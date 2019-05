VfB Stuttgart verpflichtet Klimowicz-Sohn Mateo

Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart treibt die Planungen für die kommende Saison voran und vermeldet mit dem argentinischen Talent Mateo Klimowicz einen ersten Neuzugang. Der 18 Jahre alte Sohn des früheren Bundesliga-Stürmers Diego Klimowicz (Wolfsburg, Dortmund, Bochum) kommt vom argentinischen Zweitligisten Instituto AC Cordoba und erhält einen Vertrag bis 2024.

Mateo Klimowicz ist Mittelfeldspieler, in der aktuellen Saison bestritt er 16 Spiele in der Primera B Nacional (sechs Tore). "Er hat sich trotz zahlreicher anderer Interessenten für uns entschieden. Das unterstreicht, dass der VfB für junge, talentierte Spieler eine sehr gute Adresse ist", sagte Sportvorstand Thomas Hitzlsperger.

Der frühere Nationalspieler kündigte zudem an, dass die Schwaben in der neuen Saison "auch Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs vermehrt in unseren Lizenzspielerkader integrieren" wollen.