich beim FC Bayern. Hier gibt's alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB, Gerücht: Weder Angebote noch Freigabe für Julian Weigl?

Borussia Dortmunds Julian Weigl könnte auch im Sommer 2019 einen Transfer verpassen. Das berichtet der kicker. Demnach soll der Klub nicht bereit sein, den Mittelfeldspieler abzugeben. Die Verantwortlichen wollen den Kader wohl bestmöglich für den angepeilten Meisterschaftskampf aufstellen und Weigl entsprechend halten.

Der 23-Jährige wollte allerdings schon im Winter 18/19 den BVB verlassen. Damals wurde ihm eine Freigabe verweigert - nun scheint ihn das gleiche Schicksal erneut zu ereilen. Zumal es aber bislang laut kicker auch keine Angebote geben soll. Am Mittwoch hatte die SportBild bereits vermeldet, dass Paris Saint-Germain sein Interesse zurückgestellt habe.

Während die SportBild allerdings davon sprach, dass es weitere Interessenten aus "allen Top-Ligen" gäbe, berichtet der kicker, dass kein einziges Angebot vorliegt. Für Weigl eine unbefriedigenden Situation, dürfte auch seine Ausweichrolle in der Innenverteidigung nach dem Wechsel von Mats Hummels besetzt sein.

Die Einsätze von Julian Weigl für Borussia Dortmund 18/19

Wettbewerb Einsätze Minuten Bundesliga 18 1.454 Champions League 4 289 DFB-Pokal 2 240 Regionalliga West 1 90

BVB, Gerücht: Muss Raphael Guerreiro auf Neymar-Transfer warten?

Borussia Dortmunds Raphael Guerreiro soll weiterhin bei Paris Saint-Germain und Ex-Trainer Thomas Tuchel auf dem Zettel stehen. Der Portugiese muss sich aber wohl vorerst in Geduld üben. Wie der kicker berichtet, hat PSG derzeit nicht den finanziellen Spielraum, um den Transfer des 25-Jährigen in Angriff zu nehmen.

Vielmehr werden in Paris wohl erst Abgänge benötigt, um anschließend aktiv zu werden. Unter anderem der mögliche Verkauf von Neymar könnte einige finanzielle Ressourcen bei den Franzosen freilegen. Dann könnte Guerreiro zum Thema werden.

Laut katalanischen Medien ist der enorm flexibel einsetzbare Guerreiro allerdings auch ein Thema beim FC Barcelona. Dort wird nach wie vor eine Alternative zu Jordi Alba gesucht. Eine Verlängerung derweil beim BVB soll trotz Vertrag bis 2020 von beiden Parteien nicht angestrebt werden.

