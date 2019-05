Bruno Labbadia wohl ein Trainerkandidat bei der Hertha

Hertha BSC soll sich intensiv mit Bruno Labbadia als neuem Cheftrainer beschäftigen. Das berichtete die Berliner Zeitung am Donnerstag. Demnach sei zwar David Wagner der Wunschkandidat von Geschäftsführer Michael Preetz, doch der 47-Jährige soll kurz vor einer Vertragsunterschrift bei Ligakonkurrent Schalke 04 stehen.

In diesem Fall wäre für Labbadia der Weg frei. Allerdings soll es im Klub auch Vorbehalte gegen den 53-Jährigen geben. Demnach gilt Labbadia wohl eher als Notlösung für die Berliner.

Labbadia kämpft zurzeit mit dem VfL Wolfsburg um den Einzug in den Europapokal, er wird den Werksklub am Ende der Saison vor allem wegen Unstimmigkeiten mit Manager Jörg Schmadtke verlassen. Hertha sucht einen Nachfolger für Pal Dardai, der am Saisonende von seinen Aufgaben entbunden wird.