Union-Berlin-Präsident Dirk Zingler im Moment des Aufstiegs auf der Toilette

Klubpräsident Dirk Zingler war im historischen Moment des Bundesliga-Aufstiegs von Union Berlin nicht mitten im Getümmel - sondern auf dem stillen Örtchen.

Den Abpfiff habe er "nicht erlebt", verriet Zingler, "da war ich mit meiner Frau weg, sie auf der Damentoilette und ich auf der Herrentoilette. Dann haben wir uns davor getroffen und dann haben wir uns ...", ergänzte der 54-Jährige und machte dabei eine Abklatsch-Geste mit seinen Händen.

Vor allem für ihn, für "Mister Union", der seit 2004 ununterbrochen als mächtiger Präsident die Geschicke der Eisernen lenkt, war der erstmalige Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse nach dem 0:0 im Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart am Montagabend im heimischen Stadion an der Alten Försterei eine riesige Freude.

Relegation Union Berlin vs. VfB Stuttgart: Die besten Bilder © getty 1/21 Im Relegations-Rückspiel zwischen Union Berlin und VfB Stuttgart ging es nicht nur auf dem Rasen heiß her. Auf den Rängen herrschte Feuerwerk, auch nach Apfiff ging es hoch her. SPOX zeigt die besten Bilder aus dem Stadion An der Alten Försterei. © getty 2/21 Im Gegensatz zu den Stuttgarter Anhängern warteten die Union-Fans mit einer großen Choreographie an der alten Försterei auf. © getty 3/21 Kurz vor Spielbeginn war die Choreo wegen der Nebelschwaden jedoch nicht mehr richtig zu sehen. © getty 4/21 Der Grund war das Abbrennen von Pyrotechnik im Gästeblock. © getty 5/21 Immer mehr Feuerwerkskörper wurden gezündet... © getty 6/21 ...was zu diesen irren Bilder führte. © getty 7/21 Zudem zierte ein Transparent mit der Aufschrift "Videobeweis abschaffen" den Stuttgarter Block. © getty 8/21 Ausgerechnet nach nur wenigen Minuten musste der Videobeweis dann herhalten. Schiedsrichter Christian Dingert nahm richtigerweise den Treffer von Dennis Aogo wegen einer Abseitsstellung von Nicolas Gonzalez zurück. © getty 9/21 Nach der Pause ging es weiter. Dieses Mal waren es jedoch die Berliner, die Pyrotechnik abbrannten. © getty 10/21 Natürlich waren die sogenannten "Fans" zur Unkenntlichkeit vermummt, um den nachfolgenden Strafanzeigen zu entgehen. © getty 11/21 Die Stuttgarter hatten für die zweite Hälfte noch ein bisschen was übrig und antworteten prompt auf die Berliner Pyro-Technik-Show. © getty 12/21 Nach dem Abpfiff brachen in Berlin alle Dämme. Auf den Rasen wurden weitere Feuerwerkskörper gezündet. © getty 13/21 Der Großteil der Fans feierte jedoch friedlich und ließ seiner Freude einfach freien Lauf. © getty 14/21 Manche eher leiser ... © getty 15/21 Und manche eher laut. Jaaaaa! © getty 16/21 So sieht ein Platzsturm aus. Irgendwo unter diesen Menschenmassen ist noch der Rasen - wobei sich die Fans auch davon einige Souveniers sicherten. © getty 17/21 Prost, wa? Felix Kroos ließ sich nach Abpfiff ein Kühles Blondes schmecken. Zielwasser, auch wenn er schon nicht mehr richtig zielte ... © getty 18/21 Auch für die Fans war eine Abkühlung drin! © getty 19/21 Sebastian Polter hatte sich derweil den Morgenstern von Ritter Keule geschnappt und legte ein flottes Tänzchen hin. © getty 20/21 Eine zünftige Bierdusche gehört natürlich ebenfalls dazu. © getty 21/21 Sebastian Andersson (l.) wusste gar nicht, wohin mit seiner Freude.

"Union und erste Bundesliga - das hört sich für mich komisch an", sagte Zingler emotional sichtlich mitgenommen: "Obwohl ich 40 Jahre lang auf diesen Tag gewartet habe, aber wenn es dann so weit ist, hört es sich total komisch an."