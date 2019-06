BVB, News und Gerüchte: Julian Brandt freut sich auf neue Größenordnung in Dortmund

Borussia Dortmunds Neuzugang Julian Brandt will sich mit seinem Wechsel weiterentwickeln. Das will auch Andre Schürrle, der Weltmeister von 2014 will den BVB aber verlassen. Wendel ist im Gespräch. Ömer Toprak berichtet von einem schweren Unfall vor einigen Jahren. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Julian Brandt freut sich auf neue Größenordnung in Dortmund

Borussia Dortmunds Neuzugang Julian Brandt freut sich auf die neuen Herausforderungen beim BVB. "Die Qualität ist höher. Die Größenordnung ist noch mal eine andere. Das erkennt man an der Fanszene, aber auch an der internationalen Reichweite", ordnete Brandt im Gespräch mit der WAZ ein.

Für 25 Millionen verließ er Bayer Leverkusen: "Mir fiel es nicht leicht. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt Bock auf was Neues habe. Ich möchte mich neu beweisen. Es kann mir gut tun, neue Herausforderungen zu bewältigen." Eine dieser Herausforderungen ist der größere mediale Druck, das hat Brandt bereits bemerkt: "Als Dortmund in der vergangenen Saison viele Punkte Vorsprung und dann eine Schwächephase hatte, wurde darüber sehr breit diskutiert. Als wir mit Leverkusen Zehnter waren, hatte man nicht den Eindruck, dass es außen Empörung darüber gäbe. Dass es in Dortmund anders ist, kann mich prägen. Persönlich, aber auch spielerisch."

In Dortmund sind auch die Ziele anders gesteckt. Marco Reus rief kürzlich die Meisterschaft aus, was Brandt imponierte: "Marco ist ein Grund, warum ich mich für Dortmund entschieden habe." Derart offensiv wie der Kapitän wolle er seine Ziele aber nicht formulieren, ergänzte Brandt.

