BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmund mit Interesse an Alassane Plea?

Borussia Dortmund hat offenbar Interesse an Borussia Mönchengladbachs Alassane Plea. Hans-Joachim Watzke feiert seinen 60. Geburtstag am heutigen Freitag. Raphael Guerreiro wird erneut in Spanien gehandelt. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum BVB.

BVB, Gerücht: Borussia Dortmund mit Interesse an Alassane Plea?

Laut Yahoo France soll Borussia Dortmund ein Auge auf Alassane Plea geworfen haben. Der Mittelstürmer von Borussia Mönchengladbach könnte damit zum fünften Neuzugang beim BVB werden.

Ob Gladbach allerdings bereit wäre, seinen 26-jährigen Franzosen zu verkaufen, ist fraglich. Die Verantwortlichen hatten einen Abschied Pleas zuletzt ausgeschlossen. "Unsere Planungen für die nächste Saison beziehen Alassane voll mit ein. Der Trainerwechsel von Dieter Hecking zu Marco Rose ändert daran überhaupt nichts", sagte Sportdirektor Max Eberl dem kicker.

Ohnehin steht Plea aktuell noch bis 2023 unter Vertrag und war mit 15 Treffern in 35 Spielen in der vergangenen Saison ein wichtiger Bestandteil der Fohlen-Elf. Allerdings schaffte Plea ausgerechnet unter BVB-Trainer Lucien Favre bei OGC Nizza den Durchbruch.

Der 26-Jährige traf unter der Ägide des Schweizers in 81 Spielen 35 Mal und ist sich der Rolle von Favre für seine Entwicklung bewusst. "Er hat mir sehr geholfen. Er hat mich vor dem Tor zu einem noch größeren Killer gemacht", sagte Plea.

Auch deshalb wurde der Franzose bereits im vergangenen Sommer mit einem Wechsel zu den Schwarz-Gelben in Verbindung gebracht, die vor einem Jahr noch händeringend nach einem Zentrumsstürmer suchten. Der BVB verpflichtete anschließend Paco Alcacer, der eine herausragende erste Saison in Dortmund spielte und fest vom FC Barcelona verpflichtet wurde.

