BVB greift im Meisterkampf nochmal an: "Jetzt ist wieder alles möglich"

BVB-Trainer Lucien Favre hatte die Meisterschaft schon abgeschrieben, von Bayerns Münchens Gnaden hat Borussia Dortmund vor den letzten drei Spieltagen aber doch noch eine realistische Titelchance.

Ja, auch Lucien Favre glaubt wieder an die deutsche Meisterschaft. "Alle haben gedacht, dass es vorbei ist. Es war nicht geplant, dass Bayern nur ein Unentschieden holt in Nürnberg. Jetzt ist wieder alles möglich", sagte der erkrankte Trainer von Borussia Dortmund am Freitag mit krächzender Stimme und glasigen Augen.

Er sei "nicht ansteckend", fügte der 61-jährige Schweizer mit einem angedeuteten Lächeln an. Auch nehme er keine Medikamente, sondern beiße "auf die Zähne". Genau das dürfte Favre auch von seiner Mannschaft im schweren Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) erwarten. Denn klar ist: Nur ein Sieg im Weserstadion hält die wieder aufgekeimte BVB-Hoffnung im Fernduell mit Serienmeister Bayern München am Leben.

"Die Spieler sehen auch die Tabelle. Sie haben auch das 1:1 von Bayern in Nürnberg gesehen", sagte Favre: "Durch dieses Ergebnis ist alles ganz anders. Auch die Spieler wissen, dass es möglich ist. An dieser Überzeugung haben wir die ganze Woche gearbeitet."

BVB: Zorc hat Verständnis für Favres Aussage

Nicht nur körperlich, sondern vor allem seelisch mussten in Dortmund Wunden geleckt werden nach dem Derby gegen Schalke 04, diesem 2:4 gegen den durch die Saison taumelnden Erzrivalen, das garniert wurde mit den unnötigen Platzverweisen für Topstar Marco Reus und Marius Wolf. "Der Titel ist verspielt", hatte der sensible Favre unmittelbar nach der Pleite erklärt.

Eine Aussage, für die er in der Öffentlichkeit - nicht zu Unrecht, wie die Tabelle vor dem drittletzten Spieltag zeigt - viel Unverständnis erntete, für die Michael Zorc aber vollstes Verständnis aufbrachte. "Was Lucien direkt nach dem Spiel gesagt hat, war das allgemeine Empfinden. Da waren wir alle in tiefer Depression", erklärte der BVB-Sportdirektor.

Dass Favre über das Vertragsende 2020 hinaus der richtige Trainer für die Schwarz-Gelben ist, daran ließ Zorc keinen Zweifel. "Wir werden Gespräche mit Lucien Favre über eine weitere Zusammenarbeit in Ruhe führen", betonte Zorc und unterstrich die "herausragende Saison", die Dortmund "noch mit einem Krönchen versehen" wolle.

Ausschreitungen nach Revierderby: BVB- und Schalke-Fans wollen gegnerischen Block stürmen © getty 1/10 Nach dem 4:2-Sieg des FC Schalke 04 im Signal-Iduna Park kam es zu Ausschreitungen auf den Rängen. © getty 2/10 Zunächst versuchten BVB-Fans, den Gästeblock der Gelsenkirchener zu stürmen. Die Polizei setzte Pfefferspray und Knüppel ein. © getty 3/10 Auch die Schalker versuchten ihren Block zu verlassen. Einige schafften das sogar. Manch ein Dortmund-Fan nahm das Treiben gelassen zur Kenntnis. © getty 4/10 Da bleibt nur ein Wort: Chaoten. © getty 5/10 Die Dortmunder Polizei bekam die Lage schließlich in den Griff und teilte später via Twitter mit: "Bei aller Emotionalität nach diesem Spiel - bitte bewahren Sie Ruhe!" © getty 6/10 Während der Partie kam es offenbar zu einem Angriff aufs Vereinsheim der Schalke-Ultras, "Hugos". "Es sind Fahrzeuge vorgefahren, Personen sind ausgestiegen und es wurden Scheiben eingeschlagen", bestätigte ein Polizeisprecher dem Westen. © getty 7/10 Auch die Schalker Fans benahmen sich während des Spiels daneben. Sancho wurde von einem Wurfgegenstand am Kopf getroffen. © getty 8/10 Zudem war ein Plakat mit der geschmacklosen Aufschrift "Immer noch 'ne Bombenidee. Freiheit für Sergej W." zu sehen. © getty 9/10 Schon vor dem Derby waren die Schalker Anhänger negativ aufgefallen. Sie hatten sich "nicht an die Anweisungen des Ordnerdienstes gehalten", teilte die Dortmunder Polizei via Twitter mit. © getty 10/10 Der Einlass in den Gästebereich verzögerte sich in der Folge einige Minuten.

Rummenigge hält enge Tabellenkonstellation für "großartig"

Bayern-Coach Niko Kovac will das selbstredend verhindern. Der Kroate hat keinerlei Lust auf ein Herzschlagfinale wie 2001, als der FC Bayern erst durch ein Tor von Patrik Andersson in der vierten Minute der Nachspielzeit am letzten Spieltag die Meisterschaft perfekt machte. "Ich würde mir schon wünschen, dass wir es vor dem letzten Spiel schaffen, nicht erst in der letzten Minute", sagte Kovac, "sonst wird es eine Nervenangelegenheit für uns alle."

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hält die enge Tabellenkonstellation aus Fansicht für "großartig" und führte im Bayern-Magazin 51 aus: "Deutschland liebt ja Krimis, und hier bekommt es einen Krimi sondergleichen serviert."

Dabei wird der BVB im Fernduell bei Anpfiff in Bremen, das noch Restchancen auf die Europa League hat, vermutlich den größeren Thrill erleben. Schließlich haben die Bayern in der Allianz Arena mit dem auswärts sieglosen und so gut wie abgestiegenen Schlusslicht Hannover 96 am Samstag (15.30 Uhr) die auf dem Papier einfachste Aufgabe der Bundesliga-Saison zu lösen - und könnten gegen 17.20 Uhr fünf Punkte voraus sein. Dann wäre für Dortmund selbst ein Unentschieden in Bremen wohl das Aus im Titelkampf.