Bundesliga: Eintracht-Transfers 2019/2020: Jovic und Co. - diese Transfers stehen bei Eintracht Frankfurt schon fest

Eintracht Frankfurts Kader hat sich nach der starken abgelaufenen Spielzeit in den vergangenen Tagen ordentlich verändert. SPOX verschafft einen Überblick über alle fixen Transfers der Hessen.

In der Saison 2018/19 landete Eintracht Frankfurt auf dem siebten Platz und verpasst somit die Champions-League-Qualifikation. Auch international scheiterten die Adler nur knapp an der Königsklasse, im Halbfinale der Europa League unterlag man im Elfmeterschießen dem FC Chelsea.

Eintracht-Transfers 2019/2020: Diese Neuzugänge hat Eintracht Frankfurt fix

Nach dieser Wahnsins-Saison jagen fast alle europäischen Top-Klubs die Stars der Eintracht, vor allem offensiv müssen die Hessen um den Zusammenhalt ihres Kaders bangen. Allerdings konnte man einen Leistungsträger schon langfristig binden.

Spieler Abgebender Verein Kolportierte Ablösesumme Filip Kostic (Serbien) Hamburger SV 6 Millionen Euro Luka Jovic (Serbien) Benfica Lissabon 5 Millionen Euro Felix Wiedwald (Deutschland) MSV Duisburg Leih-Ende Marijan Cavar (Bosnien) NK Osijek Leih-Ende Nicolai Müller (Deutschland) HAnnover 96 Leih-Ende Danny Blum (Deutschland) UD Las Palmas Leih-Ende Deji Beyreuther (Deutschland) Chemnitzer FC Leih-Ende Noel Knothe (Deutschland) FC Pipinsried Leih-Ende Andersson Ordonez (Ecuador) LDU Quito Leih-Ende Daichi Kamada (Japan) VV St. Truiden Leih-Ende

Frankfurt-Verpflichtung Filip Kostic

Alter: 26 Jahre

26 Jahre Vertrag bis: 2023

2023 Position: Offensives Mittelfeld

Im vergangenen Sommer verpflichtete die Eintracht den Serben Filip Kostic zunächst auf Leihbasis für zwei Jahre vom Hamburger SV. Allerdings beinhaltete der Deal auch eine Kaufoption über sechs Millionen Euro, die die Hessen jetzt schon nach einem Jahr zogen.

Somit erhält Kostic bei der Eintracht automatisch einen Vertrag bis 2023. In der abgelaufenen Spielzeit war er einer der wichtigsten Leistungsträger in der Frankfurter Offensive und stand alle 34 Bundesliga-Spiele, sowie zwölf von 14 Partien in der Europa League auf dem Platz.

In der Bundesliga war er mit elf Assist insgesamt bester Vorlagengeber der Frankfurter und erzielte darüber hinaus noch sechs Treffer. In der Europa League brachte es der 26-Jährige auf vier Treffer, unter anderem im Viertelfinal-Rückspiel gegen Benfica Lissabon.

Die Statistiken von Filip Kostic 2018/19

Wettbewerb Spiele Tore Assists Bundesliga 34 6 11 Europa League 12 4 2

Eintracht-Transfers 2019/2020: Diese Spieler werden Frankfurt verlassen

Spieler Aufnehmender Verein Kolportierte Ablösesumme Luka Jovic (Serbien) Real Madrid 70 Millionen Euro Andersson Ordonez (Ecuador) LDU Quito 450.000 Euro Branimir Hrgota (Schweden) Unbekannt Vertragsauflösung Patrice Kabuya (Deutschland) Hamburger SV II ablösefrei Sebastian Rode (Deutschland) Borussia Dortmund Leih-Ende Kevin Trapp (Deutschland) Paris Saint-Germain Leih-Ende Martin Hinteregger (Österreich) FC Augsburg Leih-Ende

Frankfurt-Abgang Luka Jovic

Alter: 21 Jahre

Ablösesumme: 70 Millionen Euro

Neuer Verein: Real Madrid

Der Abgang des Top-Stürmers der Eintracht war absehbar. Ausgeliehen von Benfica Lissabon, erzielte der Serbe für die Frankfurter in der abgelaufenen Spielzeit 27 Treffer in 48 Pflichtspielen und war einer der Hauptgründe für den internationalen Erfolg der Eintracht.

Im Sommer zogen die Frankfurter selbstverständlich die Kaufoption von fünf Millionen Euro, allerdings verkündeten beide Parteien schon wenige Tage später den direkten Weiterverkauf des 21-Jährigen zu Real Madrid.

Die Ablösesumme soll bei ungefähr 70 Millionen Euro liegen, über die genaue Zahl haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Die Leistungsdaten von Luka Jovic in der Saison 2018/19

Wettbewerb Spiele Tore Assists Bundesliga 32 17 6 Europa Leauge 4 10 1 DFB-Pokal 1 - - DFL-Supercup 1 - -

Transfer-Gerüchte: Wie sieht der Kader der Eintracht in der kommenden Saison aus?

Natürlich werden die Frankfurter zunächst einmal versuchen, Leistungsträger wie Sebastian Rode und Martin Hinteregger auch in der kommenden Saison in Hessen zu halten. Durch die Einnahmen aus dem Jovic-Transfer hat Frankfurt finanziellen Spielraum.