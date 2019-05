Juventus Turin buhlt offenbar um Werder Bremens Keeper Jiri Pavlenka

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin buhlt nach Informationen der SportBild um Torhüter Jiri Pavlenka von Werder Bremen. SVW-Manager Frank Baumann will von einem Interesse der Bianconeri allerdings nichts wissen.

"Wir wissen vom Juventus-Interesse nichts und sind total entspannt. Jiri fühlt sich in Bremen sehr wohl", so Baumann, dessen Schützling an der Weser noch einen Vertrag bis 2021 hat.

Dass der tschechische Nationalspieler jedoch eine bärenstarke Saison gespielt hat, blieb auch Baumann nicht verborgen. "Jiri Pavlenka spielte eine super Saison und bestätigte sein erstes, starkes Jahr bei uns. Dann ist es nur logisch, dass Interesse anderer Klubs da ist!"

Stammtorhüter bei Juventus ist aktuell Wojciech Szczesny, sein Vertreter Mattia Perin gilt als verletzungsanfällig. Bislang konnte das Duo Vereinslegende Gianluigi Buffon nie wirklich ersetzen.