BVB: Gerüchte über Zu- und Abgänge im Sommer © getty 1/21 Der BVB ist den vielzitierten "Umbruch Teil zwei" aggressiv angegangen und hat bereits vier hochkarätige Neuzugänge vorgestellt. War es das jetzt? Oder stoßen noch weitere Spieler zum BVB? Und wer muss noch gehen? SPOX gibt einen Überblick der Gerüchte. © getty 2/21 Über 100 Millionen Euro hat der BVB bereits investiert. Für Aufsehen sorgte besonders die Rückkehr von Mats Hummels, doch auch die Transfers von Nico Schulz, Thorgan Hazard und Julian Brandt können sich sehen lassen. © getty 3/21 Durch die aggressive Transferpolitik und die Rückkehr von zahlreichen Leihspielern stehen aktuell zu viele Spieler im BVB-Kader. "Auf der Abgabenseite wird allerdings sicher noch etwas passieren", stellte Sportdirektor Zorc klar. © getty 4/21 Neben Christian Pulisic steht jedoch aktuell lediglich Alexander Isak als Abgang fest. Der Schwede kehrt nicht von seiner erfolgreichen Leihe zu Willem II zurück, sondern wechselt für 6,5 Millionen Euro zu Real Sociedad nach Spanien. Wer könnte folgen? © getty 5/21 MAXIMILIAN PHILIPP: Wie der kicker berichtet, sind die Verhandlungen zwischen dem BVB und dem VfL Wolfsburg bereits auf einem guten Weg. Demnach stehe der Transfer kurz vor dem Abschluss. Als Ablösesumme werden knapp 20 Mio. Euro gehandelt. © getty 6/21 DAN-AXEL ZAGADOU: Spätestens seit dem Hummels-Transfer verfügt der BVB über zu viele Innenverteidiger. Gehen könnte der 20-jährige Zagadou. Laut France Football ist Arsenal interessiert. © getty 7/21 ÖMER TOPRAK: Auch Toprak gilt als Streichkandidat in der Innenverteidigung. Bereits vor der Hummels-Verpflichtung berichtete die Sport Bild, dass er verkauft werden solle. Besiktas Istanbul hat dem Blatt zufolge eine erste Anfrage für Toprak eingereicht. © getty 8/21 Toprak selbst denkt jedoch noch nicht an Abschied und will sich dem Konkurrenzkampf stellen. "Hummels ist ein Weltklassespieler, aber ich will um meine Chance kämpfen", sagte er dem kicker. Dass er das kann, habe er "oft genug bewiesen". © getty 9/21 RAPHAEL GUERREIRO: Der 25-Jährige wird seinen bis 2020 laufenden Vertrag offenbar nicht verlängern und müsste also verkauft werden, um noch Geld einzunehmen. Zorc meinte dazu lediglich: "Das ist momentan eine ungeklärte Situation." © getty 10/21 Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, ist der FC Barcelona stark an einer Verpflichtung Guerreiros interessiert. Bereits 2016 soll es Kontakt zwischen dem Spieler und Barca gegeben haben, damals ging er aber zum BVB. © getty 11/21 Die Estadio Deportivo legte kürzlich nach und brachte auch den FC Sevilla mit dem Portugiesen in Verbindung. Dort soll er dem Ex-Schalker Escudero in der Linksverteidigung Konkurrenz machen. © getty 12/21 ANDRE SCHÜRRLE: "Mir fällt spontan keiner ein, der eine Option für uns wäre", hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke über die verliehenen Spieler der Dortmunder kürzlich gesagt - damit hat auch Schürrle keine Zukunft beim BVB. © getty 13/21 Schürrle selbst trainiert intensiv individuell, um sich für einen neuen Klub fit zu machen. Jüngstes Gerücht: Lazio Rom soll nicht abgeneigt sein. © getty 14/21 JULIAN WEIGL: Der Mittelfeldspieler, der bei der Borussia noch bis 2021 unter Vertrag steht, ist unter anderem im Visier von Paris Saint-Germain. PSG-Coach Thomas Tuchel bestätigte sein grundsätzliches Interesse. © getty 15/21 Nun stellte Michael Zorc aber klar, dass ein Abgang Weigls nicht zur Debatte steht. "Julian hat einen langfristigen Vertrag bei uns, und wir haben überhaupt keine Intention, irgendetwas daran zu ändern", sagte der BVB-Sportdirektor der "WAZ". © getty 16/21 Nach der Hummels-Verpflichtung wird der Platz für Weigl, der weite Teile der Rückrunde als Innenverteidiger agiert und überzeugt hatte, in der Startelf jedoch nicht größer. Gut möglich, dass er nun umso mehr einen Wechsel forciert. © getty 17/21 MAHMOUD DAHOUD: Auch bei Dahoud gab es Spekulationen um einen möglichen Abschied. Laut "kicker" plant die Borussia aber auch in der kommenden Saison mit dem 23-Jährigen. © getty 18/21 Als sicher gelten hingegen die Abgänge von SEBASTIAN RODE und SHINJI KAGAWA. Während der Wechsel von Rode zu Frankfurt kurz vor dem Abschluss stehen soll (5 Mio.), ist noch unklar, wo es für Kagawa hingeht. Fest steht aber Kagawas Abschied. © getty 19/21 Trotz der vier hochkarätigen Neuzugänge, kursieren immer noch Gerüchte um weitere Verstärkungen für den BVB - besonders für die Sturmspitze fielen zuletzt Namen wie DUVAN ZAPATA und MARIO MANDZUKIC. © getty 20/21 Beides Personalien, die eher unwahrscheinlich sind. Auch über einen Wechsel von ALASSANE PLEA wurde zuletzt spekuliert. Yahoo France brachte den ehemaligen Nizza-Zögling von Lucien Favre (81 Spiele, 35 Tore) beim BVB ins Spiel. © getty 21/21 "Unsere Planungen für die nächste Saison beziehen Alassane voll mit ein", stellte Gladbachs Sportdirektor Eberl jedoch zuletzt klar. Bei der Borussia besitzt Plea, der bereits im vergangenen Sommer Thema in Dortmund war, einen Vertrag bis 2023.

BVB, Gerücht: Dan-Axel Zagadou auf der Suche nach neuem Klub?

Borussia Dortmunds Dan-Axel Zagadou hat offenbar die Suche nach einem neuen Arbeitgeber begonnen. Das berichtet die Bild. Der Berater des Innenverteidigers soll insbesondere in England nach möglichen Abnehmern suchen. Der FC Arsenal gilt als möglicher Interessent.

Dem Bericht zufolge darf Borussia Dortmund mit einer Ablöse von rund 30 Millionen Euro rechnen. Der erst 20-Jährige Zagadou ist noch bis 2022 gebunden, hat aber nach der Verpflichtung von Mats Hummels an Wichtigkeit eingebüßt. Stete Leistungsschwankungen machten ihn zu einem Unsicherheitsfaktor in der Hintermannschaft des BVB.

BVB, News: Besiktas würde wechselwilligen Shinji Kagawa behalten

Borussia Dortmunds Shinji Kagawa könnte in Istanbul bleiben. Obwohl der Japaner laut diversen Berichten einen Arbeitgeber in Spanien sucht, wäre Besiktas daran interessiert, die BVB-Leihgabe zu halten. "Wir planen mit Kagawa für die neue Saison", sagte Klub-Präsident Fikret Orman bei BeinSports.

Der 30-Jährige war im Januar 2019 in die Süper Lig gewechselt, sollte aber eigentlich zum 30. Juni zurückkehren. Für Besiktas erzielte er in 14 Spielen vier Tore und gab zwei Assists. Aber auch in Istanbul weiß man um die Gedankenspiele Kagawas: "Nur wenn er einen Abnehmer in Spanien finden sollte, gehen wir getrennte Wege."

BVB, News: Athletik-Trainer Johannes Wieber kommt vom FC Bayern

Borussia Dortmund arbeitet auch am Trainerteam für die Zukunft. Wie Sportdirektor Michael Zorc den Ruhrnachrichten bestätigte, konnte Athletik-Trainer Johannes Wieber vom FC Bayern München abgeworben werden. Dort war er für die U23 des Klubs verantwortlich, beim BVB wird der die Nachfolge von Dr. Anke Steffen bei den Profis antreten.

Derweil will der BVB weiter gemeinsame Sache mit den Co-Trainern Manfred Stefes und Edin Terzic machen. Beide sollen, analog zu Cheftrainer Lucien Favre, bis 2021 verlängern. "Das ist ein Thema, das wir jetzt angehen", sagte Zorc.