BVB-Rückkehrer: Nur ein Hummels-Vorgänger überzeugte restlos © imago 1/27 Mats Hummels kehrt nach drei Jahren zum BVB zurück. Die große Frage: Kann er noch einmal an seine vorherigen Leistungen in Dortmund anknüpfen? Vor Hummels holte der BVB acht Spieler zurück. Restlos überzeugen konnte nur einer und der wurde zum Verräter. © imago 2/27 SIEGFRIED HELD: Einer der besten Fußballer in der Geschichte des BVB. Bildete nach seinem Wechsel 1965 von Offenbach nach Dortmund mit Lothar Emmerich eines der gefürchtetsten Angriffs-Duos ("Terrible Twins") der Liga. © imago 3/27 Erzielte beim Europacup-Sieg 1966 das 1:0 gegen Liverpool und assistierte beim 2:1. "Das war sicher der Höhepunkt meiner Karriere", sagte er später. 1971 verließ er den BVB, kehrte 1977 für drei Jahre im hohen Fußballer-Alter noch einmal zurück. © getty 4/27 Held war auch wegen seines fortgeschrittenen Alters nicht mehr der Torjäger, der er noch in seiner ersten Zeit beim BVB gewesen war. Zu seinen 41 Toren kamen nur noch drei Treffer für die Schwarz-Gelben hinzu. Dennoch hat er absoluten Legendenstatus. © imago 5/27 ERDAL KESER: Kam 1980 zum BVB. Machte besonders in seiner dritten Spielzeit mit 12 Toren in 38 Spielen auf sich aufmerksam. Wechselte nach vier Jahren in Dortmund auf Leihbasis zu Galatasaray und kehrte 1986 noch einmal für eine Spielzeit zurück. © getty 6/27 An seine besten Zeiten beim BVB kam er trotz seiner 5 Treffer in 26 Spielen nicht mehr ran. Nach zwei Jahren bei Sariyer kehrte er zu Galatasaray zurück und beendete dort 1995 seine Karriere. Heute ist er Leiter des Europa-Büros des türkischen Verbandes. © imago 7/27 JÜRGEN WEGMAN: Spielte erstmals von 1984 bis 1986 für den BVB und rettete Dortmund mit einem Last-Minute-Treffer gegen Fortuna Köln vor dem Abstieg. Wegmann ging anschließend als "Judas" verschrien zu Schalke 04 und zum FC Bayern. © imago 8/27 1989 kehrte er für 4 Jahre zum BVB zurück. Zwei Spielzeiten war er Stammspieler und überzeugte durchaus. In den letzten beiden Saisons stand er verletzungsbedingt nur jeweils einmal auf dem Platz. Der BVB verewigte ihn dennoch auf dem BVB Walk of Fame. © imago 9/27 ANDREAS MÖLLER: Kam 1987 nach dem Bruch mit Eintracht Frankfurt zum BVB und wurde dort zum Nationalspieler. Nach dem Pokalsieg 1989 versprach er den Fans zu bleiben, ging aber nach dem WM-Triumph 1990 zurück zur Eintracht. © getty 10/27 1993 gewann Möller in den Diensten von Juve den UEFA-Cup – im Finale gegen den BVB. Nach der WM 1994 kehrte er als Mischung aus Weltstar und Persona non grata zum BVB zurück und wurde unter Hitzfeld absoluter Leistungsträger. © getty 11/27 Als verehrter Schlüsselspieler gewann er zwei Meisterschaften und die CL. 2000 ernannte ihn das Vereinsmagazin zum „Borussen der Saison“ und schrieb: "Die Spielkultur bei Borussia Dortmund trägt seinen Namen." Die Rückholaktion war ein voller Erfolg. © getty 12/27 Doch Möllers Vertrag lief aus, der BVB zögerte mit einer Verlängerung wegen seines Alters (32) und der hohen Kosten. Es kam zu einem der spektakulärsten Bundesligatransfers: Möller wechselte völlig überrschend zu Schalke. Bis heute ein Transfer-Sakrileg. © getty 13/27 JÖRG HEINRICH: Kam erst mit 24 in die Bundesliga und sagte in der Winterpause 1995/96 den Bayern ab und ging zum BVB. "Arbeiter passen eben in den Ruhrpott", sagte er im Interview mit SPOX und sprach von einer "absolut richtigen Entscheidung". © getty 14/27 Heinrich wurde mit dem BVB Meister, 1997 Champions-League-Sieger und ganz nebenbei Nationalspieler. 1998 klopfte Florenz an und machte den Rechts- und Linksverteidiger zum mit Abstand teuersten deutschen Spieler (25 Mio. D-Mark). © getty 15/27 Nur zwei Jahre später kehrte er zurück. Der AC hatte sich finanziell brachial übernommen und beim BVB erinnerte sich der neue Trainer Matthias Sammer an Heinrichs Fähigkeiten, die er zumindest phasenweise zeigte. Er wurde 2002 erneut Meister. © getty 16/27 2003 folgte eine Formkrise und eine Knieverletzung. Der BVB sah von einer Vertragsverlängerung ab. Heinrich absolvierte 141 Spiele für Dortmund und machte dabei 18 Tore. © getty 17/27 NURI SAHIN: Ein echtes BVB-Urgestein. In Lüdenscheid geboren, ging er 2001 mit 12 Jahren zum BVB und gab als jüngster Profi der Geschichte sein BL-Debüt für Dortmund. Nach einer Leihe zu Feyenoord kehrte er 2008 zu Dortmund zurück… © getty 18/27 … und war überragender Mittelfeldregisseur beim Meistertitel 2011. Er unterschrieb von großen Träumen getrieben für sechs Jahre bei Real Madrid. © getty 19/27 Nach nur vier Liga-Spielen wurde er zu Liverpool verliehen und als er dort ebenfalls nicht Fuß fassen konnte, kehrte er im Januar 2013 zum BVB zurück. Zur prägende Figur von 2011 wurde er aber nicht mehr. © getty 20/27 Nach eineinhalb guten Spielzeiten prägten Verletzungen sein zweites Stelldichein beim BVB. Sahin machte zwischen 2014/15 und 2018/19 (Wechsel zu Werder Bremen) nur noch 55 Spiele in Schwarz-Gelb. © getty 21/27 SHINJI KAGAWA: Ebenso wie bei Sahin geriet seine zweite Hochzeit mit dem BVB zu einem Missverständnis. Kagawa kam 2010 für 350.000 Euro aus Japan und war auf Anhieb Leistungsträger und eine der großen Überraschungen in der Meistermannschaft von 2011. © getty 22/27 In 71 Spielen war Kagawa an 41 Toren direkt beteiligt. Das weckte Begehrlichkeiten bei Manchester United, wohin Kagawa 2012 für 16 Millionen Euro wechselte, aber dort nie glücklich wurde. © getty 23/27 Nach seiner Rückkehr machte Kagawa nur noch 64 Prozent aller möglichen Pflichtspiele (vorher 79 Prozent). Auch seine Torbeteiligungen gingen zurück. Unter Favre spielte Kagawa keine Rolle mehr und befindet sich auf Vereinssuche. © getty 24/27 MARIO GÖTZE: Das "Jahrhunderttalent" sprühte nach seinem Sprung zu den BVB-Profis 2010 vor Spielwitz, Ideen und Torgefahr. "Er war einfach unglaublich", sagte Förderer Klopp: "Er ist der Beste, den ich je trainiert habe." © getty 25/27 Und doch brach Götze Klopp und den BVB-Fans im April 2013 das Herz. Denn da wurde der Wechsel des Musterschülers zum FC Bayern bekannt – kurz vor dem CL-Halbfinale des BVB gegen Real Madrid. Fan-Plakate wie "Judas" oder "Gotz€" folgten. © getty 26/27 Nach drei Jahren beim FCB, in denen Götze zwar statistisch gesehen gut spielte, aber nie richtig glücklich wurde, kehrte er als Persona non Grata zum BVB zurück. Eine schlimme Stoffwechsel-Erkrankung warf ihn zurück, die Leistungen stimmten nicht. © getty 27/27 Doch er kam zurück und zeigte in der abgelaufenen Saison viele Facetten des "alten" Götze. 14 seiner 26 Torbeteiligungen seit seiner Rückkehr gelangen Götze 2018/19. Gut möglich, dass sich diese Rückholaktion für den BVB noch als Coup herausstellt.