BVB: Mögliche Zu- und Abgänge bei Borussia Dortmund © getty 1/22 Wer kommt, wer geht? Auch bei Borussia Dortmund sind die Fans gespannt, was sich in der Sommerpause in Sachen Transfers noch tut. SPOX gibt einen Überblick über den aktuellen Stand. © getty 2/22 NICO SCHULZ (Hoffenheim), THORGAN HAZARD (Gladbach) und JULIAN BRANDT (Leverkusen) wurden bereits vom BVB für die kommende Saison verpflichtet. Barca-Talent Mateu Morey kommt ablösefrei. © getty 3/22 DUVAN ZAPATA: Der Stürmer von Atalanta könnte eine physische Komponente mit nach Dortmund bringen. Die fehlte dem BVB in der vergangenen Saison, wie viele Spieler bemängelten. 50 Millionen Euro Ablöse soll Zapata italienischen Medienberichten wert sein. © getty 4/22 Sollte sich der BVB um den 27-Tore-Mann bemühen, würde er sich angeblich mit namhafter Konkurrenz auseinander setzen müssen. Auch der FC Chelsea und vom SSC Neapel sollen den 28-Jährigen umwerben. © getty 5/22 Der BVB soll nach Angaben von Alfredo Pedulla (italienischer Transferexperte und Journalist des "Corriere dello Sport") bereits 2013 und 2018 an Zapata interessiert gewesen sein und nun einen dritten Anlauf starten wollen. © getty 6/22 MALCOM: Borussia Dortmund hat sich offenbar beim FC Barcelona umgeschaut. Wie die spanische "AS" schreibt, will der BVB den 22-jährigen Malcom verpflichten. Barca hatte Malcom erst 2018 für 40 Millionen Euro verpflichtet. © getty 7/22 Die "AS" bezieht sich in ihrer Meldung auf eigene Informationen und Quellen aus dem Umfeld der Katalanen. Für den BVB wäre es der dritte Transfer mit Barca innerhalb eines Jahres. 2018 kamen Sergio Gomez und Paco Alcacer. © getty 8/22 DENIS SUAREZ: Er spielte in der Rückrunde auf Leihbasis für den FC Arsenal, kam jedoch kaum zum Einsatz und kehrt nun zu den Blaugranas zurück. Dort hat der Mittelfeldspieler wohl keine Zukunft. Vom BVB-Interesse berichtet die SPORT. © getty 9/22 Neben dem BVB wird auch dem FC Valencia, Atletico Madrid und dem SSC Neapel Interesse am 25-Jährigen nachgesagt, der für eine Ablöse von 20 Millionen Euro verfügbar sein soll. © getty 10/22 PEDRINHO: Der Rechtsaußen vom brasilianischen Klub Corinthians, der noch einen Vertrag bis 2020 besitzt, wurde bereits im vergangenen Jahr mehrfach mit dem BVB in Verbindung gebracht. Nun gibt es ein Update... © getty 11/22 Laut einem Bericht des brasilianischen Mediums "UOL Esporte" sind die Dortmunder an den 21-Jährigen und seinen Klub herangetreten, um einen möglichen Transfer auszuloten. Pedrinho wäre wohl für die festgeschriebene Ablöse von 50 Mio. Euro zu haben. © getty 12/22 SERGIO REGUILON: Laut der AS steht der Linksverteidiger von Real Madrid auf dem Zettel von Borussia Dortmund. Demnach soll er die Nachfolge von Marcel Schmelzer antreten. Der BVB verpflichtete jedoch bereits Nico Schulz. © getty 13/22 MARCEL SCHMELZER: Ein Grund für die Spekulationen um Reguilon. Spielte unter Favre keine Rolle. Ein Abschied des Ex-Kapitäns im Sommer schien deshalb wahrscheinlich. Aber... © getty 14/22 Zorc denkt gar nicht daran, Schmelzer ziehen zu lassen. "Er verkörpert ein Höchstmaß an Identifikation mit Borussia Dortmund. Ich möchte Marcel weiter beim BVB sehen", sagte er der "WAZ". © getty 15/22 ANDRE SCHÜRRLE: "Mir fällt spontan keiner ein, der eine Option für uns wäre", hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke über die verliehenen Spieler der Dortmunder kürzlich gesagt - damit hat auch Schürrle keine Zukunft beim BVB. © getty 16/22 Fenerbahce beschäftigt sich offenbar mit einer Leihe von Schürrle. Wie TRT Sport berichtet, soll es bereits erste Kontakte und Verhandlungen über eine mögliche Leihgebühr gegeben haben. Diese soll im Bereich von 500.000 Euro bis zur einer Million liegen. © getty 17/22 JULIAN WEIGL: Der Mittelfeldspieler, der bei der Borussia noch bis 2021 unter Vertrag steht, steht unter anderem im Visier von Paris Saint-Germain. PSG-Coach Thomas Tuchel bestätigte sein grundsätzliches Interesse kürzlich. © getty 18/22 Nun stellte Michael Zorc aber klar, dass ein Abgang Weigls nicht zur Debatte steht. "Julian hat einen langfristigen Vertrag bei uns, und wir haben überhaupt keine Intention, irgendetwas daran zu ändern", sagte der BVB-Sportdirektor der "WAZ". © getty 19/22 MAHMOUD DAHOUD: Auch bei Dahoud gab es Spekulationen um einen möglichen Abschied. Laut "kicker" plant die Borussia aber auch in der kommenden Saison mit dem 23-Jährigen. © getty 20/22 ALEXANDER ISAK: Der 19-Jährige hat während seiner Leihe zu Willem II überzeugt. Laut "Sport Bild" soll er aber ebenso verkauft werden wie Andre Schürrle, Sebastian Rode, Shinji Kagawa, Jeremy Toljan, Dzenis Burnic und Felix Passlack. © getty 21/22 RAPHAEL GUERREIRO: Der 25-Jährige wird seinen bis 2020 laufenden Vertrag offenbar nicht verlängern und müsste also verkauft werden, um noch Geld einzunehmen. Zorc meinte dazu lediglich: "Das ist momentan eine ungeklärte Situation." © getty 22/22 MAXIMILIAN PHILIPP: Der 25-Jährige soll laut "Sport Bild" wie auch Ömer Toprak verkauft werden. Philipp konnte nicht überzeugen, RB Leipzig, Gladbach und der VfL Wolfsburg sollen aber Interesse haben.

