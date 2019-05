Fredi Bobic warnt Eintracht Frankfurt vor Abgängen von Ante Rebic, Luka Jovic und Sebastien Haller

Sportvorstand Fredi Bobic hat die Anhänger Eintracht Frankfurts vorsichtshalber auf den Abgang der gesamten "Büffelherde" vorbereitet. Verliert der Klub Ante Rebic, Luka Jovic und Sebastien Haller?

Aus finanziellen Gründen müssten die Hessen zwar weder Jovic noch Rebic oder Haller verkaufen. "Aber aus Vernunftsgründen kann alles passieren. Natürlich kann es sein, dass wir alle drei verlieren", sagte Bobic der Bild-Zeitung.

Die drei Stürmer hatten in der vergangenen Saison in der Bundesliga insgesamt 41 Treffer erzielt - mehr als zwei Drittel aller Eintracht-Tore. Sie besaßen zudem maßgeblichen Anteil am Einzug ins Halbfinale der Europa League. Vor allem der 21-jährige Serbe Jovic war zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht worden.

"Ich kann für alle drei garantieren, dass sie eine Riesenfreude hier haben. Die Liebe der Fans ist ein wichtiger Faktor", sagte Bobic weiter: "Aber irgendwann kommen andere Kräfte ins Spiel." Dies habe dann nichts damit zu tun, dass sich ein Spieler gegen die Eintracht entscheiden würde.