BVB, News: Hans-Joachim Watzke wird am Freitag 60 Jahre alt

Borussia Dortmunds Vorstandsvorsitzender Hans-Joachim Watzke feiert am heutigen Freitag seinen 60. Geburtstag. Anlässlich seines Jubiläums fasste Watzke in der Bild nochmals die Saisonziele des BVB zusammen. Der FC Bayern sei wie ein Berg, "ein Achttausender! Den kannst du versuchen, mal zu bezwingen. Und das möchten wir. Wir wollen Meister werden!"

Dabei helfen sollen die Neuzugänge Julian Brandt, Nico Schulz, Thorgan Hazard und Mats Hummels . "Ich habe das Gefühl, dass bei uns wieder etwas richtig Gutes wächst", ordnete Watzke ein. Seine unermüdliche Arbeit war mitentscheidend für die gelandeten Transfers: "Ich verzichte nicht auf Urlaub. Ich habe einfach keinen Bock drauf."

Vorerst denkt der nunmehr 60-Jährige nicht an einen Abschied von der Borussia. "Immer weiter" gehe es für ihn und Dortmund: "Aber wenn ich merken sollte, dass ich die Leute nicht mehr überzeugen kann, bin ich sofort weg."

Etwas wehmütig blickte er derweil auf die Mannschaft von 2011 bis 2013 zurück, die damals unter anderem durch die Abgänge von Mario Götze, Mats Hummels und Robert Lewandowski (alle FC Bayern) stark ausgebremst wurde: "Wir hatten eine Mannschaft, die hätte in den nächsten Jahren alles gewinnen können. Wenn man uns Zeit gegeben hätte."

Borussia Dortmunds feststehende Transfers und Zugänge

Zugänge Ehemaliger Verein Kolportierte Ablöse Mats Hummels Borussia Dortmund 38 Millionen Euro (inkl. Boni) Nico Schulz TSG Hoffenheim 25 Millionen Euro Julian Brandt Borussia Dortmund 25 Millionen Euro Thorgan Hazard Borussia Mönchengladbach 25,5 Millionen Euro Paco Alcacer FC Barcelona 21 Millionen Euro Tobias Raschl BVB U19 - Luca Unbehaun BVB U19 - Andre Schürrle (Leih-Ende FC Fulham) FC Fulham Leih-Ende Dzenis Burnic (Leih-Ende Dynamo Dresden) Dynamo Dresden Leih-Ende Felix Passlack (Leih-Ende Norwich City) Norwich City Leih-Ende Alexander Isak (Leih-Ende Willem II) Willem II Leih-Ende Jeremy Toljan (Leih-Ende FC Celtic) Celtic Leih-Ende Sebastian Rode (Leih-Ende Eintr. Frankfurt) Einracht Frankfurt Leih-Ende Shinji Kagawa (Leih-Ende Besiktas) Besiktas Leih-Ende

BVB, Gerücht: FC Sevilla mit Interesse an Raphael Guerreiro?

Der FC Sevilla ist laut einem Bericht von Estadio Deportivo an Borussia Dortmunds Raphael Guerreiro interessiert. Der 25-Jährige, zuletzt insbesondere beim FC Barcelona und bei Paris Saint-Germain gehandelt, soll demnach in Sevilla mit Ex-Schalker Sergio Escudero um den Platz hinten links in der Viererkette streiten. Eine Position, die er beim BVB hingegen nur selten in der abgelaufenen Saison bekleidete.

Trotz teils ansprechender Leistungen unter Lucien Favre, der Guerreiro wie Thomas Tuchel offensiver spielen ließ, mehren sich die Spekulationen darüber, dass der Portugiese den BVB noch im Sommer verlassen wird.

Der Portugiese schien zuletzt in intensiven Gesprächen mit dem FC Barcelona zu sein. Den Meldungen der katalanischen SPORT zufolge rechnete Barca mit einer Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro. Dortmund hatte Guerreiro im Sommer 2016 für zwölf Millionen Euro vom FC Lorient geholt.