BVB, News: Andre Schürrle mit Extra-Schichten für Wechsel im Sommer - zu Lazio?

Andre Schürrle will Borussia Dortmund im Sommer 2019 verlassen. Der Flügelspieler legt dafür diverse individuelle Trainingseinheiten mit Personal-Coach Erik Jäger ein. Dies berichtet die Bild. Interesse soll der 28-Jährige demnach unter anderem beim italienischen Hauptstadtklub Lazio geweckt haben.

Neben den Extra-Schichten hat Schürrle auch seine Ernährung umgestellt. "Wir ernähren uns hauptsächlich pflanzen-basiert. Seitdem fühlen wir uns fitter und energiereicher", gab Ehefrau Anna an. Nach vergleichsweise erfolglosen Stationen in Wolfsburg, Dortmund und zuletzt Fulham will Schürrle damit wieder angreifen.

BVB, Gerücht: Interesse an Sporting-Talent Wendel?

Borussia Dortmund hat laut einem Bericht der portugiesischen Record Interesse an Wendel von SL Sporting. Der 21-Jährige wechselte im Januar 2018 aus seiner Heimat Brasilien nach Lissabon und absolvierte dort in der abgelaufenen Saison 33 Einsätze im zentralen Mittelfeld.

Dem Bericht zufolge habe Dortmund bereits Kontakt aufgenommen und könnte die Ablöse von rund zehn Millionen Euro aufbringen. Inwiefern diese Summe angesichts der wichtigen Rolle Wendels im Kader sowie des bis 2023 laufenden Vertrags der Realität entspricht, ist allerdings fraglich.

Der Sommerfahrplan von Borussia Dortmund

Datum Programm 3. Juli Trainingsauftakt 12. Juli Testspiel beim FC Schweinberg 15. - 21. Juli USA-Reise 17. Juli Testspiel gegen die Seattle Sounders 19. Juli Testspiel gegen den FC Liverpool 27. Juli - 3. August Trainingslager Bad Ragaz 3. August Supercup gegen Bayern

BVB, News: Ömer Toprak berichtet von schwerem Unfall vor zehn Jahren

Ömer Toprak von Borussia Dortmund erlebte mit 19 Jahren einen lebensgefährlichen Unfall. Im kicker berichtete der Innenverteidiger von dem Vorfall auf einer Kart-Bahn. "Und plötzlich brannte ich lichterloh", erinnerte sich der heute 29-Jährige. Sein Fahrzeug war mit einem anderen Kart kollidiert. Dabei wurde er mit Benzin bespritzt, und seine Kleidung fing Feuer.

Toprak wälzte sich auf dem Boden, seine Freunde schlugen die Flammen aus. Dennoch trug er schwere Verletzungen davon und verbrachte mehr als zwei Monate in einem Krankenhaus nahe der Unfallstelle in Freiburg. "Die Ärzte haben ihnen gesagt, ich würde nicht sterben. Aber sie hatten Sorge, dass ich mein rechtes Bein verliere", erinnerte sich Toprak an sein Aufwachen und die Ängste seiner Eltern.

Der Helm bewahrte ihn vor Verletzungen am Kopf, insgesamt aber waren 42 Prozent seiner Haut verbrannt. "Ich musste neu laufen lernen", erinnerte sich Toprak. Die Hoffnung verlor er nie: "Seltsamerweise habe ich keine Angst verspürt, dass es nicht mehr reichen wird. Ich wollte wieder Fußball spielen. Dafür habe ich gekämpft."