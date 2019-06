BVB, News und Gerüchte: Berater dementiert Lazio-Gerüchte um Andre Schürrle

Borussia Dortmunds Andre Schürrle steht entgegen aktuellen Berichten nicht in Kontakt mit Lazio. BVB-Talent Youssoufa Moukoko wehrt sich gegen seine Kritiker. Leon Goretzka sagt, worin sich der FC Schalke 04 am BVB ein Vorbild nehmen sollte. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Berater dementiert Gerüchte um Andre Schürrle und Lazio

Borussia Dortmund wird Andre Schürrle im Sommer 2019 nicht an Lazio abgeben. Entsprechende Gerüchte dementierte Berater Ingo Haspel gegenüber Der Westen: "Das Gerücht gehört ins Reich der Fabeln, es ist frei erfunden." Der Vertrag des 28-Jährigen läuft am 30. Juni 2020 aus.

Noch vor dem Trainingsauftakt am 3. Juli will er den Klub verlassen. Eine Verlängerung ist offenbar ausgeschlossen. Unter Trainer Lucien Favre hat der ehemalige Nationalspieler keine Perspektive. Neben Lazio wurde Schürrle zuletzt auch bei Fenerbahce gehandelt. Inwiefern die Türkei aber aufgrund politischer Spannungen in Frage kommt, ist fraglich.

Schürrle hielt sich zuletzt mit individuellen Einheiten fit und stellte unter anderem auch seine Ernährung um. Auch aufgrund von Verletzungen konnte er in der abgelaufenen Saison kaum für sich werben. Das Gehalt von rund acht Millionen Euro scheint eine weitere Hürde auf der Suche nach einem Abnehmer zu sein.

Transfers der letzten 20 Jahre: Bei diesen Klubs bediente sich der BVB am häufigsten © getty 1/15 Kehrt Mats Hummels tatsächlich zurück nach Dortmund? Fakt ist: In den vergangenen 20 Jahren sind drei Spieler vom FC Bayern zum BVB gewechselt. © getty 2/15 Es handelt sich dabei um Hummels (2008), Mario Götze und Sebastian Rode. Bei welchen Klubs hat sich der BVB seit der Saison 1999/2000 – also in den vergangenen 20 Jahren - am häufigsten bedient? Ein Überblick… © getty 3/15 Rot Weiss Ahlen (3 Spieler): Bernd Maier, Marcel Höttecke, Kevin Großkreutz. © getty 4/15 Karlsruher SC (3 Spieler): Giovanni Federico, Tamas Hajnal, Antonio da Silva. © getty 5/15 TSV 1860 München (3 Spieler): Sven Bender, Moritz Leitner, Julian Weigl. © getty 6/15 VfL Wolfsburg (3 Spieler): Sead Kapetanovic, Diego Klimowicz, Andre Schürrle. © getty 7/15 Stade Rennes (3 Spieler): Alex Frei, Damien Le Tallec, Ousmane Dembele. © getty 8/15 FC Basel (3 Spieler): Philipp Degen, Mladen Petric, Manuel Akanji. © getty 9/15 FC Barcelona (3 Spieler): Marc Bartra, Sergio Gomez, Paco Alcacer © getty 10/15 Real Madrid (3 Spieler): Flavio Conceicao, Nuri Sahin, Achraf Hakimi. © getty 11/15 Borussia Mönchengladbach (3 Spieler): Marco Reus, Mahmoud Dahoud, Thorgan Hazard. © getty 12/15 Bayer Leverkusen (3 Spieler): Gonzalo Castro, Ömer Toprak, Julian Brandt. © getty 13/15 SC Freiburg (4 Spieler): Matthias Ginter, Roman Bürki, Maximilian Philipp, Sebastian Kehl. © getty 14/15 FSV Mainz 05 (4 Spieler): Neven Subotic, Markus Feulner, Ju-ho Park, Abdou Diallo. © getty 15/15 Werder Bremen (5 Spieler): Torsten Frings, Nelson Valdez, Patrick Owomoyela, Sokratis, Thomas Delaney.

BVB, News: Youssoufa Moukoko wehrt sich auf Instagram gegen Kritiker

BVB-Talent Youssoufa Moukoko hat sich auf Instagram an seine Kritiker gewandt. Der 14-Jährige schrieb: "Es war einfach unglaublich und vieles wurde über mich geschrieben und ich sag es nochmal: Ich kann nichts dafür, dass es gut läuft und dass ich das Geschenk von Allah bekommen habe, ich werde mich dafür nicht schämen, dass ich im Fußball gut bin."

Mit dem Finale der U17-Bundesliga war dem jungen Stürmer wieder einige Aufmerksamkeit zuteil geworden. Auch deshalb wurde er vermehrt mit dem Verdacht konfrontiert, älter zu sein, als seine Eltern angeben. Diesen Anschuldigungen hatten Klub und Familie stets vehement widersprochen.

Moukoko bedankte sich für seinen Rekord, 50 Tore in der Saison, bei seinen Mitspielern: "Ohne euch hätte ich es niemals geschafft." Dass das Finale der Saison gegen den 1. FC Köln verloren ging, nahm er als Anreiz: "Nächstes Jahr werde ich noch stärker zurückkommen und wir werden die U19 rocken."

Der Sommerfahrplan von Borussia Dortmund

Datum Programm 3. Juli Trainingsauftakt 12. Juli Testspiel beim FC Schweinberg 15. - 21. Juli USA-Reise 17. Juli Testspiel gegen die Seattle Sounders 19. Juli Testspiel gegen den FC Liverpool 27. Juli - 3. August Trainingslager Bad Ragaz 3. August Supercup gegen Bayern

BVB, News: Leon Goretzka freut sich über Ambitionen von Borussia Dortmund

Borussia Dortmunds forsche Ansprüche auf die deutsche Meisterschaft haben Leon Goretzka vom FC Bayern München imponiert. "Ich finde es absolut gut, dass sie es so machen. Man sollte sich hohe Ziele stecken", sagte der Mittelfeldspieler vom größten Konkurrenten gegenüber der Bild.

Nicht zuletzt hätten die Dortmunder gute Arbeit auf dem Transfermarkt gemacht: "Die haben einen Kader, der das hergibt. Dass die Transferpolitik von Dortmund in den letzten Jahren sehr gut war, liegt auf der Hand. Man sieht es an den Käufen und Verkäufen, die sie tätigen."

Angesichts der Käufe von Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Nico Schulz (TSG 1899 Hoffenheim) und eventuell auch Mats Hummels (FC Bayern) schlussfolgerte Ex-Schalker Goretzka: "So hart das klingt: Das kann man bei Schalke schon als Vorbild nehmen."